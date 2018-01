Z toho by se spousta lidí po... Rýsuje se prý zásadní politický zvrat ještě do 2. kola volby. S účastí Okamury

Komentátor Bohumil Pečinka se na svém facebookovém profilu zamyslel nad tím, jak by mohly dopadnout prezidentské volby. Domnívá se totiž, že se odehraje zvláštní rošáda, která nějakým způsobem ovlivní závěrečné hlasování. Ve hře je totiž SPD Tomia Okamury, která by mohla hlasovat pro nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání a tím si otevřít cestu do vlády.

„Začátkem týdne padla Babišova strategie přivést na imunitní výbor expolicistu Komárka a skrze něj diskreditovat vyšetřovatele Čapího hnízda Nevtípila. Smyslem bylo vyvolat ‚důvodné podezření‘ ohledně jeho integrity a na státních zástupcích si vynutit výměnu vyšetřovatele. Ten by pak několik měsíců studoval spis a potom, však víte,“ poznamenal Pečinka s tím, že v pátek pak má Sněmovna hlasovat o vydání nebo nevydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Sice mělo hlasování proběhnout dříve, ale Babiš si prosadil pátek. Odklad hlasování o jeho vydání spolu s ním prosadili komunisté a SPD.

„Mezitím v zákulisí vzniká ‚koalice za nevydání‘, která může být eventuální budoucí vládní koalicí. Má to samozřejmě několik rovin. Babiš s Faltýnkem sice řekli, že jsou pro svoje vydání, ale většina jejich poslaneckého klubu ANO to odmítá. Před pátečním hlasováním se Babiš má oficiálně setkat s Okamurovou SPD, která je v kleštích,“ píše Pečinka. Schůzka obou stran se koná dnes.

Ve volební kampani SPD, jak uvádí komentátor, sice tvrdě kritizovala Babiše za jeho trestní stíhání, ale bez generálního pardonu pro Babiše se do vlády – přímo nebo nepřímo – nedostane. „Právě expolicista Komárek měl být tím, který jim svou kritikou vyšetřovatele Nevtípila umožní změnit názor. Například v podobě odchodu ze sněmovny v době hlasování o vydání. Podobně to mělo probíhat u komunistů. Už v pátek budeme vidět, jak se celá hra zformátuje,“ dodal Pečinka.

„Do toho hraje vlastní ‚prezidentskou‘ hru Miloš Zeman, který potřebuje jednotnou podporu na ose ANO, SPD, komunisté. Současně potřebuje vypadat jako ten, který se sice s Babišem zapletl, ale stále je suverénním politikem. Pokryje případné nevydání Babiše a Faltýnka, anebo se ozve ve snaze získat úplně jiný voličský segment, který se rozhoduje mezi ním a Drahošem? Poslední výzkum STEM ukázal, že těch lidí překvapivě není málo. V pátek budeme moudřejší,“ uzavřel svůj sloupek.

