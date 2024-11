ŽIVĚ Volby USA: Trump zřejmě bude prezidentem, chystá projev

7:29 Výzkumník Rich Baris označil Trumpa za vítěze amerických prezidentských voleb.

BREAKING: We can now project that Donald Trump has been elected the 47th President of the United States — Rich Baris The People's Pundit (@Peoples_Pundit) November 6, 2024

7:27 I ten nejpesimističtější odhad NYT hovoří o 277 volitelích pro Trumpa. K výhře stačí 270.

7:24 Naprosto zásadní vývoj! FOX News uvádí, že klíčová Pensylvánie se přikloní k Trumpovi. To by znamenalo pro Harrisovou se vší pravděpodobností konec posledních nadějí.

BREAKING NEWS: The Fox News Decision Desk projects that former President Trump will win Pennsylvania. pic.twitter.com/assv0ANYj6 — Fox News (@FoxNews) November 6, 2024

7:22 Volební místnosti po celé Americe se uzavřely

7:15 Dění v USA sleduje i strůjce Brexitu a Trumpův přítel Nigel Farage. Natočil Trumpův konvoj jedoucí směrem k místu příštího projevu.

Trump’s motorcade is on its way to the party! ?? pic.twitter.com/YBBK5EsRiB — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) November 6, 2024

7:11 NYT přetáčí svůj volební barometr. Hlásí větší než 95% šanci na to, že staronovým prezidentem bude DONALD TRUMP.

7:06 Minnesota (10 volitelů), kde před 4 roky jasně vyhrál Joe Biden, je po sečtení 65 % okrsků jen těsně pro Harrisovou, poměr je 50:48.

6:58 První sčítání v Nevadě naznačuje, že i tady by mohl vyhrát Trump. 6 volitelů navíc.

6:55 NYT předpovídá, že Trump získá až 306 hlasů volitelů a stane se 47. americkým prezidentem.

6:50 Jak sčítání pokračuje, roste i počet volitelů připsaných oběma kandidátům. Trump 246, Harrisová 210. K výhře je potřeba 270 volitelů. Ve hře jsou ale ještě mnohé klíčové státy. Stále sledujeme hlavně Pensylvánii (19 volitelů), Michigan (15 volitelů) a Wisconsin (10 volitelů).

6:47 Kdo naopak projev chystá, je Donald Trump!

6:46 Tým Kamaly Harrisové oznámil, že kandidátka dnes žádné další vystoupení neplánuje. Dav příznivců opouští volební štáb.

6:45 V dobré náladě je i miliardář Elon Musk, podporovatel Donalda Trumpa. Svůj meme „let that sink in“, který poprvé použil po nákupu Twitteru, rozšiřuje i na Bílý dům. Spekuluje se o tom, že by Musk mohl mít nějaké slovo v případné Trumpově administrativě.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

6:40 Trump zatím vede celostátně i v počtu hlasů - o celé 4 procentní body. Nyní má 51,2 %, Harrisová 47,2 %, ostatní kandidáti 1,6 %.

6:37 Americká NBC potvrzuje: Senát pro republikány!

6:29 NYT hlásí 93% šanci na triumf Trumpa!

6:24 Trump se drží v těsném závěsu ve státě Minnesota, domovském státě Tima Walze, demokratického kandidáta na viceprezidenta. Harrisová tu vede 51:47 při 59 % sečtených okrsků.

6:13 Georgia bude Trumpova. Sečíst zbývá 5 % okrsků a Trump udržuje náskok 51:48. To je důležitých 16 volitelů pro Trumpa. V Pensylvánii je poměr hlasů stejný, sečteno je už 87 % okrsků.

6:11 Hispánci stojí za Trumpem. V Texasu vyhrál Trump Starr County, kde je hispánského původu 97 lidí ze sta, o 16 procentních bodů.

Trump won Starr County TX, most Hispanic county in America at 97% by 16 points.



Last time it voted republican was in 1892. — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) November 6, 2024

6:10 Poprvé za velmi dlouhou dobu se u New York Times změnila předpověď ve prospěch Kamaly Harrisové. Slavit je ale zbytečné, šance Trumpa na výhru prý poklesly z 91 % na 90 %.

6:08 Velká změna. Zpravodajský kanál Newsmax předpovídá, že republikáni v Senátu získají většinu dokonce s 51 křesly.

PROJECTION: REPUBLICANS WIN SENATE MAJORITY: NEWSMAX projects Sen. Deb Fischer (R) will retain her U.S. Senate seat in Nebraska, securing the 51 seats needed for the Republicans to gain control of the Senate in January. More: https://t.co/E4ymwT7WWW pic.twitter.com/2PHs82619B — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 6, 2024

6:02 Na ČT předvídají výhru Donalda Trumpa. Michal Kubal uvádí, že americká média se na tomto závěru shodují.

6:02 I televize NBC už opatrně naznačuje, že republikáni mají blízko k většině v Senátu.

6:00 Je 6 hodin ráno a New York Times přisuzují Trumpovi 91% šanci na výhru. Poměr se v jeho prospěch stále zvyšuje.

