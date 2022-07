Za tím je něco víc. Doktor Pollert zrušen a začalo dusno

Sociální síť Facebook opět budí v Česku humbuk svými cenzurními zásahy. Společnost tentokrát zasáhla proti zlatému olympionikovi a lékaři Lukáši Pollertovi a jeho účet natrvalo zablokovala. Důvod? Facebooku se zřejmě nelíbil Pollertův příspěvek o odlišnostech mužů a žen. „Muž a žena jsou natolik odlišné nesouměřitelné bytosti, že možná právě v tom je skryta ona osudová přitažlivost, na které záhy stojí rodina, potažmo celý svět,“ napsal lékař a vše doplnil vtipem. Sociální síť jednala okamžitě. Má to však následky.

Zdaleka však nejde jen o samotné komentující. Společnost Meta Platforms, která je provozovatelem Facebooku, již zasáhla i proti několika politikům. Zvláště „úsměvná“ například působí cenzura sítě vůči lidem, kteří na začátku pandemie covidu-19 upozorňovali na význam roušek. Stačilo poukázat, že roušky zpomalují šíření tehdejší méně nakažlivé avšak mnohem nebezpečnější varianty koronaviru a Facebook na nic nečekal.

Své o tom ví například český europoslanec Alexandr Vondra. Ten poděkoval českým ženám za to, že šily roušky v první fázi, kdy je Světová zdravotnická organizace neuznávala, a poukázal na graf šíření v zemích, kde tehdy lidé ochranu úst a nosu nosily. Facebookový cenzor mu okamžitě příspěvek zatemnil a u množství podobných příspěvků také odkazoval na fact-checking, tvrdící, že pravdou je, že jsou roušky „neúčinné“.



Největší rozruch pak bezesporu způsobilo rozhodnutí několika sociálních sítí cenzurovat amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Věc tehdy dopálila dokonce i místopředsedkyni Evropské komise (EK) Věru Jourovou. „Je to okamžik pravdy. Vyšlo najevo, kdo může někoho vypnout a umlčet. Je nejvyšší čas, abychom přišli s pravidly, která umožní větší vhled do toho, co se děje na sociálních sítích a která umožní zakázat cenzuru a praktiky, kdy internet nebude moci být používán všemi stejným způsobem,“ varovala tehdy.

Slova političky ale zřejmě příliš nepadla na úrodnou půdu. Facebook opět zasahoval. Cenzura sítě tentokrát dopadla na lékaře Lukáše Pollerta, jenž se často na této sociální síti vyjadřoval k aktuálnímu dění i k aktuálnímu „boji proti dezinformacím“, který se mnohdy přetavuje do cenzurních snah.



„Zrušení“ Pollerta Facebookem přišlo poté, co sdílel vtip a text odkazující na rozdílnosti mužů a žen.



Pod vtipem zobrazujícím chlapečka dívající se na reprodukční orgán své kamarádky, jež mu říká: „S tímhle budu ovládat tvůj život“, se Pollert rozepsal se slovy, že „jej obrázek pobavil“. „Ale jsou to ještě děti. Upřímné a nevyzrálé, leč nápady mají už i jako někteří dospělí,“ pronesl k fotografii.

Prorokoval přitom, že se svou úvahou o rozdílnosti mužů a žen „dostal na tenký led“ a začal psát řádky, které se cenzurním orgánům sociální sítě značně nelíbily. „Myslím, že ženy se díky svým vlastnostem, nikdy nemohou mužům vyrovnat. Feminismus pak vzniká z frustrace žen, které nedostatečně chápou ženské schopnosti a chtějí dosáhnout mužských cílů. Takové snahy vedou k potlačení všech výhod, které ženu dělají ženou a dochází jen k nedorozumění ve snaze mít to, co má muž,“ mínil.



Doplnil, že podle něj však „co tyto ženy netuší je, že jim žádný muž nesahá ani po kotníky. Jeho snaha o vyrovnání tohoto výškového rozdílu je směšná a marná. Estrogeny, rtěnka či dokonce dámské šaty s tím nepohnou ani o milimetr“. „Je jiný, má jiné míry,“ poukazoval na odlišnosti mužů a žen.



Právě odlišnost obou pohlaví je podle Pollerta tím, na čem stojí svět: „Muž a žena jsou natolik odlišné nesouměřitelné bytosti, že možná právě v tom je skryta ona osudová přitažlivost, na které záhy stojí rodina, potažmo celý svět. Všechny pokusy to měnit, nebo obcházet končí zmarem za ryku různých ismů.“

Právě tento text stačil, aby byl jeho facebookový účet trvale zablokovaný. Pollert ještě podal během minulého čtvrtku odvolání, avšak síť jeho účet neodblokovala a ten tak byl zřejmě zablokovaný natrvalo. Důvod? Ten sociální síť nenapsala. Došlo pouze na vágní tvrzení o „nesplnění zásad komunity“.

„Už se asi nesmí mluvit o rozdílu pohlaví a přitom to je to jediné, co nás spojuje. Jakási komunita mimozemšťanů nám určuje jiná pravidla pro život na Zeměkouli,“ komentoval rozhodnutí sítě lékař.



Právník Tomáš Nielsen však odmítá rozhodnutí sítě bez námitek přijmout a oznámil, že nabídl Pollertovi právní pomoc. „Je otázkou, jak může být ve světě, který opustil respekt k právu, účinná. Ale vzdát se nemůžeme,“ podotkl.

Dle Nielsena jde o „další příklad úpadku civilizace“. „Opravdu chceme žít ve společnosti, kde neexistuje právo na spravedlivý proces, právo na odvolání, kde o svobodě slova rozhoduje anonymní skupina ignorantů místo soudů?“ nechápe jednání sociální sítě.



Upozornil přitom, že „pokud necháváme regulaci práv na davu, místo soudů, definitivně se vzdáváme demokracie“.

Ozval se též výtvarník a režisér Jan Tománek. Na svém blogu nastínil, že za zablokováním Pollerta může stát cenzurní snaha určitých organizací. „Prostě různé pochybné organizace, které u nás provádějí na Facebooku svou vlastní samozvanou cenzuru s požehnáním vlády, prostě se svými účty tento příspěvek hromadně nahlásily – třeba za vymyšlenou dětskou pornografii, nebo ‚genderovou neúctu‘, nebo jinou hloupost – a dokonale se tak zbavily dalšího člověka, který šíří jim nepříjemnou pravdu,“ míní.



A ke své úvaze dodal: „Ale nenechte se plašit ve své nevědomosti – viník všech vašich problémů, drahoty a nesvobody je přece na východě v Rusku a my žijeme ve svobodě a demokracii, kterou je potřeba teď jen trošičku tvrději bránit cenzurou a nesvobodou…“

