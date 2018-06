Za převoz nelegálních migrantů policie navrhla obžalovat pět lidí

Čeští policisté navrhli obžalovat Egypťana, Ukrajince a tři Čechy, kteří podle vyšetřovatelů organizovali převozy nelegálních migrantů z Blízkého východu do Německa. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Doplnil, že další čtyři lidé byli za stejnou trestnou činnost obviněni v Rakousku.

Ibehej napsal, že mezinárodní organizovaný gang působil nejméně od května do srpna 2015. Kriminalisté odhalili sedm převozů celkem 74 migrantů ze Sýrie, Iráku a také z Afghánistánu. Běženci putovali do Německa přes Maďarsko, Slovensko, Rakousko nebo Česko. Pachatelé údajně od každého z migrantů za cestu vybírali 500 až 1000 eur (13.000 až 26.000 Kč).

Hlavním organizátorem trestné činnosti byl podle policie Egypťan, který společně s obviněným Ukrajincem skončil ve vazbě. Nyní už jsou oba stíháni na svobodě. Cizincům i obviněným Čechům hrozí za umožnění nedovoleného překročení státní hranice dva až osm let vězení. O podání obžaloby bude rozhodovat Okresní státní zastupitelství v Lounech.

Policejní centrála upozornila v souvislosti s případem na to, že podle stávající české právní úpravy nemůže úplně a efektivně postihovat jednání mezinárodních převaděčských skupin, pokud převozy migrantů nevedou přes území ČR. Trestní předpisy totiž v tomto ohledu chrání pouze českou hranici, nikoliv hranici EU. Právě proto musela česká policie část případu předat do Rakouska, přes jehož území mířila část nelegálních převozů. Ibehej poukázal na to, že Rakousko či Německo na rozdíl od ČR trestá „protiprávní přicestování na výsostné území členských států Evropské unie nebo schengenského prostoru“.

Obdobná situace podle mluvčího panuje i u trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, za nějž mohou být v Česku stíháni jen lidé, kteří někomu k pobytu napomáhají výhradně na území ČR.

autor: nab