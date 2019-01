Za lidi v exekuci kopou neziskovky, ne SPD a KSČM, vykládal lidem senátor Hilšer

„Princip ješitnosti není v Senátu tak silný, jako v Poslanecké sněmovně. Je to dáno způsobem volby, většinovým systémem. Padesát procent věcí, které se ze Senátu vrátí do Poslanecké sněmovny, jsou opět Sněmovnou schváleny. Vychytávají se některé chyby, které jí projdou a pak se to zlepší. Což je statistický údaj, o kterém se málo ví,“ pochvaloval si v úvodu mladý senátor a ke svému mateřskému senátnímu klubu dodal: „V klubu STAN to funguje tak, že nikdy to není tak, že by vám řekli – musíš hlasovat takovým a takovým způsobem,“ ocenil Hilšer.

Krize a exministr Němec

Poté už se věnoval exekucím a novelizaci insolventního zákona. „Co se už teď udělalo je, že se snížily nekřesťanské odměny advokátům alespoň na německou úroveň. Předtím to bylo pětkrát více. Je zákaz rozhodčích doložek, to jsou pak nelegální exekuce, to je dnes zakázáno. Je regulace lichvářů. Dnes firmy, které půjčují, musí mít licenci od České národní banky. Už to není takový Clondike, jak to bylo od roku 2000 do roku 2016. Politici v té době to ignorovali, někteří si to neuvědomovali. A třeba pan Němec tam má své známé, takže to po celou dobu udržoval,“ rýpl si do bývalého ministra spravedlnosti senátor. „V roce 2008 přišla ekonomická krize a řada lidí přišla o práci. Byli tedy nuceni si půjčit. A ti, kteří si udělali byznys s chudobou, ještě na tom v době krize vydělávali. Byly to organizované skupiny, které věděly, jak to udělat, znaly práce a řadu lidí přivedly do velkých problémů“.

Podle Hilšera je třeba schválit zákon, který bude odpovídat evropských standardům oddlužení. „Musí se odbourat miliony nesmyslných exekucí. Musí se zastavit nezákonné exekuce. A pak další nesmysl, děti, které mají exekuce. Člověk přijde do života a najednou má dluhy, to je šílená věc“.

…zlepšení…

„V roce 2016 bylo asi 800 nebankovních společností, které půjčovaly. Dnes jich asi 85 získalo licenci. Tedy jedna desetina. ČNB na ně dohlíží, aby nedocházelo k lichvářským podmínkám. To, když si někdo mezi sebou půjčuje, samozřejmě nelze nijak ovlivnit. To lze ale napadnout u soudu, když je to nelegální,“ uvedl optimisticky Hilšer.

„Člověk, který je v exekuci a ví, že nemůže splatit své dluhy, může se přihlásit do oddlužení. V současné době je to tak, že jednou základní podmínkou, aby se mohl přihlásit a za pět let byl oddlužen, je to, že musí na začátku prokázat, že je schopen zaplatit 30 procent dluhu. Pokud to neprokáže, do oddlužení nemůže. Této možnosti už využilo hodně lidí,“ popisoval současný stav v kostce Marek Hilšer. „Ale ti, kteří jsou v dluhových pastích, na těch třicet procent nejsou schopni dosáhnout. Proto se přišlo s novelou zákona, která říká, že do oddlužení mohou vstoupit i lidé, kteří neprokáží nebo nejsou schopni prokázat na začátku těch třicet procent zaplatit. Může tedy do toho jít v podstatě každý, ale musí plnit nějaké podmínky. Musí se domluvit s insolvenčním správcem, musí se domluvit, že bude platit nějaké minimum. A toto bude platit během celé doby oddlužení, tedy pět let. Když bude plnit podmínky, za pět let se zbaví toho dluhu. Není to tak, jak se o tom hovoří, že bude nějaká dluhová amnestie, že by ten člověk nezaplatil žádný dluh,“ vysvětloval přítomným senátor.

Když je snaha…

„Člověk, který deklaruje, že bude splácet. Třeba vydělá dvacet tisíc korun a zbude mu deset tisíc korun, které odevzdává, splácí to těm věřitelům, ale za pět let je v podstatě oddlužen. Každý splácí, co může. Někdo může namítnout, že je to proti věřitelům, ale ukazuje se, že tento postup je výhodnější, že lidé jsou pak více motivovaní vyjít ze šedé ekonomiky. Ví, že budou pět let splácet a pak to bude vyřešeno. Někdo má dluh půl milionu, ale může zaplatit jen 60 000. Když bude splácet, co může, To byl původní návrh vlády. Nicméně do návrhu zákona se pak Poslaneckou sněmovnou dostala řada návrhů, které byly pozitivní ve prospěch dlužníků i věřitelů. Dostal se tam ale ještě pozměňovací návrh, který v podstatě říká – můžete do oddlužení vstoupit, i když na začátku nejste schopni prokázat, že zaplatíte 30 procent, ale na konci po těch pěti letech ještě bude soud zkoumat, zda jste vyvinuli veškeré úsilí na to, abyste splatili alespoň to, co můžete,“ uvedl poněkud rozvláčněji pro pochopení senátor Hilšer. „To vnáší velkou právní nejistotu. Protože lidem nemůžete říci – když budete plnit, co máte, po pěti letech jste oddluženi, ale soud bude ještě zkoumat. To je taková obezlička, kdy ten pozměňovací návrh říká, že můžete do toho vstoupit, i když nejste schopni zaplatit těch 30 procent, ale na konci budeme zkoumat, jestli jste vyvinuli veškeré úsilí, pokud jste nezaplatili těch 30 procent“.

