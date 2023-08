Za „špatný názor“ padáka. Co se to děje v Británii? Farage byl jen špička ledovce. Valí se to

Spojené království nedávno dosti pobouřil případ zrušení účtu někdejšímu lídrovi Brexit Party Nigelu Farageovi u tamní prestižní banky Coutts, k čemuž se tento peněžní ústav odhodlal kvůli Farageovým názorům. „Svoboda projevu je základem naší demokracie,“ reagoval tehdy na případ pobouřeně britský premiér Rishi Sunak. Jak však nyní vyplouvá na povrch, nejde o žádný výjimečný případ a Britům zdaleka nehrozí jen to, že jim za „špatný názor“ zruší účet v bance. Britská organizace The Free Speech Union varuje, že zaměstnance, kteří v práci či na školeních vyjádří jiný pohled například na LGBT či „privilegovanost černochů“, může běžně potkat i to, že „dostanou padáka“.

Ve Spojeném království se otázka stavu tamní svobody slova začala v uplynulých týdnech řešit zejména po kauze zrušení Farageova účtu bankou Coutts, která ve svých interních dokumentech přiznávala, že jí vadily Farageovy „veřejně projevované názory“, včetně sdílení vtipů o transvestitech na twitteru, a jeho přátelství s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem a se srbským tenistou Novakem Djokovičem. „Výbor se domnívá, že pokračování v poskytování bankovních služeb Nigelu Farageovi je vzhledem k jeho veřejně prezentovaným názorům, které jsou v rozporu s naším postojem inkluzivní organizace, neslučitelné s Couttsem,“ uvádělo se v dokumentaci, která unikla do britských médií.



Kauza vzbudila nemalé pobouření nejen u běžných Britů, ale také u tamních zákonodárců, kteří v reakci na ni začali připravovat legislativní kroky, jak politicky motivované šikaně klientů ze strany bank lépe čelit. A k celé věci se vyjádřil i britský premiér Rishi Sunak, podle nějž chování banky odporuje demokratickým principům. „Tohle je špatně. Nikomu by nemělo být bráněno v užívání základních služeb kvůli jeho politickým názorům. Svoboda projevu je základem naší demokracie,“ reagoval britský ministerský předseda na svém twitteru.

„Tento příběh se netýká jen mě. Můžete být další na řadě... Pokud se tato situace nebude kontrolovat, budeme směřovat k systému sociálního kreditu v čínském stylu, v němž se do společnosti budou moci plně zapojit pouze ti, kteří mají ‚správné‘ názory,“ varoval sám Farage. A jeho slova potvrzují i další případy, které nyní vycházejí na povrch. Nejde totiž ani zdaleka jen o banky.

Firmy ve Spojeném království dle serveru GB News „urychlují politizaci pracoviště“ a ti zaměstnanci, kteří otevřeně vyjadřují své názory na pohlaví, rasu, sexualitu a náboženství, riskují, že budou propuštěni ze zaměstnání. Datový ředitel The Free Speech Union (FSU) Thomas Harris tvrdí, že zásady rovnosti, rozmanitosti a inkluze, které jsou pro zaměstnance ve Spojeném království často povinné, mohou narušovat svobodu projevu, což má potvrzovat i to, že každý dvacátý případ, jež organizace řeší, se týká právě těchto pravidel.



Uvedené zásady rovnosti, rozmanitosti a inkluze či politiku „nulových emisí“ propagují směrem ke svým zaměstnancům v rámci principů OSN pro odpovědné investování investiční orgány anglikánské církve či banka Coutts, která nechvalně proslula zrušením Farageova účtu.



Dle organizace zabývající se svobodou slova The Free Speech Union je v zemi některým zaměstnancům sdělováno, že pokud školení týkající se rovnosti, rozmanitosti a inkluze neabsolvují s „dostatečně vysokým skóre“, čeká je možnost toho, že budou sankcionováni či budou muset strpět na pracovišti nepřátelskou atmosféru.

Školení, obsahující například kritickou rasovou teorii, školení postojů vůči stigmatizovaným nebo kulturně marginalizovaným skupinám nebo školení antirasismu, své myšlenky prezentuje jako něco, co nelze zpochybňovat. A některé organizace v Británii lobbují za to, aby šlo o praktiky, které budou značně zakotvené v tamních společnostech i v rámci právního nařízení.

Kromě toho mají pracující formou školení přijmout i názory o své „nevědomé zaujatosti“ a jsou proškoleni nejen proti rasismu, ale i ohledně toho, jak mají nahlížet na genderovou identitu. „Školení, které je pro zaměstnance často povinné, je nebezpečným momentem. Tiché přiznání, že máte tradiční křesťanské přesvědčení o manželství nebo že zastáváte barevně slepý pohled na rasu, vás může dostat do velkých problémů,“ upozornil Harris, že zaměstnancům se nevyplácí s čímkoli nesouhlasit včetně předkládaných „woke“ myšlenek.



Své o tom ví i Simon Isherwood, bývalý průvodčí u železniční společnosti West Midlands Trains, který byl propuštěn v březnu loňského roku poté, co jeho kolegové kvůli zapnutému mikrofonu slyšeli, jak se o obsahu školení bavil se svou ženou a povzdechl si, že má dosti problém obsah školení rozdýchat. „Víš, na co jsem se jich chtěl opravdu zeptat – a měl jsem to udělat – jestli i v jiných zemích mají černoši nějaká privilegia? A pokud jsi teda v Ghaně…“ bavil se Isherwood se svou manželkou, což však během online školení o rozmanitosti uslyšeli jeho kolegové.



Následovalo obvinění Isherwooda, že zpochybňuje „privilegia černochů“ – a vyhazov pro „hrubé porušení pracovní kázně“.

Isherwood si však toto jednání nenechal líbit a za pomoci The Free Speech Union svého bývalého zaměstnavatele zažaloval, což dle zakladatele a ředitele FSU Tobyho Younga může vyslat vzkaz ostatním zaměstnavatelům. „Nemůžete propustit zaměstnance pro hrubé porušení pracovní kázně za to, že se vysmívají školení o diverzitě, které se koná v rámci woke proškolování. Zaměstnanci mají svá práva, včetně práva na svobodu projevu,“ upozornil Young.



Young nedávno pro českou Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) v rozhovoru s jejím spoluzakladatelem Vlastimilem Veselým zmínil, že když svou britskou organizaci na ochranu svobody projevu před více než třemi lety zakládal, myslel si, že v jeho zemi situace spojená s tím, jak je možné svobodně vyjadřovat názory, je úplně na samém dně a je na tom nejhůře od druhé světové války. Brzy však prý poznal, že se mýlil. „Téměř okamžitě se situace ještě víc zhoršila. Kombinace pandemie a hnutí Black Lives Matter najednou znamenala, že spousta lidí se ocitla pod palbou rozhořčených davů za to, že zpochybňovali smysluplnost lockdownů nebo některá politická prohlášení hnutí Black Lives Matter – například to, že Británie je systémově rasistická země,“ shrnul, že situace kolem svobody projevu se naopak ještě více v uplynulých letech zhoršovala.

Celý rozhovor Younga pro SOSP můžete zhlédnout zde:

