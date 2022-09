Za tohle zavírat? Ondřej Dostál viděl videa z demonstrace. A řekl něco jiného než zbytek

reklama

„Demonstrace na Václaváku: vypadá to, že lidé přišli zase. Navzdory vládní i mediální kritice. To není izolovaná skupinka dezolátů ani jednorázový dav, co přišel omylem. To vypadá na silný společenský proud a inkubátor politiků. Každému se to nemusí líbit, ale nelze to vymlčet,“ poznamenal ke středeční demonstraci na Václavském náměstí právník Ondřej Dostál.

„První komentář pod tweetem: ‚Je to lůza.‘ A to je přesně ten přístup, který je vůči přítomným nutno NEzaujmout. Tedy pokud nechceme vidle, pochodně a podobné příjemnosti. Doba si žádá státníka, který před Václavák předstoupí a řekne, my ve vládě to vidíme jinak, proto a proto,“ dodal.

Následně se také věnoval komentářům a videím novináře Radka Bartoníčka z Aktuálně.cz (rozebrané níže). „Tohle je špatně. Budeme trestně stíhat obyč. lidi za názory (byť slušně řečeno prosté)? Pozavíráme dědky lampasáky, co v hospodě po pár pivech velebí Lénina a Stálina? Mladé blbce obdivující všemožné revoluční teroristy? Smyslem trestní justice není být arbitr kvality názorů. Reportáže s účastníky demonstrace byly poněkud kruté. Obstát v ‚křížovém výslechu‘ novináře a neplácnout nějakou blbost nezvládá ani většina prvoligových politiků; laik nemá šanci. Radek Bartoníček na těch respondentech udělal trochu boratovskou práci,“ dodal.

Bartoníček se jej na sociální síti zeptal, v čem ona boratovská práce spočívala. „Pane Dostále, mohl byste mi, prosím vysvětlit, v čem spočívala podle vás ona ‚boratovská práce‘? Nemáme tedy mluvit s lidmi, když jako novináři chceme, aby zazněl i jejich názor? Nemáme se zajímat o jejich pohled na dění kolem nás? Nebo nesmíme pokládat otázky? Díky,“ podotkl Bartoníček.

„Děkuji za reakci. Ty rozhovory mě zaujaly. Ale nejsou to, striktně vzato, jen otázky. Někdy spíš polemika typu DVTV či Prostoru X. A to už není snadný formát. Někteří obstojí, jiní odpoví nekompetentně. Ne že by se to nemělo dělat. Ale nelze podle toho vždy soudit (což se zde děje),“ odvětil Dostál.

A co konkrétně na videích zaujalo nejvíce a hýbe světem internetu? „Jsem si vědom, že asi zkouším trpělivost a toleranci většinové části Twitteru na samou hranici, ale podle mě je užitečné znát názory a reakce lidí z dnešního Václaváku. Třeba této paní, se kterou mnozí nebudete souhlasit. A někteří budete. Díky za pochopení pro novinařinu,“ napsal na svém twitterovém profilu novinář Aktuálně.cz Radek Bartoníček a sdílel komentář ženy středního věku.

„Proč jste dnes přišla?“ zeptal se jí. „Protože se na to nemůžu dívat. Musí být konec, to nejde jinak,“ odpověděla. „A jak by ten konec měl nastat z vašeho pohledu?“ zeptal se jí dál Bartoníček. „Jak by měl nastat? To je mi dost jedno. Mírově, to znamená defenestrace úplně ideální,“ poznamenala žena a Bartoníček jí řekl, ať hovoří vážně. „Jak by měla vláda padnout? Měla by odejít. Mně je jedno, jestli odejde dveřma, nebo oknem, nebo po vlastních... Ale prostě musí odejít. Nepotřebuju vládu, která nezastupuje mě. Já potřebuju vládu, mně se třeba líbí Orbán. Ne ve všem, nebo Putin. Ten si jedná pro svoji zemi. Pro svoji zemi. Orbán pro svoji zemi. A naši?“ ptala se žena, Bartoníček se jí následně ptal ještě na její pohled na Putina. Představil se jí, že je novinář.