„A máte dluhy znovu!“ zazněl hlas lidu z auditoria.

Zpět do jedné řeky

„Tak! Vy se snažíte, ale pak zase do toho spadnete,“ souhlasil senátor. „Na tento problém poukazovala řada organizací, která pomáhá lidem, radí jim, jak se z problémů dostat. My jsme v Senátu za velké diskuse tuto část zákona vypustili. To byl pozměňovací návrh našeho klubu v Senátu a ten byl Senátem schválen. Senát ukázal Poslanecké sněmovně, že toto není dobře. Poslanci některých stran zas říkají, že jde o jakýsi kompromis, ke kterému se došlo. Budu konkrétní. Je to paradox a pro nás velké překvapení, pro to, aby bylo toto vypuštěno, aby se lidem umožnilo, aby do toho lidé vstoupili, tak proti tomu jsou například SPD. Řekli byste to?“ divil se Marek Hilšer.

„Jsou proti tomu i komunisté. V řadě hlasování komunisté hlasovali proti dlužníkům! Někdo to vysvětluje tak, že si takto vytvářejí voliče. Čím více je volič naštvaný, tím více chce změnu, to je princip, který možná funguje. Paradoxem je, že za tímto návrhem - to uvolnění - navrhl ministr vlády ANO Pelikán, budiž mu čest. Nicméně tento návrh v Poslanecké sněmovně, který to jakoby znejišťuje, dává právní nejistotu lidem, navrhl poslanec za ANO. Vláda ANO navrhne něco a poslanec ANO to zas znejistí. Proti tomu, aby tam tohle bylo, se postavil STAN, Piráti a jeden poslanec za KDU ČSL, Jan Čižinský. Jinak všichni ostatní schvalují ještě, aby tam byla tak - jak tomu říkají - ‚vyvratitelná domněnka‘. Někteří říkají, jak je možné, že si Senát něco schválí, když se tady o tom dohadujeme rok. Senátní podobu zákona budou probírat poslanci 22. ledna. Tam se rozhodne, jestli to bude s těmi 30 procenty nebo bez nich. Senátní novela je bez 30 procent, poslanecká podoba s třiceti procenty,“ informoval početné auditorium senátor.

Zase český unikát!

Jak to funguje v evropských zemích? „Podmínka 30 procent je pouze v České republice. Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko tam podmínku těch procent nemá. To jsou země, kde trvá oddlužení pět let. V Británii nebo Francii je to dokonce tři roky. Takže osobní bankroty, insolvence, jsou tam řešeny úplně jiným způsobem. Nyní přichází legislativa z EU, která zavede nula procent. A čeká se, jak se k tomu připojíme. V devadesátých letech si každý půjčoval a věřitel z něj nic nevymohl, protože tady neexistoval efektivní systém, tak se to pak prudce přehouplo v Clondike, kdy se tu udělal volný trh s exekucemi. Vznikaly tady exekuční kanceláře, kdy ty jejich lidi chodili a rozbíjeli vám dveře,“ uvedl smutně Hilšer. „Vidíte, kdo opravdu stojí za problémy, které vznikají,“ vybídl přítomné, aby sledovali, jak hlasují jednotlivé strany i poslanci.

Dívka z publika se v závěru akce zeptala: „Řada politiků nás přesvědčuje o tom, že lidé si za to mohou sami a nic nedělají, aby se dluhů zbavili. Já se ale setkávám s tím, že lidé pracují, ale příjmy jsou tak nízké, že těch 30 procent nedosáhnou. Lidi pracují a dluhy se jim navyšují“.

„Princip insolvenčního zákona je, že když po pět let plní podmínky, dostanou se z dluhů. Je ale pochybnost a všechny organizace, které se tím zabývají a je jich deset, patnáct, tak to jsou ty neziskové organizace, proti kterým brojí různí politici. Tyto organizace se postavily za lidi, ty za ně kopou. Nejsou to exekutoři, kteří chodí k jiným poslancům a senátorům,“ konstatoval senátor Marek Hilšer.

autor: Václav Fiala