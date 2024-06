Za Turkem a Klausem? Dávní tahouni ODS se zle servali. Topolánek střílel ostrými

Samotnou přestřelku spustil Zahradil tím, že se o mediální pozornost neprosí. Žádosti o rozhovory mu chodí samy. On jen vyhoví. „Jistý komentátor pravil, že trpím ,manickou mediální aktivitou‘. Přitom, cca od minulého týdne, jen vycházím vstříc žádostem o rozhovor. Neříkám nic skandálního, leda to některým politikům a jejich příznivcům nemusí být příjemné. Což není důvod to neříkat,“ napsal Zahradil na platformě X.

Ale v tu chvíli se neudržel Topolánek. Nevadí mu, že Zahradil říká to, co říká, ale že to říká po značkou ODS. „Říkat si můžeš, co chceš. Taky to tak mám. Nejsem ale členem ODS,“ napsal důrazně Topolánek a dodal, že Zahradil svými postoji a rozhovory doslova škodí ODS. „Netvař se, že hovoříš za ODS. Možná škodí Pavel Novotný, ale Ty škodíš určitě,“ nepáral se se Zahradilem expremiér.

A dodal, že chodit slavit úspěch konkurenční strany je prostě na pováženou. Pravda, podle Topolánka, vedlejší – jde o poškozování nebo službu ODS. „Jít oslavovat se Šlachtou, Macinkou, Turkem a Klausem bylo chucpe. Můžeš mít dokonce v lecčem pravdu, ale na tu Ti sere Bílý tesák…“ napsal Mirek Topolánek, zatímco na Pražském hradě vlaje prezidentská standarta se slovy „Pravda vítězí“.

Jan Zahradil ovšem slovní levý hák Mirka Topolánka ustál prostým konstatování, že už má věk na to, aby říkal pravdu. „No vidíš. Tak si budeme oba říkat, co budeme chtít, ok? Máme na to oba věk,“ zkonstatoval Zahradil na síti X.

Topolánek neměl nic proti, ale nechť se Zahradil zbaví značky ODS, aby ji nereprezentoval. Protože tím, co říká, současnou ODS nereprezentuje, a jen jí škodí. Podle Topolánka by Zahradil měl ukázat pokoru a vděk samotné ODS za to, že mu dovolila takovou kariéru. Jan Zahradil byl v Evropském parlamentu 20 let. „Ale prosím sám za sebe, a ne v dresu, který Ti zabezpečil pohodlných 20 let života. Když nic, tak aspoň trochu pokory, vděku a nadhledu,“ napsal Topolánek.

A dodal, aby Zahradil z ODS vystoupil a vytvořil si prostor pro své myšlenky a postoje, ovšem bez zaštiťující značky ODS. „Pokud nejsi spokojen (stejně jako já) s ODS, tak si vyklejmuj prosím jiné rýžoviště,“ napsal expremiér.

Říkat si můžeš co chceš. Taky to tak mám. Nejsem ale členem ODS.

Vděk? S tím Zahradil rozhodně nepočítá. Možná jen za volby do EP, které se konaly právě za úřadování v premiérském křesle za Mirka Topolánka. „Pokud jde o vděk, mohu jej vztáhnout tak maximálně na tebe, protože ses nebál do toho v roce 2009 jít,“ zhodnotil Zahradil a popsal, jak to bylo v dalších letech. „Pak už jsem si to vybojoval sám. 2014 – potřebovali mě proti Pospíšilovi. 2019 – kdybych nebyl ,spitzenkandidát‘, zařízli by mě už tehdy,“ zhodnotil vztah ODS k Zahradilově politické kariéře. Vděk vůči ODS necítí žádný. „Nic jim nedlužím, sorry. Tobě možná,“ vyznal na síti X Jan Zahradil.