5:59 Oči všech se pořád upínají na Pensylvánii. Pokud Trump vyhraje i tady, je hotovo. Sečteno je tu 84 % okrsků a Trump vede 51:48.

5:57 Lidová tvořivost předvídá, že demokraté letos republikány nedotáhnou.

5:48 Trump 230, Harrisová 200. Harrisové se přičetly dalšízápadní státy jako Oregon, nejde však o nic nečekaného.

5:43 Velmi špatné zprávy pro Kamalu Harris. Severní Karolina opravdu připadne Trumpovi, hlásí AFP.

#BREAKING Trump wins key swing state North Carolina in blow to Harris, US media report pic.twitter.com/CQxRXL3sCD — AFP News Agency (@AFP) November 6, 2024

5:34 Špatné zprávy pro Harrisovou z Michiganu. Na jižním cípu Dearbornu, který je silně muslimský, dominoval před 4 roky Joe Biden. Kamala Harris tu zatím prohrává.

Kamala is on track to lose the south end of Dearborn, Michigan.



More than 90% of the population there is Muslim.



Biden won it in 2020 with 88% of the votes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2024

5:23 Zajímavá symbolika dnešních voleb. Manželka Joe Bidena, Jill Bidenová, šla volit v červeném kostýmku. Tento odstín červené je barvou republikánů. V kampani se silně spekulovalo o tom, že Biden byl odsunutím na vedlejší kolej uražen a Harrisové moc nepomáhá.

Wow! @DrBiden Jill Biden is wearing MAGA red to go vote today.



Symbolic. pic.twitter.com/keNH8GIUxl — Laura Loomer (@LauraLoomer) November 5, 2024

5:21 Republikáni mohou ovládnout i Senát, píše FOX News a Zerohedge. Trumpův mandát by byl výjimečně silný, pokud by měl pod kontrolou obě komory Kongresu.

REPUBLICANS HAVE WON 50 SEATS IN THE SENATE SO FAR: FOX NEWS — zerohedge (@zerohedge) November 6, 2024

5:18 „Hra, set, zápas,“ hlásí vítězoslavně miliardář Elon Musk, podporovatel Donalda Trumpa.

Game, set and match — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

5:15 Arizonu čeká opět těsný souboj. Před čtyřmi lety tu vyhrál Biden, měl 49,36 % hlasů a Trump 49,06 %. Nyní je sečtena polovina okrsků, Trump vede nad Harrisovou o dvě desetiny procentního bodu. Zde se hraje o 11 volitelů.

5:10 Do finiše se blíží sčítání v Georgii i v Severní Karolině. V obou vede Trump poměrem 51:48. Každý ze států přinese vítězi 16 hlasů volitelů. Po těchto státech se oči upnou na Pensylvánii. Tu už nutně potřebuje Harrisová, ta i tady ale prohrává 48:51.

5:07 „Zdá se, že trend je naprosto jednoznačný“: Michal Kubal na ČT 24 při pohledu na červenou mapu Spojených států.

5:04 Americký Project Veritas upozorňuje na podivné video z Detroitu v klíčovém státě Michigan. „Je 23 hodin. Proč na detroitský volební úřad stále přijíždějí krabice s hlasovacími lístky v autech s kalifornskou poznávací značkou? Jsme tady. Sledujeme to,“ píší.

!?EYES ON DETROIT:



It’s 11pm. Why are boxes of ballots still arriving to Detroit’s Bureau of Elections via cars with California plates?



We’re here. We’re watching. pic.twitter.com/mOVzT6nvDz — Project Veritas (@Project_Veritas) November 6, 2024

5:00 Podle čísel by se mohlo zdát, že Harrisová dotahuje. Volitelé jsou nyní předpovídáni americkými médii v poměru 214 Trump, 179 Harrisová. Jde ale jen o to, že začalo sčítání hlasů v západních státech jako je Kalifornie a Washington. Oba takřka s jistotou vyhraje Harrisová, a přípíše si tak 66 hlasů volitelů.

4:58 Harrisové vyjde sázka na Illinois. Velký stát s 19 voliteli má sečteno skoro 80 % okrsků, Harrisová vede jasně 54:45.

4:57 Texas s velkým počtem 40 volitelů bude jasně červený, tedy pro Trumpa. Kamala Harris tady vede alespoň v Harris County, ale jen těsně.

4:54 Trump rozdrtil Harrisovou na Floridě. Sečteno přes 95 % okrsků, Trump vede 56:43!

4:53 V Michganu je sečteno 27 % okrsků, Trump vede 50:48. Pokud by vyhrál Michigan, Iowu i Georgii, je v podstatě rozhodnuto.

4:52 V dalším klíčovém státě, v Michiganu, je Trump o drastických 35 procentních bodů nahoře u hispánských voličů. KamalaHarrisová je nezaujala.

BOMBSHELL: @realDonaldTrump is +36 among Hispanics in Michigan since the 2020 election.



