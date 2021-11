Za to může vláda. Odpovědnost má vláda... Stanjura a další předstoupili před novináře. Odpovědi nepřekvapí

reklama

Před zahájením jednání Sněmovny se odehrál také brífink koalice SPOLU. Zbyněk Stanjura (ODS) nejprve zhodnotil jednání společného klubu, podle jeho slov se nesl v duchu přípravy a průběhu schůze. V minulých dnech vedli politické jednání i s opozicí ohledně rozložení sil. „V tuto chvíli máme jasno, kolik bude výborů, kolik v těch výborech bude místopředsedů, které strany tyto posty obsadí,“ dodal s tím, že dnes poté, co bude projednáno 17 bodů, bude schůze přerušená do pátku. „Zítra a pozítří by proběhly ustavující schůze jednotlivých výborů,“ upřesnil s tím, že by se zvolili předsedové a místopředsedové jednotlivých výborů a v pátek je Sněmovna potvrdí. Od příštího týdne by se výbory mohly naplno věnovat práci, která jim bude příslušet.

Koalice SPOLU vedla jednání i se zástupci opozice, dodal poslanec koalice spolu Marek Výborný (KDU-ČSL) s tím, že zastoupení budou mít všechny strany vlády i opozice na základě výsledku voleb. Zítra do 14 hod je lhůta pro nominace do stálých komisí a delegací, připomněl.

Došlo i na dotazy novinářů. Jedním z nich byla otázka na situaci ve Zlínském kraji, která plánuje omezit na 14 dní kulturní život. Zbyněk Stanjura odkázal k zítřku, kde by měli společně s předsedy budoucí vládní koalice představit řešení stávající situace. Od 16. listopadu Stanjura připomněl, že jsou jako kabinet připraveni převzít odpovědnost, bohužel to tak není. Výborný k tomu připomněl, že tyto dotazy by měly být směrovány na Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše (oba za ANO), kteří jsou nyní kompetentní jednat a rozhodovat. „My říkáme zcela jednoznačně, že jsme připraveni odpovědnost vládní převzít a máme jasnou strategii postupu,“ dodal s tím, že by byli rádi, aby vláda mohla s nimi témata komunikovat. „Ale to je vše, co můžeme dělat,“ dodal.

Stanjura také k dotazu vyhrocené situace u polských hranic řekl, že již o víkendu vyzývala ODS vládu, aby pomohla polským sousedům v této těžké situaci prostřednictvím vyslání armády či policistů. „Je na místě se za Polsko jednoznačně postavit,“ dodal k tématu Výborný, například pomocí, o kterou Polsko požádá.

Stanjura se dále nevyjádřil ani k povinnému očkování pro vybrané profese. „Vláda často to dělá tak, že vyšle něco do éteru, a nakonec pak rozhodne jinak. Jako to bylo včera s nouzovým stavem,“ podotkl s tím, že jim přijde správné komentovat to, co vláda rozhodne, nikoliv co plánuje. Jan Jakob (TOP 09) také apeloval, ať novináři počkají na zítřejší konferenci, kde budou i zástupci anti-covid týmu a budou se řešit i záležitosti s epidemickou situací. „V tuto chvíli má odpovědnost tato vláda, nikoliv budoucí hypotetický ministr zdravotnictví,“ dodal poslanec TOP 09.

