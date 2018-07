Za to mohl Havel, že se komunisti nezrušili, vypálil v ČT Čunek. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat: Silácké řeči...

Šlo v devadesátých letech zrušit a zakázat komunisty? Měl být Havel tvrdý a neúprosný, aby nedošlo k dnešní situaci, kdy je Babišova vláda podporovaná komunisty? Jan Jandourek si to nemyslí. Článek vyšel na serveru forum24.cz.

Jandourek reaguje na slova Jiřího Čunka, vyřčená, když byl Čunek hostem pořadu na ČT24. „Štve mě, že budou komunisté u moci, a zásadně s tím nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že to je chyba Václava Havla, že neměl být smířlivý a že měli být zrušeni,“ prohlásil Čunek. S tím Jandourek polemizuje a obviňuje Čunka buď z neznalosti nebo z vypočítavé manipulace.

Na počátek Jandourek připomíná paradox, že byl schválen zákon o zločinnosti komunistického režimu, ale zločinců se moc najít nepodařilo. Uznává, že některé věci se přece jen povedly, například restituce, které jsou prý větší než u jiných postkomunistických států, zmapování zločinů komunismu, odsouzení Brožové-Polednové nebo fakt, že se komunistickou minulost bývalí straníci snaží něčím omluvit.

Ale pak říká, že zakázat KSČ nebo postihovat členy v devadesátých letech prostě nešlo. Ve straně bylo 10 % obyvatel Československa. K tomu rodiny a přátelé. Nemluvě o tom, že režim se rozpadl na základě dohod. A jednou ze stran dohod byla i KSČ. „V roce 1990 dostala KSČ, aniž si troufla krom pár letáčků na nějakou kampaň, 997.919 hlasů, tedy 13,8 procenta,“ píše Jandourek.

Armáda, policie, soudy, státní správa, tam všude seděli komunisté, a byli i ve Federálním shromáždění. „Kdo by takový zákon navrhl a potom ho vymáhal?“ ptá se Jandourek. Připomíná, že komunistická strana byla zrušena v Rusku za Borise Jelcina. Ale pak se znovu zformovala, a to by se stalo i v Československu, předpokládá Jandourek.

Jandourek tedy nevidí smysl v takovýchto siláckých řečech a dodává, že Babiš a Zeman už dávno ve straně nejsou, ale výsledky by byly stejné, i kdyby tam byli.

