Za vysoké ceny může Putin, trval na svém Pirát Michálek

Skopeček hned v úvodu diskuse zdůraznil, že je třeba najít celoevropské řešení energetické krize. Na prvním místě by zrušil stávající systém emisních povolenek. „To by nevyřešilo všechno, ale je to první krok. Emisní povolenky jsou nástrojem, který dnes zdražuje energii,“ upozornil Skopeček. Volal také po udržení jaderných elektráren v Evropě v provozu.

Nacher konstatoval, že změna v systému emisních povolenek je dobrým krokem, ale vedle toho by vláda měla snížit DPH u energií, případně by vláda měla zastropovat i ceny. To je podle Nachera až poslední krok, ale k tomuto kroku bude muset dojít, protože vláda Petra Fialy neudělala jiné nutné kroky.

„Já nevím, proč tady vláda mluví o nějakém celoevropském řešení zastropování cen energií, když Španělsko a Portugalsko je prostě zastropovaly,“ kroutil hlavou Nacher.

„Měli bychom také otevřít debatu o tom, jakým způsobem funguje lipská burza. U nás není problém dán nedostatkem elektřiny, my máme přebytek, ale problém je ta cena. Tady je absurdní situace, že my tu elektřinu vyvážíme, a pak si ji draze kupujeme,“ pokračoval Nacher.

„Na Slovensku vlastní slovenský stát asi polovinu v elektrárnách oproti tomu, co vlastní Česko v ČEZu. A přesto k tomu zastropování sáhli,“ zaznělo také od poslance za ANO.

Radim Fiala konstatoval, že na žádné celoevropské řešení vysokých cen energie nedojde.

„Žádné evropské řešení nebude existovat. Budou existovat jen národní řešení. Slovensko i Polsko zastropovaly pohonné hmoty i potraviny. A naše vláda musí mít tolik odvahy, aby to udělala také. Jediná možnost, jak zastropovat ceny českou regulací, je odejít z lipské burzy. Protože když neodejdeme z lipské burzy, tak bychom museli těm dodavatelům kompenzovat ty rozdílné ceny. My budeme muset z lipské burzy odejít a budeme muset mít svého vlastního obchodníka s plynem, který už nebude nakupovat plyn jen v Německu,“ uvedl Fiala.

Když se dostal ke slovu Michálek, upozornil, že Španělsko a Portugalsko jsou geopoliticky ve zcela jiné situaci než Česko, protože Česko leží v srdci Evropy a je propojeno s jinými státy EU. A že ve skutečnosti může za růst cen energií Ruská federace, která ceny plynu využívá jako válečnou zbraň. „To bylo hlavní příčinou růstu cen energií. To teď je skutečně válka a příčina toho, že Putin škrtí tok plynu do Evropy. A do toho přichází informace, že francouzské elektrárny mají problémy. A ano, jistý podíl na vysokých cenách mají i emisní povolenky,“ ozval se Michálek.

„My bychom měli poslat naše odborníky do Francie, aby pomohli udržet v provozu francouzské jaderné elektrárny, a měli bychom přesvědčovat Němce, aby nevypínali své vlastní jaderné elektrárny. Ale musím říct, že jsem rád, že jsme na počátku cesty nešli tou cestou opuštění daně u elektřiny. Já jsem to počítal. To by nás stálo 320 miliard. A lidé by šetřili méně,“ pokračoval Michálek.

Skopeček zdůraznil, že českým občanům bude pomoženo, ale opravdu efektivně se to povede jen tehdy, pokud opozice nebude příště chod Sněmovny blokovat tak, jak se to dělo ve čtvrtek v tomto týdnu, kdy opozice blokovala jen schválení programu po celých 11 hodin. „Já pevně věřím v to, že vláda situaci řeší, ale pokud nebude schopna řešit problémy země, tak je její existence ohrožena. To je politologicky jasné,“ řekl Skopeček.

Nacher argumentoval, že opozice přichází i s konstruktivními návrhy, ale tyto návrhy Sněmovnou neprocházejí kvůli vládním poslancům.

A Skopeček do toho hned vpadl. „Kdyby kolegové před tou schůzi navrhli pět bodů, jak řešit krizi, a během pěti minut by vysvětlili, proč to považují za důležité, tak by se to dalo chápat, ale oni tam mluvili do toho 11 hodin a chtěli mluvit i o Českém Švýcarsku,“ ozval se Skopeček. „Tady se obstruuje téměř každá schůze volebního období. Vy jste si nevybrali dva až tři konkrétní zákony, které chcete obstruovat. Vy blokujete vůbec to, aby se schůze vůbec rozběhla,“ rozčiloval se dál poslanec.

