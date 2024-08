Za dva smajlíky šel Angličan do kriminálu. Soudy v akci

David Spring (61) dělal na kordon policie „výhružná gesta“ a skandoval „Kdo to je, do prdele, Alláh?“ a na policisty křičel „Už nejste Angličané“. Zatčen. U soudu dostal 18 měsíců tvrdého žaláře.

Spring pracoval 42 let jako strojvedoucí, nedávno odešel do důchodu a stará se o svou nemocnou ženu.

Springův obhájce přečel soudu jeho omluvu. „Obžalovaný mě požádal, abych předložil jeho omluvu soudu, a říká, že je za své chování v rozpacích a stydí se za to. Chce se také omluvit své rodině a přátelům a své ženě, kteří si to nezaslouží.“

Soudce Benedict Kelleher řekl na adresu Springa: „To, co jste udělal, mohlo a zdá se, že povzbudilo ostatní, aby se zapojili do nepořádku.“ Soudce Kelleher na závěr jednání řekl, že trest odnětí svobody je vhodný, aby odradil ostatní od podobného chování.

William Nelson Morgan (69) se při nepokojích odmítl hnout, když policie tlačila dav demonstrantů. Stál na místě a bránil tak policii v cestě. Odsouzen na 32 měsíců žaláře.

Morgan na policisty křičel „Jsem Angličan, je mi 70 let, nechte mě na pokoji.“ Když na něj policisté tlačili, křičel na ně „Vypadni ze mě, je mi kurva 70, ty prase!“

U soudu se pak Morgan policii omluvil: „Je mi to líto, vážím si toho, co děláte.“ Soudce mu vyměřil 32 měsíců vězení.

Billy Thompson (31) zatčen a uvězněn za post na sociální síti. V postu byly emotikony odkazující na menšiny a k němu emotikon zbraně. Odsouzen na 12 týdnů vězení.

Thompsonův příspěvek reagoval na zprávu, že policie v Cumbrii se chystá rozptýlit dav demonstrujících. Thompson nic nenapsal, pouze myší zmáčkl emotikon zobrazující menšiny a emotikon zbraně. Při soudu se přiznal, „že prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací poslal hrubě urážlivou nebo neslušnou, obscénní či hrozivou zprávu“.

Thompsonova obhájkyně Kate Hunterová soudu přednesla, že „obviněný se za své provinění omlouvá a slibuje, že už takovou chybu neudělá“. Trest 12 týdnů ve vězení.

Kenzie Roughley (18), první odsouzení po nepokojích ve Velké Británii. Odsouzen na dva roky a čtyři měsíce v ústavu pro mladé pachatele.

Zúčastnil se demonstrace ve městě Pontefract, kde se s davem pokoušel rozhoupáváním převrátit policejní vůz. Neúspěšně. Poté verbálně útočil na přítomnou policii. „Důstojník v dodávce se bál o život a myslel si, že se vozidlo převrátí, což byl jasně váš cíl,“ vyčítal obviněnému soudce Jeremy Richardson.

„Byl jste součástí násilného davu ignorantských a násilnických jedinců a hrál jste svou roli naplno. Udělal jste ostudu sobě i městu, ve kterém žijete. Musíte být potrestán za to, co jste udělal,“ pokračoval soudce. Nikdo z rodiny obžalovaného se soudního stání neúčastnil. I k tomu měl soudce poznámku. „Očekávám, že pokud by se otec zúčastnil soudu, byl by zatčen,“ řekl.

Roughley, který týden předtím oslavil své osmnáctiny, byl zatčen ve středu, ve čtvrtek se při slyšení u smírčího soudu přiznal k násilnému výtržnictví a v pátek byl uvězněn v rámci urychlené spravedlnosti po celonárodních nepokojích.

David McGuire (45), účastnil se protestů ve městě Plymouth. Zatčen za verbální urážky a plivání na policisty. „Proslul“ jako muž v růžovém tričku. Státní zástupce Gareth Warden McGuiera označil za „jasně intoxikovaného násilím“. Odsouzen na 2 a půl roku vězení.

Plival na policejní důstojníky a nenechal toho, i když byl vyzván, aby toho nechal, zaznělo u soudu.

„Přijal jste svou roli ve velmi významném nepořádku a násilí, které se konalo v pondělí večer v centru Plymouthu. To byl násilný zločin, nebude to v naší společnosti tolerováno. Budete vystaven plné síle zákona,“ řekla při soudním stání soudkyně Joanna Matsonová.

Julie Sweeneyová (53), odsouzena na 15 měsíců vězení za komentář na facebooku.

Obviněná byla součástí komunitní skupiny na facebooku, která měla 5100 členů. V reakci na fotografii, která ukazovala řadu bílých a asijských lidí zapojených do úklidu po nepokojích v Southportu, napsala: „Je to naprosto směšné. Nechraňte mešity. Vyhoďte do povětří mešitu s dospělými v ní.“

Při soudním stání soudce Steven Everett na adresu obviněné poznamenal: „Měla jste se dívat na zprávy a média s hrůzou jako každý správně smýšlející člověk. Místo toho jste se rozhodla podílet se na rozdmýchávání nenávisti.“

Trest 15 měsíců vězení.

Bouřlivé události komentoval na síti X i politický komentátor Charlie Sansom. „Ať už jste byli ‚aktivním účastníkem‘ nebo ‚zvědavým pozorovatelem‘, bude vám zamítnuta kauce, říká soudce. Zahalenou hrozbou je, že budete zatčeni za to, že jste na špatném místě ve špatnou dobu. Kdo si tito rádoby diktátoři myslí, že jsou?“

UK RIOTS: Whether you were an 'active participant' or 'curious observer' you will be refused bail, judge says.



The veiled threat here is that you'll be arrested for being in the wrong place at the wrong time.



Who do these wannabe dictators think they are? pic.twitter.com/aPoUpaZPw4