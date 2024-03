Z těch lží už se Fiala nevybabrá. Čím má menší podporu, tím je agresivnější, povšiml si Holec

reklama

„Středa, devět hodin večer, Petr Holec živě,“ uvedl Holec své živé vysílání na youtubovém kanálu Xaver Live, držíc v ruce tabák.

Hned z kraje okomentoval roční výročí prezidenta Petra Pavla ve funkci. „No já myslím, že není co slavit. Doufám, že to vezmeme jako lekci. První výročí je spíš tristní uvědomění si, že takhle to nemá být,“ řekl Holec s tím, že samotný prezident svůj rok na Hradě oslavil se záměrem posílat Čechy na ukrajinskou frontu.

Holec tím odkázal na Pavlovo setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kdy se Pavel nechal slyšet, že bychom si neměli zavírat možnosti podpory Ukrajiny a vyzval k rozšíření forem pomoci včetně možné přítomnosti na Ukrajině.

Macron sám uvedl, že svá slova o vyslání jednotek NATO ze summitu 27. února na Ukrajinu neřekl jen tak, ale že „každé slovo, které ohledně toho řeknu, řádně promyslím a uvážím“.

Holec slova Macrona i prezidenta Pavla staví do kontrastu s výrokem předsedy české vlády Petra Fialy (ODS), který při ústních interpelacích 29. února v Poslanecké sněmovně na dotaz poslance SPD Zdeňka Kettnera odpověděl, že „nikdo v Evropě se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu“.

„Kdybych lhal jako on, tak se z toho taky opotím,“ komentoval výrok Fialy Holec. „Z těch lží se nevybabrá… Je neuvěřitelný, jak nám naše vláda lže a my už nemůžeme věřit vůbec ničemu.“

Fialovi podle Holce nelze věřit jediné slovo. „Ten člověk jedná úplně v rozporu s tím, co si přejí lidi,“ dodal na adresu premiéra. Jakožto politolog byl dle jeho názoru měl Fiala zopakovat, že v demokracii by politici měli respektovat a prosazovat vůli lidu.

Holec v reakci na to citoval průzkum veřejného mínění od agentury STEM, podle něhož tomu, že Ukrajina porazí Rusko, věří pouze 13 % Čechů a 42 % jich soudí, že by měla Evropa vytvářet nátlak na Ukrajinu, aby přistoupila na mírová jednání s Ruskem.

„Průzkum potvrzuje, že Fialově vládě nevěří už vůbec nikdo a že většina Čechů není spokojená s tím, kam se Česko ubírá za vlády Petra Fialy,“ tvrdí Holec.

Vláda navíc dle jeho názoru na tyto nálady nereaguje tím, že by něco změnila a uvědomila si, že nemůže být „ve válce s českými občany“. „O co menší podporu mají, o to jsou agresivnější,“ usoudil Holec.

Holec následně okomentoval i rozhodnutí Fialovy vlády, která ve středu rozhodla, že zruší mezivládní jednání se slovenským kabinetem Roberta Fica (SMĚR-SD), protože některé aktivity Slovenska považuje za problematické.

„Já vůbec nechápu, co si to naše vláda dovoluje, pořád se navážet do Slovenska,“ Holec poukázal na to, že Slovensko si svoji vládu, které nyní Fico předsedá, demokraticky zvolilo. „Že se s tím, naše vláda nemůže smířit, protože jim chtěli říct, koho si mají zvolit a vyhrožovali, že jestli zvolí Fica, tak bude špatně. Teď naplňují svoje výhružky,“ uvedl Holec.

Slovo Holec dodal i k dění v USA, kde Nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl ve prospěch Donalda Trumpa ve sporu se státy Maine, Colorado a Illinois, zda může kandidovat na prezidenta. „Já jsem to čekal,“ prohlásil Holec s tím, že čte The Wall Street Journal, který již dlouhodobě tvrdil, že pokud současný prezident Joe Biden ještě nezničil demokracii, nemohlo to dopadnout jinak.

„Mám z toho radost a není to proto, že bych Trumpa považoval za ideálního kandidáta na prezidenta, ale protože vidím, jakou štvanici proti němu rozjeli. Když to člověk čte, je to jak přes kopírák s Andrejem Babišem,“ poukázal Holec na zajímavou paralelu. „Vidíte, že i Babiš vyhrává soudy. Vyhrál soud o Čapí hnízdo a poté i o reklamu na Čapím hnízdě. Ale vezměte si, mediálně už byl dávno odsouzenej.“

Vrchní soud v Praze nepravomocně 14. února osvobodil předsedu ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo. Kauza se týká padesátimilionové dotace, Babiš proces označuje jako politický.

Neuspěl však u slovenského ústavního soudu. Ten v únoru zamítl jeho žalobu ohledně evidence u StB.

Holec se vrátil k Americe. „Americká ekonomika na tom je sice lépe než evropská, ale během inflace Američani zchudli stejně jako my a jsou s Bidenem dost nespokojeni… no a Biden začal z inflace vinit podnikatele, namísto sebe,“ upozornil Holec.

I zde jde situaci v USA podle jeho názoru přirovnat k té české. „U nás taky obviňují podnikatele, ale mimo jiné ještě Babiše s Putinem,“ uvedl Holec. „Takže jak vidíte, ty metody jsou úplně všude stejný.“

Holec poté vyzval Čechy k tomu, aby se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Hnutí STAN má do eurovoleb vést ekonomka Danuše Nerudová. „Ví, že se blíží eurovolby a začala rozdávat svoji klasickou, blonďatou, brněnskou radost,“ řekl Holec na její adresu s tím, že se Nerudová začíná aktivizovat.

Tomu, že Nerudové STAN přirostl k srdci, se Holec nediví. „Dozistán a prodavačka titulů z Brna, aby se nenašli. Tomu říkám happyend,“ dodal komentátor.