Trump is winning the Latino vote in Michigan with 60% of the votes vs. Kamala with just 35% of the votes. pic.twitter.com/8oxigJWjAZ — Steve Guest (@SteveGuest) November 6, 2024

4:46 Analytik Nate Cohn z New York Times: „Dnes večer poprvé odhadujeme, že Trump pravděpodobně vyhraje prezidentské volby. Má náskok v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Aby Harrisová zvítězila, musela by ovládnout všechny tři. Do konce volebního období zbývá ještě hodně hlasů, ale v dosavadním hlasování Trump těsně, ale znatelně vede.“

4:41 Řešilo se, zda Trump v kampani urazil a tím ztratil Portorikánce. Nyní se zdá, že ne. V Osceola County ve státě Florida, kde Portorikánci tvoří více než třetinu populace, vede při 95 % sečtených hlasů Trump v poměru 50,2:48,7.

4:33 Iowa a Georgia pro Trumpa, to by znamenalo prakticky jisté vítězství. Roman Joch případný Trumpův návrat do Bílého domu označuje ve studiu ČT 24 za největší politický comeback v amerických dějinách.

4:32 Newsmax předpovídá, že i stát Georgia, další ze sedmi klíčových bojišť, dopadne pro Trumpa. 91 % okrsků je sečteno a Trump vede 51:48.

BATTLEGROUND PROJECTION: NEWSMAX projects Donald Trump to win the state of Georgia and its 16 electoral votes.



Trump is only 28 electoral votes away from winning the presidency for a second time.



Current Electoral Vote Count (270 to win):

?? Trump 242

?? Harris 108



U.S.… pic.twitter.com/fw1KzvcBuO — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 6, 2024

4:23 Pozor! Newsmax předpovídá, že klíčový stát Iowa půjde za Trumpem. To by byl pro Harrisovou problém. Sečtena je tu necelá polovina okrsků, Trump vede 53:46, to je docela výrazný náskok.

PROJECTION: NEWSMAX projects Donald Trump to win Iowa's 6 electoral votes.



Current Electoral Vote Count (270 to win):

?? Trump 226

?? Harris 108



U.S. Popular Vote Count

?? Trump 41.35 million

?? Harris 36.18 million



Watch: https://t.co/VlT7z8drtO #VoteForAmerica #ElectionDay pic.twitter.com/h9CNWtYq8e — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 6, 2024

4:19 V podobném poměru jako v Coloradu, jen naopak, půjde za Trumpem jižní stát Mississippi. Zde se hraje o 6 volitelů z celkového počtu 538.

4:14 Harrisová stahuje náskok v počtu volitelů na 198:109. Do ranku Harrisové americká média nově připisují Colorado, kde je sečtena více než polovina hlasů a Harrisová vede 55:43. Nejde však o žádné překvapení, Biden v Coloradu před 4 roky vyhrál skoro o 14 procentních bodů.

4:10 Důležitá Pensylvánie se přebravuje každou chvíli. Nyní je „Trumpova“, před chvíli byla modrá, tedy pro Harrisovou. Sečteno je přesne 50 % okrsků, Trump vede o jeden procentní bod.

4:01 Moře červených šipek: Mapa New York Times ukazuje i vývoj v jednotlivých okresech oproti volbám v roce 2020. Na východě USA to zatím vypadá jako „červené moře“, na valné většině míst se zatím sčítání vyvíjí lépe pro republikány. Trump by potřeboval „otočit“ hlavně státy Virginia a Georgia. Ve Virginii prohrál o 10 procentních bodů, ale v Georgii po dramatickém sčítání činil rozdíl v jeho neprospěch jen půl procentního bodu. V Georgii je nyní sečteno už 82 % okrsků a Trump vede 52:47, ve Virginii je sečteno 67 % a i tady je ve vedení Trump, ale jen těsně 49,6/48,7 %.

Zdroj: New York Times

3:48 Výzkumník Rich Baris upíná zraky lidí na okres Oakland County ve státě Michigan. Upozorňuje, že Harrisová tu zatím na Bidenův výsledek z roku 2020 ztrácí 2 procentní body a naopak Trump je na tom o 2 procentní body lépe. Oakland County v minulých volbách dodala 750 tisíc hlasů z asi 5,5 milionu pro Michigan, takže se jedná o jedno z nejdůležitějších bojišť v rámci tohoto důležitého státu.

Eyes on Oakland County, where Harris is running nearly 2 pts behind Biden and Trump running about 2 pts ahead of his own support in 2020. — Rich Baris The People's Pundit (@Peoples_Pundit) November 6, 2024

3:40 Čísla obou kandidátů brzo narostou, už se sčítá i pět ze sedmi takzvaných „battleground states“. V Georgii je sečteno 77 % hlasů a Trump tam vede s 52 / proti Harrisové se 47 %. V Severní Karolině je sečteno 55 % a Trump těsně vede v poměru 51:48. V Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu je zatím sečtena méně než třetina hlasů. Ve všech třech státech ale vede Harrisová a pokud by jí to vydrželo, půjde o klíčový posun.

3:32 Náskok Donalda Trumpa se zvětšuje. Nyní se očekává zisk 178 volitelů pro něj a 99 pro Harrisovou.