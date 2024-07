Za 14 dní budou Azováci v Praze. Za 500 Kč si s nimi můžete popovídat

17.07.2024 12:15 | Zprávy

Vojáci brigády Azov, kontroverzní brigády, na kterou v minulosti i Američané uvalili sankce, vyjedou na evropské turné a budou mluvit s lidmi. O tom, co se děje na Ukrajině. Na konci července dorazí i do Prahy. Pokud si budete chtít s vojáky promluvit, bude to možné. Stačí dorazit do hlavního města 31. 7. A připravit si 500 korun, protože přesně tolik bude stát lístek.