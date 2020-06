Za Kalouska bylo líp. František Laudát o „hvězdě Schillerové“ a krizi, která nás čeká

reklama

Někdejší poslanec za TOP 09 František Laudát zaznamenal pár slov ministryni financí Aleny Schillerové, kterým podle jeho názoru nevěnovala příliš mnoho pozornosti. A přitom by měla. Šlo o větu, že stát má na účtech 100 milionů korun. Pokud nejde o přeřeknutí, ale o pravdivý výrok, máme podle Laudáta opravdu velký problém.

„Po PR politice přijde pravda do českých prkenic: Když v pondělí mluvila každodenní hvězda ČT Schillerová, komentovala vládní rozdávání tomu 5 miliard, tomu ještě více, na tyhle se dostalo ‚jen‘ 20 miliard. Bez povšimnutí moderátorky a zřejmě i médií ale řekla jedno smrtelné číslo, neopravila se, takže možná platí: ‚V současnosti máme na účtu disponibilních 100 milionů korun‘. Škoda, po tomhle čísle měla následovat oprava přeřeknutí, nebo už jen debata o tom, jak je možné, aby stát měl na účtu 100 milionů korun. Včera snad měl být rozpočtový výbor sněmovny. Tak by mě zajímalo, co se tam řeší či spíš co neřeší? Stále více pohublý Babiš a jeho parta zjevně tají skutečný stav státních financí a média se neptají,“ podivoval se někdejší poslanec na sociální síti Facebook.

Hrozivé podle něj je i to, že přes 30 procent voličů této děsivé politice hnutí ANO tleská. Až tvrdá realita dorazí do jejich peněženek, tak možná tleskat přestanou, protože když si uvědomíme, jak hluboký propad zažije český průmysl a vlastně celá ekonomika, tak bychom si podle Laudáta měli být vědomi toho, že se na nás neřítí nic menšího než ekonomická katastrofa. „...hloubka selhání Babišovy vlády hrozí přerůst v českou ekonomickou katastrofu,“ napsal doslova Laudát.

Bohužel tomu ani média, ani dnešní opozice nevěnují dost pozornosti. „Když byla minulá krize, to bylo rámusu ve sněmovně, Sobotka vedl hodinové monology kolem dokola, Kalousek mohl za světovou krizi, dodnes se babišovci a jejich poskoci vymezují, jak se krizí neproinvestoval...,“ připomněl Laudát.

Babišova vláda nahnala Česko do propasti tím, že firmám pomáhá nedostatečně, pomalu, a pomoc zatěžuje nadměrnou byrokracií. K tomu prý navíc v časech ekonomického vypnutí země vypínala i věci, které nemusela. Babišova vláda navíc za sedm let své vlády vyrabovala státní rezervy. A k dovršení všeho zlého se vedle čínského viru začalo projevovat to, že česká ekonomika začala slábnout sama o sobě.

„ANO, v roce 2011 bylo líp. Podzim vystaví účet, pravdivý, bez šaškáren a lhaní v médiích. Co je v peněženkách, to se počítá. Ostatní jsou kecy. A bude hůř. Z roku na rok se ze zatím půlbilionové státní sekyry dostat někam k vyrovnaným státním rozpočtům jen tak snadno nedá, vlastně se vůbec nedá. A do toho Babiš štěká na EU a dokonce snad chce blokovat záchranný ekonomický plán? A kecy, že ostatní jsou na tom ještě hůř? To nám prosperitu nepřinese,“ varoval Laudát.

