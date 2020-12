Za pár let... Covid vakcína: Uznávaný vědec mezi řádky temně varoval

Dát se očkovat, či nedat? To je oč tu běží, chtělo by se říci s Hamletem. Podle biochemika Tomáše Hostomského je odpověď na tuto otázku jasná. Lepší je, nechat se proti nemoci covid-19 očkovat. Jedním dechem však přidal jedno „ale“.

Biochemik Zdeněk Hostomský patří ve svých 68 letech k nejuznávanějším českým expertům. Působil např. v USA, dnes pracuje na půdě Akademie věd ČR. Se svými zkušenostmi v rozhovoru pro Reflex prohlásil, že by očkování proti nemoci covid-19 mělo být toliko dobrovolné. Současně však vyjádřil naději, že se nechá očkovat co nejvíc lidí, protože jen tak vyjdeme z koronavirové pandemie, která zachvátila celý svět.

„,Povinné by to být nemělo, byl by to zásah do občanských svobod,“ upozornil. Zdravotníkům by prý očkování silně doporučil.

„Je to vlastně dvojí zázrak. Jednak zázrak vědy, ale svým způsobem i vládní intervence, zejména Trumpovy administrativy, jež spustila operaci Warp Speed. Ta vývoj urychlila. Nikoli ve smyslu zrychlení klinických testů, ale finančně zaručila přesun do další fáze. Normálně soukromá firma, která chce na vakcíně vydělat, nebude vyrábět miliardu vakcín, pokud nemá zaručený odbyt. Americká vláda ale udělala to, že jim zaplatila předem a objednala si dodávku bez ohledu na výsledek studií,“ vysvětlil podobu urychlení Hostomský.

Lidé by podle biochemika měli myslet na to, že každá vakcína představuje zásah do imunitního systému a na ten může každý člověk zareagovat trochu jinak. U některých lidí se může po očkování projevit např. bolest hlavy, bolesti kloubů a tak podobně. To však podle Hostomského není projev nežádoucí, ale spíše doklad toho, že vakcína funguje. „Pokud nic necítíte, tak hrozí, že očkování nefunguje,“ varoval.

Jedním dechem však dodal, že děti by se neměly dávat očkovat, alespoň ne v první vlně.

„I když vakcína vypadá naprosto bezpečně, některé účinky, dlouhodobé projevy, jež se ukážou za dva tři roky, neznáme. Není důvod to riskovat u dětí, jimž nic nehrozí. Děti je třeba očkovat zejména na dětské nemoci,“ upozornil Hostomský.

Prohlásil také, že by nezavíral školy. Žáci a studenti by se podle něj měli vzdělávat.

