Za vysoké energie může ruská agrese? Experti vyvrátili, co se říká v Evropě

„Ropa a zemní plyn se v USA těží už od poloviny 19. století. V 60. letech minulého století ale těžba v USA začala klesat a novými lídry se staly země Perského zálivu. To využil OPEC, v jehož čele stanula Saúdská Arábie,“ vysvětluje Petr Sklenář.

Technologický průlom na přelomu tisíciletí však situaci zcela změnil. „Díky novým technologiím se ve Spojených státech zefektivnila těžba břidlicových ložisek, což přineslo nárůst těžby nejprve zemního plynu a později i ropy. V roce 2014 se Saúdská Arábie pokusila tuto konkurenci potlačit snížením cen ropy, ale místo toho Američany vytrénovala k ještě větší odolnosti,“ pokračuje Sklenář.

V současnosti jsou Spojené státy největším těžařem ropy a zemního plynu na světě. Denně vytěží téměř čtrnáct milionů barelů ropy, což je trojnásobek oproti stavu před patnácti lety. Pro srovnání – Rusko a Saúdská Arábie těží pouze po deseti milionech barelů denně.

„U zemního plynu je americká dominance ještě výraznější. USA těží téměř tolik plynu, co Rusko, Írán a Katar dohromady,“ zdůrazňuje Sklenář.

Zámečník upozorňuje, že to úplně mění klasický narativ, že Evropa, a zejména Německo, byla závislá na levném ruském plynu a dnešní vysoké ceny jsou dány ruskou agresí na Ukrajině a následnou energetickou krizí. „Ve skutečnosti je vidět, že si to Američané odpracovali jak technologicky, tak regulatorikou, protože ten břidličný plyn by byl k dispozici i u nás, kdybychom ho chtěli a povolili těžit. Američané by nás drtili, i kdyby Rusko vysílalo jen samé mírové holubice, protože Evropa zaspala technologicky a má příliš mnoho regulací.“

Podle Sklenáře se vyšší náklady na energii v Evropě promítají i do dalších oblastí, jako je rozvoj umělé inteligence. „V USA je více datových center než ve zbytku světa dohromady. Levná energie tam umožňuje rychlý technologický pokrok, zatímco Evropě ujíždí vlak.“

Oba experti se shodují, že Evropa musí zásadně změnit přístup. „Pokud chce Evropa levnou energii, musí uzavírat dlouhodobé kontrakty s producenty, jako jsou Katar nebo Austrálie. Zároveň je nutné klást důraz na jadernou energetiku, která by mohla zajistit stabilní a levnou energii,“ říká Sklenář.

Zámečník varuje, že bez této změny bude Evropa zaostávat. „Historie ukazuje, že žádná civilizace nemohla růst bez levné energie. Obnovitelné zdroje, pokud jsou nestabilní, jsou ve výsledku drahé. Evropa musí přijmout levnou energii jako prioritu, jinak riskuje technologické i ekonomické zaostávání. Ale to teď zatím nevidím, ta změna priorit v Bruselu nepřichází, a přitom ten výsledek by se stejně dostavil třeba za deset nebo patnáct let,“ dodává Zámečník.