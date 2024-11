ŽIVĚ Volby USA 2024: Trumpův náskok roste

4:14 Harrisová stahuje náskok v počtu volitelů na 198:109. Do ranku Harrisové americká média nově připisují Colorado, kde je sečtena více než polovina hlasů a Harrisová vede 55:43. Nejde však o žádné překvapení, Biden v Coloradu před 4 roky vyhrál skoro o 14 procentních bodů.

4:10 Důležitá Pensylvánie se přebravuje každou chvíli. Nyní je „Trumpova“, před chvíli byla modrá, tedy pro Harrisovou. Sečteno je přesne 50 % okrsků, Trump vede o jeden procentní bod.

4:01 Moře červených šipek: Mapa New York Times ukazuje i vývoj v jednotlivých okresech oproti volbám v roce 2020. Na východě USA to zatím vypadá jako „červené moře“, na valné většině míst se zatím sčítání vyvíjí lépe pro republikány. Trump by potřeboval „otočit“ hlavně státy Virginia a Georgia. Ve Virginii prohrál o 10 procentních bodů, ale v Georgii po dramatickém sčítání činil rozdíl v jeho neprospěch jen půl procentního bodu. V Georgii je nyní sečteno už 82 % okrsků a Trump vede 52:47, ve Virginii je sečteno 67 % a i tady je ve vedení Trump, ale jen těsně 49,6/48,7 %.

Zdroj: New York Times

3:48 Výzkumník Rich Baris upíná zraky lidí na okres Oakland County ve státě Michigan. Upozorňuje, že Harrisová tu zatím na Bidenův výsledek z roku 2020 ztrácí 2 procentní body a naopak Trump je na tom o 2 procentní body lépe. Oakland County v minulých volbách dodala 750 tisíc hlasů z asi 5,5 milionu pro Michigan, takže se jedná o jedno z nejdůležitějších bojišť v rámci tohoto důležitého státu.

Eyes on Oakland County, where Harris is running nearly 2 pts behind Biden and Trump running about 2 pts ahead of his own support in 2020.