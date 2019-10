Z tiskovky Visegradské skupiny: Za brexit může i EU. Nesmyslné regulace rozčílily lidi

Prezident Zeman hned na úvod oznámil, že s kolegy ze Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska a Srbska jednali v zásadě o třech tématech.

První panel byl věnován pozici Visegrádské čtyřky v EU. „Konstatovali jsme, že Visegrád byl úspěšný v minulosti, když zabránil tzv. migračním kvótám a nevyjádřil souhlas s kandidaturou pana (Franse) Timmermanse (na předsedu Evropské komise), a nyní se bude zabývat jak problémy evropského rozpočtu, tak problematikou obnovitelných zdrojů, protože každá země má svůj energetický mix,“ oznámil český prezident.

Ve druhém panelu prý prezidenti a prezidentka jednali především o brexitu. „Konstatovali jsme, že odpovědnost za brexit má jak Evropská unie, kdy Evropská komise někdy svými často nesmyslnými direktivami rozčílila britskou populaci, tak ale i Britové, kteří namlouvali britským občanům, že když odejdou z Evropské unie, tak na tom vydělají, což byla chyba,“ zdůraznil Zeman před kamerami České televize.

Třetí panel byl určen na rozhovory s prezidenty Srbska a Slovinska. Na přetřes přišla i otázka členství Srbska v Evropské unii.

„Jsem rád, že vám mohu oznámit, že všichni prezidenti podporují včlenění Srbska do Evropské unie a jsou ochotni tomuto včlenění poskytnout maximální pomoc,“ oznámil Zeman, který ostatním prezidentům poděkoval za účast na summitu a pochvaloval si, že se opět potvrdila blízkost našich států.

Nestává se často, aby se na zámku v Lánech sešlo šest prezidentů. Miloš Zeman přivítal ve svém letním sídle kolegy z Visegrádské čtyřky, k nimž se připojili ještě prezidenti Slovinska a Srbska. Jejich společný summit však částečně zastínila smutná událost. Zemřel Karel Gott. Prezident Miloš Zeman se k úmrtí slavného zpěváka vyjádřil ještě jednou, přímo před novináři.

Když Českem proletěla zpráva, že ve svých osmdesát letech zemřel zpěvák Karel Gott, bylo jasné, že se média budou věnovat především skonu legendy, zatímco ostatní témata ustoupí stranou. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček již ve středu tlumočil slova prezidenta o tom, že Karel Gott byl velkým umělcem, který se rozdal lidem.

O den později Zeman o Gottovi promluvil osobně.

„Byl jsem rád, že jsem s panem Gottem telefonoval krátce poté, co on dostal můj dopis k osmdesátinám, a poděkoval mi za něj. Koneckonců, záznam jeho vystoupení, včetně tohoto poděkování, si můžete právě na České televizi poslechnout. Tehdy jsme se dohodli, že pozvu Mistra Gotta, jeho paní a jeho dvě dcery do Lán. A bohužel nejdřív dostal zápal plic, no a potom leukémii. Je mi to nesmírně líto, protože to byl zpěvák, který spojoval mnohé a mnohé generace. A to se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří,“ uvedl.

