Za Gotta provaz? Jan Rejžek na vás myslí: Ještě jeden vzkaz

Kritik Jan Rejžek, který Gotta označil za „vyhoněného slavíka“ a vyčetl mu, že „neplivnul Husákovi do ksichtu“, se vyjádřil i k mistrově pohřbu. Kardinál Duka je podle něj v hitparádě trapnosti, Radek Vondráček je buran a Rejžkovu ostrovtipu neušel ani prezident Zeman. „Perlil i farář Zbigniew Czendlik, který se obracel k Bohu, jenž Mistra povolal do nehasnoucího světla, zatímco my jsme prý zůstali ve tmě. No, tak asi vypadly pojistky,“ poznamenal. A souhlasil s Rychetským, Schwarzenbergem, Halíkem či Honzákem.

Pohřeb a zádušní mši Karla Gotta má již Česká republika za sebou. V pondělí tuto událost ve svém Prvním slově zhodnotil filmový kritik Jan Rejžek, text nazval „Pražské gottovské orgie“. Nutno říci, že tentokrát se na téma Karla Gotta držel zkrátka, výroky jako vyhoněný slavík nebo flusnutí Husákovi do ksichtu chyběly. Anketa Mělo by být Turecko za útok a sever Sýrie vyloučeno z NATO? Ano 92% Ne 3% Je to jedno 5% hlasovalo: 3393 lidí

„Uf, sláva, že už je to za námi!“ radoval se. „Samozřejmě, dávám za pravdu Tomáši Halíkovi, Radkinu Honzákovi, Karlu Schwarzenbergovi, Pavlu Rychetskému či Vladimíru Justovi kvůli jejich ustrnutí nad tím, co se kolem smrti a pohřbu Karla Gotta rozpoutalo,“ dodal.

„Do pomyslné hitparády nejtrapnějších výroků řadím vystoupení Dominika Duky při zádušní mši ve svatovítské katedrále, kde si buran Radek Vondráček, z Božího dopuštění předseda Poslanecké sněmovny, při zádušní mši psal zprávy na Twitteru,“ odsoudil předsedu Poslanecké sněmovny za ANO. Nutno dodat, že to není Vondráčkovo první faux pas, známé je také video ze sněmovního pultíku. Rejžkovi vadili i další účastníci, kteří si s rakví údajně také fotili selfie. Fotogalerie: - Kurdská tryzna v Bruselu

„Perlil i farář Zbigniew Czendlik, který se obracel k Bohu, jenž Mistra povolal do nehasnoucího světla, zatímco my jsme prý zůstali ve tmě. No, tak asi vypadly pojistky,“ poznamenal kritik. „A všimli jste si, v jak skvělé formě byl opět pan prezident?“ dodal.

Nebyl by to Jan Rejžek, kdyby nebyly zmíněny ParlamentníListy.cz. „Vyjádřil se i jeden ze znalců pěvcova života a díla exsenátor Jan Veleba, který dal rozhovor komu jinému než Parlamentním listům, v němž tvrdí, že se národ probouzí. Ano, probouzí se sedlina, která si na sociálních sítích přeje provaz za fakta o Gottově minulosti. Nevzdělaný truhlík, redaktor David Hora, se ho směle ptá i na jeho projev při Antichartě, jenom popletl, že nebyla v Karlínském divadle, ale v Divadle hudby, a agrárník ho vůbec neopraví,“ stěžuje si kritik.

Psali jsme: KSČ prosila Gotta, ne opačně! Signatář Charty 77 překvapil: Dejte už lidem pokoj s minulostí. Anticharta? Taky jinak Pietní místo před Gottovou vilou na Bertramce bylo uklizeno Dohra Gotta: To nejsem já! ohrazuje se Jaroslav Hutka proti FOTU opilce. A píše o vás Poslanci by měli rozhodnout o zavírání obchodů, uctí Gotta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas