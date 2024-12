Za 1200 Kč můžete mít na své hrudi Otakara Foltýna

„In Ota We Trust“. Tedy „Věříme v Otu“. Takové heslo spolu s fotografií šéfa vládní strategické komunikace Otakara Foltýna za 12 stovek inzeruje obchod spolku, který podporuje i náčelník armády Řehka.

Skupina D. Tak se jmenuje zapsaný spolek, který za neobvyklým trikem stojí. Na e-shopu můžete koupit další oblečení, čepice nebo hrníčky, ale žádný z dalších druhů zboží nikoho konkrétního nevyobrazuje. Pouze „Foltýnovo triko“ se vymyká.

Spolek Skupina D má pět členů předsednictva. Jde o Milana Mikuleckého, který v médiích vystupuje jako vojenský analytik, herce Ondřeje Vetchého, Vladislava Baťku a v neposlední řadě Mikuláše Kroupu a Martina Kroupu, angažované v neziskové organizaci Post Bellum.

Aktuálním počinem jejich spolku je finanční sbírka na 100 tun trhaviny, která má být určena ukrajinské armádě. Tuto aktivitu zaštiťuje i náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka, což vzbuzuje bezpečnostní otazníky. Tajné služby totiž politiky upozornily na možná rizika. Podle mediálních výstupů mělo na uzavřeném jednání ve sněmovně ze strany Vojenského zpravodajství padnout varování, že aktivita spolku Skupina D je „terčem na zádech České republiky“. Aktivitami spolku se také prý zabývá Vojenská policie.

ParlamentníListy.cz zajímalo, do jaké míry je únosné, aby představitel státní moci, tedy šéf vládní strategické komunikace Foltýn, umožnil obchodování s jeho vlastním obličejem. Analytička Irena Ryšánková to má za problematické.

„Toto tričko, či možná spíš Foltýnův merch, se zdráhám někam zařadit. Jde totiž o něco, co se naprosto vymyká jakékoliv hranici a je nevkusné i jako vtip. Jakkoliv chápu, nač jdou peníze, utržené z prodeje triček (či alespoň jejich část), přesto jsem přesvědčena, že vybírat peníze lze i se vkusem,“ naráží Irena Ryšánková na sbírky, jejichž prostřednictvím spolek Skupina D vybírá peníze na zbraně pro Ukrajinu.

Podle analytičky se zpeněžování obličeje člověka ve veřejné funkci neslučuje s etikou státního úředníka. „Otakar Foltýn by možná byl rád Georgem Clooneym, ale není jím. Je to jen státní zaměstnanec, který se rád ukazuje v médiích. To je zatím veškerý viditelný výsledek odboru strategické komunikace, který řídí. Ale možná je tajný život pana plukovníka zajímavější, než si myslíme a má nějaké božské vlastnosti. Kdo ví. Jiná věc je, že Foltýn je normální státní zaměstnanec, i když si to o sobě možná nemyslí, a je tedy otázkou, zda se jeho obličej na hrudích dam či pánů slučuje s etikou státního úředníka. A to je základní otázka celé této taškařice,“ zhodnotila Irena Ryšánková pro ParlamentníListy.cz.