„To, co se děje na Ukrajině, je záležitost bývalého Sovětského svazu. Mě to nezajímá. To, co se tam dělo, tam se vždycky děla zvěrstva a vždycky to bylo mezi nima. Ať se to děje mezi nima, mě to nezajímá. My jsme sem přišli proto, abychom řekli, že chceme, aby se dělo to, o čem se tady mluvilo před chvílí,“ poznamenala dále žena.

„Víte co, ale někdo namítá, a říkají to i někteří lidé z té ceny, bych řekl jejich, to znamená třeba paní Peterková, když ji poslouchám, nebo jiné poslouchám. Oni říkají: Ale tohle přece není cesta. Musíte počkat na parlamentní volby, musíte dělat v těch místech, kde žijete, skupinky, se podporovat,“ mluvil Bartoníček. „Hitler se ptal? Lenin se ptal, až budou volby? Když něco nejde řešit normální cestou, tak se musí zvolit nestandardní cesta,“ odvětila žena.

„A to je pro dnešek poslední video z Václaváku. Navazuji na předcházející povídání s paní, která zmínila příměr s Leninem. Zítra dám zbytek rozhovorů. Teď musím pracovat na reportáži, jak AB ‚loví‘ voliče :)“ sdílel pak i další video Bartoníček.

Na něm žena pokračovala, že je jí jedno, co říká řada lidí, protože ona s řadou lidí nesouhlasí. „Já mám na to názor svůj. Žila jsem za komunismu dost dlouho, v období, kdy už jsem chápala věci, a prostě jsem pochopila, že to nejde. Jako kdybychom byli bývali čekali, až komunisti odejdou, tak taky jsme je tady měli pořád,“ poznamenala žena.

Na to, že mu žena pak řekla, že byla ráda, že padl komunismus, Bartoníček řekl: „To je zajímavé. Ale přesto říkáte: Lenin se neptal, Hitler se neptal, což přece byly negativní postavy dějin, tak trošku mi nejde dohromady, že jste chtěla, aby komunismus padl, ale zároveň říkáte...“ A žena pokračovala: „Mně nejde o to, že to byl Lenin, že to byl Che Guevara, mně to je jedno. Ale lidi, kteří chtěli změnu, kterou nebyli schopni uskutečnit normální cestou, legální cestou, tak zvolili nějakou revoluci, nějakou formu...“

„Já jsem naposledy zažila za komunistu, že v televizi, ve všech sdělovacích prostředcích, se říkaly kraviny. Něco, co není pravda. A to mě nebaví. To je v podstatě hlavní důvod, proč protestuji,“ dodala žena.

„Pro kontext předcházejícího povídání s paní, která zmínila Lenina a Hitlera, dávám poslední část. Mluvili jsme o záporožské elektrárně, protože paní pracuje v jaderné energetice. Souviselo to ale s tématem toho, jaká média sleduje a kterým věří, když umí několik jazyků,“ sdílel následně ještě jednu věc Bartoníček.

„V čem si podle vás média lžou, když jde o tu záporožskou elektrárnu?“ zeptal se na videu Bartoníček. „To se prostě nedá poslouchat. Můžete říct cokoliv, pustí vás do České televize, no nepustí,“ rozhorlila se žena. „Schválně jsem si v poslední době pročítala ČT24, na televizi nekoukám. A tam je, jak Rusové jsou strašně zlí, Ukrajina hrdina, Ukrajina uchvátila, Ukrajina zabrala území, Rusové útočí na civilní obyvatelstvo. Proč tam není také druhý názor?“ zeptala se žena a prozradila, že televizi nesleduje – sleduje internet a lidi. „Sleduji vše, celé spektrum, abych viděla, kam se to hýbe. Podívám se na ČT24, podívám se na Aeronet, podívám se na tyhlety weby, a to máte pocit, že žijete ve dvou realitách, úplně dva paralelní světy, to vůbec nejde dohromady,“ sdělila žena, že hodně dá také na lidi kolem sebe, po celém světě, kterých se často ptá na to, jak to u nich vypadá.