Nacher konstatoval, že opozice teď chce využít hlasování o nedůvěře vládě, aby v diskusi k tomuto bodu předložila i své vlastní návrhy na řešení situace.

Když se ke slovu znovu dostal Radim Fiala, konstatoval, že je třeba vyvolat nedůvěru vládě ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že vláda nepomáhá občanům při řešení růstu cen energií. A tím druhým důvodem je kauza ředitele civilní rozvědky (ÚZSI) Petra Mlejnka.

„My zopakujeme všechny kauzy hnutí STAN až do dneška, protože to je co týden nová kauza, a vyšetřuje to policie, která podléhá ministrovi vnitra z hnutí STAN. A pak nám ti občané říkají, co mají dělat s těmi vysokými cenami energií. Ti lidé se obracejí na nás a vytvářejí tlak, co my s tím budeme dělat, tak my ten tlak přenášíme na vládu. A my nikdy nevíme, jestli ta vláda má opravdu 108 hlasů. Z historie víme, že to může dopadnout různě,“ upozornil Fiala.

Michálek nabídl poněkud odlišný pohled. „Historicky se nikdy neobstruoval program jednání. A to, co dělá současná opozice, je právě to, že obstruuje program jednání. My, když jsme byli v opozici, tak jsme 8 měsíců odkládali hlasování o nedůvěře, a to byla těžká doba covidu, tak jsme to odkládali 8 měsíců. A já bych si tady přál, aby opozice jednala seriózně, jako jsme to dělali my. My jsme měli spoustu zákulisních jednání, ale to, co opozice dělá teď, tak ona ta seriózní jednání nevede, a pak dojde jen k těm výkřikům ve Sněmovně,“ konstatoval šéf čtyřčlenného poslaneckého klubu Pirátů.

Pár slov věnoval i kauze šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka. „My tu nominaci pana Mlejnka nepovažujeme za důvěryhodnou. My o tom budeme jednat, nebudeme vysílat žádná ultimáta, ale budeme chtít, aby se situace vyřešila, protože je třeba řešit důležitější věci,“ pravil Michálek.

Poté si znovu vzal slovo Nacher a opakoval, že on jako poslanec znovu a znovu přichází s návrhy na řešení krize, ale vláda tyto návrhy ignoruje, takže opozici už nezbývá nic jiného, než vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Skopeček poznamenal, že vláda bude muset hlasování o nedůvěře přečkat, a až to přečká, dostane se konečně k pomoci firmám, která je nezbytná, protože Česko je výrazně průmyslovou zemí.

A tady znovu promluvil Radim Fiala: „Ta vláda nemá řešení, ta vláda nemá další plán a jen je zmítaná skandály, tak je lepší, ať ta vláda skončí. My se do vlády nehrneme, ale jsou tu různá řešení. V zákulisí se debatuje např. o vládě ANO a ODS,“ naznačil Fiala.

„My se s kolegou Nacherem neshodujeme ani na tom, jakému fotbalovému týmu fandit, takže si nedovedu představit, že by ODS odešla z vlády a hledalo se nějaké řešení vlády ANO a ODS,“ pravil Skopeček.

Pokud jde o pomoc firmám, podle Skopečka existují dvě cesty, jak podnikům pomoct. „Buď napřed vyberete daně a pak je nějak přerozdělíte formou dotace, nebo těm firmám daně snížíte. To jsou dvě základní cesty.“

Fiala znovu volal po odchodu z lipské energetické burzy, a poté musí vláda udělat i další kroky.

Nacher upozornil, že také firmy už dlouho volají, že nemají na zaplacení účtů za energie. Proto je podle něj čas zasáhnout do tržního prostředí a zabránit tomu, aby si české firmy kupovaly českou elektřinu od ČEZu, ale za ceny na lipské burze, zdůraznil Nacher.

A tady se ozval Michálek, že by rád zachoval konkurenceschopnost českých firem. „My jako vláda bychom měli podporovat firmy minimálně tak, jak je podporují okolní státy. Já jsem Parlamentnímu institutu zadal takovouto rešerši, abych viděl to srovnání té pomoci, aby ty české firmy zůstaly konkurenceschopné,“ vyjádřil se Michálek.

