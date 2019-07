Za klimatické záškoláctví se rozdávají pochvaly. A s propíranou třídní důtkou je to trochu jinak

Stávky Fridays for the Future jsou fenomén, který se ze Švédska rozšířil po celé Evropě. Jak se k nim staví české školy? Různě. Někde prý dávají za neomluvené hodiny důtky a někteří pedagogové si myslí, že stávkující studenti jsou trapní. Jinde zase pochvaly od ředitelky. „Důtku za klima si podle mě nezaslouží studenti, ale politici, kteří dopady lidské činnosti na klima dlouhou dobu přehlíželi,“ řekl k tomu Babišův ministr Brabec.

Již jsme informovali o tom, jak probíhaly stávky studentů, Fridays for the Future, kdy omladina místo do školy vyrážela s transparenty na náměstí tlačit na politiky, aby se klimatu věnovali. Celé hnutí odstartovala Greta Thunbergová, mladistvá švédská aktivistka.

Čeští aktivisté školou povinní ve svém prohlášení požadují, aby se klimatická krize začala vnímat jako skutečná krize. „Nejsme naivní děti, kterým se nechce sedět ve školních lavicích, jsme mladí lidé, kteří nevidí jiné řešení než jasně a zřetelně bojovat o to, co nám právem náleží. O naši budoucnost. Dokud nebudou klimatické změny odvráceny a udržitelnost nebude na každodenním pořádku, nehodláme přestat,“ tvrdí na svých stránkách. Přes prázdniny ovšem stávkovat nehodlají, místo toho zamýšlejí své požadavky diskutovat s odborníky, protože chtějí v dalších protestech, chystaných na září, přitvrdit.

I v jiných médiích zaznělo, jaká byla reakce škol na stávkující studenty a studentky. Například dle reportáže TV Nova se mluvčí studentské kampaně Anna Mezgerová nesetkala na své škole s podporou. TV Nova tvrdí, že za tyto stávky dostala žákyně třídní důtku kvůli neomluveným hodinám. „Když mě třídní učitelka vidí vystupovat v televizi (o klimatické změně), jsem podle ní trapná, stejně jako když si připnu odznáček Fridays for Future,“ citovalo dívku Informační centrum o vzdělávání (EDUin) na svém twitteru. Server Aktuálně.cz přinesl upřesněnou zprávu, že hlavní příčinou třídní důtky bylo, že žákyně měla vysokou absenci. Sama Mezgerová ji vysvětlila tak, že se jako mluvčí Fridays For Future účastní nejen pátečních stávek, ale také různých debat.

Problémem bylo také to, že když do školy přinesla od rodičů podepsanou omluvenku na den, kdy byla na stávce, tak ji její třídní neschválila.

Postoj školy k občanské aktivitě žákyně Anny Mezgerové zkritizovala náměstkyně ministra školství pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková. Uvedla, že ji mrzí, s jakými reakcemi se dívka na škole setkala. "Nemyslím si, že takhle by vzdělávání ve škole o čemkoli mělo vypadat. Myslím si, že podstatou vzdělávání je kritické myšlení, studenti by měli vyjadřovat své postoje, měli by navzájem konfrontovat své názory, a to nejen s pedagogickým sborem, ale i mezi sebou." A dodala: "Ve školství už dnes máme mnoho kvalitních pedagogů, ale bohužel se dějí i excesy. A my na ministerstvu pracujeme na tom, aby se zvýšila prestiž učitelské profese, aby šli učit ti nejlepší."

Se studenty se dle serveru rodicevitani.cz setkal ministr životního prostředí Richard Brabec a senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer. „Důtku za klima si podle mě nezaslouží studenti, ale politici, kteří dopady lidské činnosti na klima dlouhou dobu přehlíželi, nebo dokonce tvrdili, že problém neexistuje,“ řekl hned na úvod Richard Brabec.

Později se na internetu objevil e-mail, ve kterém ředitel školy, do které chodí Anna Mezgerová, tvrdil, že studentka třídní důtku nedostala a žádné neomluvené hodiny neměla. V důsledku toho se o kauzu začal zajímat Ivan Brezina, známý novinář, zaměřující se na environmentální témata.

Zcela jiný přístup mají v gymnáziu Na Zatlance, kde vyjádření Veroniky Zemanové, taktéž mluvčí hnutí Fridays for the Future, sdílejí na oficiálním profilu gymnázia.

A zde podpora pro hnutí nekončí. Mluvčí Fridays for the Future sdílela tento příspěvek, ve kterém si stěžuje na to, jak se ke stávkujícím školákům staví ostatní vzdělávací instituce: „Absurdita toho, když vaše kamarády a další studenty, co se angažují v hnutí FFF a stávkách za klima, ve škole tahají za uši, dávají jim kázeňské postihy a pomalu je vyhazují, a vy dostanete za vaši aktivitu pochvalu ředitelky školy. Absurdita toho, že jeden učitel ve studentech probouzí občanskou aktivitu, a druhý ji (až násilně) potlačuje. Tahle absurdita není v pořádku.“

Postoj gymnázia může objasnit fakt, že Na Zatlance vyučoval televizní moderátor Václav Moravec. „Nevšední hodinu základů společenských věd zažila v pátek 21. 6. třída 3. P. Známý televizní moderátor Václav Moravec přijal výzvu Radka Aubrechta a ujal se vedení hodiny. A v čem si studenti prohloubili znalosti? V právním vymezení veřejnoprávních médií a případných nemožností politických zásahů do nich. Potlesk studentů na konci hodiny byl pak odměnou pro moderátora-učitele a tečkou za školním rokem,“ píše gymnázium na svých oficiálních stránkách. V minulosti se na gymnáziu objevil i aktivista Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů.

Další podporovatel pochází z gymnázia Ostrava-Hladnov. Středoškolský učitel Martin Vonášek říká: „Učitel nežije ve vakuu, neměl by žít. Na podněty, jako je třeba tato studentská stávka, má reagovat. O klimatu a klimatické krizi se dá mluvit prakticky v každém předmětu, od matematiky, kde se dá analyzovat graf, po dějepis, kde se dá ekologická katastrofa ukázat na příkladu Velikonočního ostrova, jehož obyvatelé nešetrným zásahem do ekosystému zahubili sami sebe.“

autor: kas