Za 30 let tu nebudou, řekla Witowská o voličích Babiše. To není vše: Ovce, padlo. Od koho?

Hnutí ANO, a především jeho šéf a premiér už je řadu let populární u celých 30 procent voličů, ale najdou se i lidé, kteří nemohou Babišovi přijít na jméno. Kriticky se staví i k lidem, kteří jsou ochotní svůj osud vložit právě do Babišových rukou. Kritická je k Babišovi např. moderátorka ČT Světlana Witowská. Ve stejném duchu se před dvěma lety vyjádřil i ekonom Tomáš Sedláček, který konstatoval, že opakované zvolení Babiše připomíná chování ovcí, které si vydržují svého vlka. Pustil se i do Miloše Zemana.

V rozhovoru pro Deník.cz Tomáš Sedláček v roce 2018 konstatoval, že voliči ANO se chovají jako ovce nebo jako zajatci teroristů, kteří mají tendenci hájit své trýznitele.

Anketa Chcete, aby Hana Lipovská byla zvolena členkou Rady ČT? Chci 96% Nechci 4% hlasovalo: 3086 lidí

„Máme premiéra, který podle všeho vytuneloval 42 milionů, vyhrožuje, nadává a nic nevysvětluje. Jeho počínání chápu, protože z toho něco má, ať už peníze, nebo moc a pocit slávy. Ale to, že člověk, kterého podvádí, ho nadšeně volí, je nepochopitelné. To je chování ovce, ovce se stockholmským syndromem,“ pravil Sedláček.

Witowská zase v aktuálním rozhovoru pro Neovlivní.cz vyjádřila naději, že jednou už lidé Babiše volit nebudou.

„Myslím si, že ho volí právě ta generace, která už za třicet let nebude. Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří ho volili, ale z té mladší generace neznám nikoho. My v sobě pořád máme normalizaci. Ale jsem optimistka, myslím, že za třicet let se tyhle věci dít nebudou, protože to politikům současná mladá generace prostě nedovolí,“ prohlásila Witowská.

Demonstrace Milionu chvilek na Letné podle jejího názoru nezměnily vůbec nic. Aby se opravdu něco změnilo, muselo by se ukázat, že má Babiš na triku podstatně víc problémů, a především by se musela objevit osobnost, která nabídne pozitivní vizi a lidé ji budou vnímat jako politického lídra, kterého má smysl volit.

V tuto chvíli žádnou takovou osobnost nemáme.

To, že si v pozitivním slova smyslu musíme ujasnit, kam směřujeme, si myslí i Sedláček, jenž se domnívá, že poslední dva prezidenti České republiky žádnou pozitivní vizi nenabídli. V obecné rovině konstatoval, že úkolem prezidenta je vtisknout politice lidskou tvář a zabývat se i tématy, které přesahují rámec běžného chodu země. Proto je podle jeho názoru opravdu velmi důležité, kdo usedne do úřadu prezidenta po Miloši Zemanovi.

„Je paradoxní, že jsme si jako reprezentanty tohoto lidství zvolili Václava Klause a Miloše Zemana. Význam té funkce je enormní a je v symbolice. Kdyby tady někdo začal na ulici pálit hadr, nikterak vám to nebude vadit do chvíle, než zjistíte, že je červený, modrý a bílý a má tvar české vlajky. Věcně řečeno, je to jen kus potištěné látky, celá síla vlajky je v symbolice. Stejně jako prezident,“ uvedl Sedláček.

Ekonom doufá, že si příště nezvolíme někoho, jako je Donald Trump, protože to je člověk, který staví na odiv svou aroganci a tupost, a pokud by ho Sedláček měl charakterizovat, popsal by ho jako zlého, ostrého surovce. „Jsou lidé, kterým to imponuje. U nás se Zemanem to bude podobné,“ zdůraznil.

„Prezident je tu od toho, aby neustále připomínal, že demokracie je určitá kultura – a ne způsob hlasování. Měl by to být člověk, který lidem řekne, aby se nebáli, protože Česká republika se nikdy ve světě neztratila. Václav Klaus naopak strašil, že se rozpustíme v Evropské unii jako kostka cukru v čaji. To nebylo jen špatné proroctví, ale očividné lži a vědomé strašení, jimž nemohli při své inteligenci věřit ani Klaus, ani Zeman. Jen využívají strachu lidí, kteří se v tom neorientují, jako prodejce cetek, který se vám jen vysměje, že jste mu věřili. Některé lidi není třeba urážet, stačí citovat jejich minulé výroky a pozorovat, jak se s nimi vyrovnají,“ pokračoval v kanonádě.

V závěru rozhovoru se zamýšlel nad tím, jestli se nepřeceňuje důležitost národa.

„Bude enormně záležet na prezidentovi, jestli se budeme snažit být v rychlejší vlně, nebo se smíříme s tím, kde jsme. V tom rychlejším pruhu přitom podle všeho nemáme co dělat, euro nemáme a nechceme, běžence nemáme a nechceme a všechno, co přijde z Evropy stran hlubší integrace, se tu šmahem odmítá. Může se stát, že se nám to kverulantství nevyplatí. Často jezdím do zahraničí a kamarádi zírají, co tady blbneme. Myslím si, že lidé by neměli národ brát až tak vážně. Lidi berme vážně, ne národy. Je otázka, jestli myšlenka národních států přinesla víc dobra, nebo zla. I nacismus je vlastně vypjaté rasové národovectví,“ prohlásil ve chvíli, kdy se rozhovor blížil k závěru.

