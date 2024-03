Z vězení k Tuckeru Carlsonovi. „USA ukradli mocní. Vláda tyranů a bank.“

reklama

Carlson v rozhovoru vyzpovídal aktivistu a údajného konspiračního teoretika Jakea Chanslye, který je známý také jako QAnon Shaman. Ten otevřeně zpochybňoval výsledky amerických prezidentských voleb a účastnil se útoku na Kapitol v roce 2021, za což byl odsouzen na 3,5 roku vězení. Po odpykání poloviny trestu byl propuštěn. Chansley vyznává a šíří konspirační teorii nazvanou QAnon.

Vyznavači této teorie věří, že Trumpova administrativa tajně bojovala proti uskupení pedofilů a satanistických kanibalů unášejících děti. Do tohoto uskupení prý mají patřit demokraté, některé hollywoodské celebrity a další známé osobnosti včetně George Sorose. Ten prý chystal státní převrat společně s Barackem Obamou a Hillary Clintonovou v roce 2016.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 2% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 1500 lidí

Na případu Chansleye a jeho účasti na vniknutí do Kapitolu Carlson ilustruje, že liberální média a demokraté vytvářejí falešné obrazy Trumpových podporovatelů. „Mnoho lidí věří, že Spojené státy jsou aktuálně zcela zničené a už to není ta země, jaká bývala v době našeho dospívání. A když je zničená nějaká země, jako první to vždy odnášejí ti nejslabší. A proto bychom si měli poslechnout jejich příběhy, jako Jacoba Chansleye,“ říká Carlson na úvod.

„Jeho příběh je v podstatě jednoduchý, je to válečný veterán, patriot, který byl přesvědčen, že demokracie v USA po prezidentských volbách v roce 2020 byla poražena a volby byly ukradeny, a tak se s tisíci dalšími lidmi vydal ke Kapitolu. Tam chtěl protestovat proti výsledkům voleb, což je jeho základní právo podle americké ústavy. Poté vstoupil do Kapitolu, nebyl ozbrojen, nikoho neohrožoval, ale stejně byl zatčen, poslán do vězení a jeho případ byl výrazně medializován,“ vysvětluje Carlson.

Upozorňuje přitom na dostupná videa, ze kterých je patrné, že Chansleye zavedli do sálu Senátorů dva uniformovaní zaměstnanci Kapitolu. „Oni ho pustili dovnitř, otevřeli mu dveře. My neznáme identitu těchto lidí, nikdy nebyli vyslýcháni, nikdy nebyli z ničeho obviněni a vyvázli z toho bez poskvrny, zatímco život Jacoba Chansleye byl zničen,“ podivuje se moderátor.

„Demokraté z něj učinili obětního beránka, nazvali ho ohrožením demokracie a tvrdili, že si veškerá obvinění plně zaslouží. On se stal hlavní tváří incidentu v Kapitolu, o něm byly natočeny stovky reportáží, jak vedl rozzuřený dav do Kapitolu a někteří liberální komentátoři, kteří jsou placeni demokratickými oligarchy, dokonce tvrdili, že ho měli přítomní policisté raději zastřelit. Ale jak je patrné ze záběrů, Jacob se žádného násilí nedopustil a dokonce si se zasahujícími policisty povídal a poděkoval jim za jejich práci,“ říká Carlson a pouští záběry z Kapitolu.

Fotogalerie: - Vyznamenaný Clinton

Samotný Chansley to vidí jako jasný důkaz toho, že celá akce v Kapitolu byla ve skutečnosti organizována sítí tajných organizací napojených na demokraty. „Byla to past. Tito lidé drží v rukou liberální média a ve skutečnosti řídí vládu. Je patrné, že je vše prolezlé korupcí a já jsem byl tím, koho vybrali jako příklad, aby mě zničili a představili jako nějakého netvora. Ale neberu si to osobně, tohle je prostě jenom propaganda těchto médií, těchto kruhů. Takhle oni pracují, zesměšňují lidi, aby to sedělo do jejich narativů,“ má jasno Chansley.

Následně detailně popisuje, jak podle něj funguje deep state, stát ve státě, kde jsou spojeni oligarchové, lidi ze CIA a FBI a členové vládnoucího establishmentu. „To oni ve skutečnosti ovládají výkonnou moc, legislativu a soudy, tedy pilíře americké demokracie. Je to vlastně vláda tyranů, která ovládá ekonomiku země a ovlivňuje skutečné výdaje a příjmy. Tím, že zkorumpovali fiskální bilanci státu vlastně nepotřebují zkorumpovat celý systém, tohle jim k ovládnutí stačí, to je klíč k získání moci,“ tvrdí Chansley.

„Druhým aspektem deep state je byrokracie, která je složena z více než 500 orgánů a regulačních úřadů. A tyto úřady ve skutečnosti ovládají legislativu a právo pomocí regulací a příkazů. To oni nám říkají, co si můžeme koupit, co můžeme prodat, co je a co není legální. A mají vlastní orgány, které tyto regulace na Američanech vymáhají, takže to je ta výkonná moc. A mají dokonce své vlastní soudy, které jsou nezávislé na federálních soudech, a proto je to tyranie a totalita,“ má jasno host.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

„A zatřetí deep state je propojen s mezinárodními organizacemi a s kartelem bank, které vydírají naše kongresmany, podplácejí je a snaží se je přinutit, aby hlasovali pro schválení potřebných byrokratických regulací. A tak dostanou svá vlastní pravidla a regulace do zákonů Spojených států. A také tím ovlivňují naší měnu, naše zdroje a skrze daně tak vlastně berou peníze americkým občanům a berou si je do vlastní kapsy. Takže peníze všech končí v kapsách těchto lidí, což je méně než jedno procento ze všech obyvatel. A pomocí takových pastí, jako byla ta v Kapitolu, se nás snaží přesvědčit, že my bojujeme proti sobě, poštvávají nás proti sobě, což jim usnadňuje vládnutí,“ dodává Chansley.

Moderátor Tucker Carlson v tom s ním bezvýhradně souhlasí. „Média o vás říkají, že jste blázen, ale to, co jste právě řekl, to je všechno pravda. To vůbec není bláznivé, to je všechno pravda, viděl jsem to na vlastní oči,“ říká Carlson.

They told us Jake Chansley, the QAnon Shaman, was a dangerous lunatic who deserved to be sent to prison, if not shot to death. Many believed it. But is he actually crazy? Judge for yourself. pic.twitter.com/vvj6RdopvO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 12, 2024

Psali jsme: Kdo chce znemožnit Trumpovi kandidovat? V USA to houstne. Vyplouvají informace Trumpovi přibyla obvinění. I za to, co říkal na veřejnosti Překonaná policie u bariér, zastřelená žena... Podrobnosti z průniku do Kapitolu v USA „A teď to čeká nás. V Česku.“ Zlo v USA: V ohni i Babiš. Vzkaz z minulosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE