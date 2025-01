Zabili jste 20 milionů lidí. „Děkujeme, doktore Fauci,“ odkrývá film tajnosti covidu

Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 92% Podle vývoje války na Ukrajině 3% Ne, rozhodně ne 4% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3650 lidí na svém webu nabízí ke stažení americký konzervativní novinář Tucker Carlson, začíná citátem Anthonyho Fauciho, že útoky na něj „jsou upřímně řečeno útoky na vědu“. Film „Thank You, Dr. Fauci“, který zkoumá odpověď na otázku ohledně původu covidu-19 i propojení osob, které stály v popředí „antidezinformační“ kampaně odmítající názory o laboratorním původu v Americe, v posledních měsících vyvolává nemalé kontroverze a již jeho samotné uvedení proběhlo v omezené míře.



Kontroverze vyvolává pro některé Američany už jen pouhé zpochybnění přínosu „hlavní covidové tváře“ Anthonyho Fauciho – imunologa, který v letech 1984 až 2022 zastával funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) a jemuž byly během vrcholu covidové pandemie zasílány děkovné vzkazy skrze média od části politického spektra i celebrit.



Muž, který stál v čele boje proti onemocněním HIV/AIDS, SARS, prasečí chřipka, MERS, ebola a covid-19, byl od ledna 2020 člen pracovní skupiny White House Coronavirus Task Force a v letech 2021 až 2022 byl poradcem amerického prezidenta Joea Bidena či také nejviditelnější tváří boje s „covidovými dezinformacemi“.

Lékař, který stál v čele skupiny sestavené v USA proti covidu-19, reagoval na republikánské námitky ohledně svého pohledu na původ koronaviru či svou otočku v pohledu na nošení roušek. Ty zprvu Fauci Američanům nedoporučoval, načež změnil názor a razil přesvědčení, že by je měla nosit i široká veřejnost.



Na to, že Fauci sám sebe prezentoval za jakési zrcadlo vědy a vědeckého konsenzu, posléze naráží i režisér snímku Jenner Furst. „Opakovaně říkal, že ‚on je ta věda‘,“ poznačil režisér, jemuž se od producentů hned úvodem dostává varování, že se daný film mnoha lidem líbit rozhodně nebude: „I pokud všechno uděláte správně, lidé vás za tento dokument budou nenávidět,“ zaznívá směrem k němu během debaty s producenty, spolu se slovy, že problémem je, že vše kolem koronavirové pandemie bylo od jejího počátku „zpolitizované“.



Následují hned „dezinformace o covidu-19“. Tvůrci filmu otevírají internetový prohlížeč, jdou na wikipedii a ukazují, co je dnes za ně vydáváno. Jejich pozornost ihned upoutává odstavec týkající se původu koronavirové pandemie. „Virologové se shodují na tom, že nejpravděpodobnějším původcem viru SARS-CoV-2 je přirozený přechod ze zvířat, který se do lidské populace dostal z netopýrů, případně prostřednictvím mezihostitele z řad zvířat, ačkoli přesná cesta přenosu nebyla prezentována,“ uvádí anglická mutace wikipedie.

„Alternativní zkoumanou hypotézou, kterou většina virologů považuje vzhledem k nedostatku důkazů za nepravděpodobnou, je, že virus mohl náhodně uniknout z Wuchanského virologického institutu při standardním výzkumu,“ pokračuje text a zaznívá, že „propagace dezinformací“ o původu covidu „byla využívána americkými krajně pravicovými skupinami, jako je QAnon, pravicovými médii, jako je Fox News, bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a také dalšími významnými republikány k rozdmýchávání protičínských nálad, a vedla ke zvýšené protiasijské aktivitě na sociálních sítích i v reálném světě“.



Jak to bylo doopravdy? Bývalý šéf Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má jasno



V dokumentu se objevuje někdejší ředitel amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), virolog Robert Redfield, jenž ústavu šéfoval během prvního roku pandemie a nyní se specializuje na léčbu „dlouhého covidu“. A jaký je pohled tohoto odborníka? „Můj vlastní názor je, že tento virus nebyl přirozeného původu,“ říká bývalý šéf CDC. „Byl to akt vědecké arogance,“ dodává.



Redfield, jenž byl Fauciho kolegou po dlouhých 40 let, se s ním měl rozkmotřit podle kuloárních informací poté, co prohlásil, že je přesvědčený o laboratorním původu covidu-19. Tím se měl dostat na jakýsi jeho „blacklist“ a na tajná jednání již nebyl přizván. V dokumentu rozkrývá, co je na tom a na původu covidu pravdy. Vrací se na silvestrovské oslavy roku 2019, jelikož právě několik hodin před příchodem roku 2020 dostal od svého týmu v Číně telefonát o 27 případech „blíže neurčeného zápalu plic“ v zemi.

Zajímavé mu přišlo, že zatímco jiné koronaviry jako SARS nebo MERS, přešly na lidi ze zvířat postupně a trvalo jim, než se naučily efektivně přenášet na člověka, SARS-CoV-2 to, jak se efektivně replikovat u lidí, „věděl okamžitě“.

Původ covidu z mokrého trhu ve Wu-chanu razil během prvních dnů též tehdejší ředitel Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí George Fu Gao. Po několika dnech však Redfieldovi volal znovu a během doby, kdy v Číně již byly stovky až tisíce nakažených, měl pronést, že „to nemá s mokrým trhem nic společného“. „Takže jsme už prvních pár dní v lednu (2020) věděli, že příběh o mokrém trhu byla lest,“ vzpomíná bývalý šéf amerického CDC Redfield s tím, že o svém pohledu na laboratorní původ koronaviru tehdy informoval též právě Fauciho.

Zmínil rovněž možnost, že SARS-CoV-2 pochází z Wuchanského virologického institutu, kde probíhal výzkum koronavirů, Fauci si však měl stát za tím, že jediná možná hypotéza je ta o původu z mokrého trhu. Dle Redfielda Fauci zastával názor, že je potřeba vytvářet viry, které mohou negativně ovlivnit lidstvo, protože to je dle něj nejlepší možnost, jak se na ně připravit.

Své přesvědčení o tom, že SARS-CoV-2 neunikl z laboratoře, měl opakovat Anthony Fauci také během jednání pracovní skupiny White House Coronavirus Task Force. A jakmile Redfield začal pátrat, dočetl se i o propojení, které ukazovalo, že v roce 2014 Fauci skrze jím řízený NIAID financoval wuchanskou laboratoř a byl tak podle exšéfa CDC zasvěcený do toho, co v daném ústavu tehdy probíhalo.



„Nepřirozené.“ Jasno mají také další vědci

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16385 lidí

Pochybnosti má nejen Redfield. Sdílel je před kamerou též americký molekulární biolog Richard Ebright či profesor farmakologie Neil Harrison z Columbijské univerzity, jenž naznačil, že „vědci obecně nemají rádi kritizování ostatních vědců“ a „opravdu neradi používají slovo ‚podvod‘“.

Překvapit je měla genetická sekvence viru, v níž byla zakomponována část, která „vypadala nepřirozeně“ a jež je zrovna zároveň zodpovědná za to, jak je virus infekční u lidí. „Každý informovaný člověk v tu chvíli věděl, že laboratorní inženýrství bylo velmi reálnou možností,“ zhodnotil Ebright.



Napojení na Wu-chan



Na konci ledna 2020 za Faucim dle zjištění dokumentu přišel virolog Kristian Andersen, jenž objevil výzkum viroložky Shi Zhengliové z Wuchanského virologického institutu z roku 2015 „vypadající jako návod na vytvoření SARS-CoV-2 v laboratoři“ a financovaný 14 granty od amerického Národního institutu zdraví (NIH). A 9 z těchto grantů bylo podepsáno právně Anthonym Faucim a Národním ústavem pro alergie a infekční nemoci, jehož byl ředitelem.



Sám Fauci na e-mail, v němž zaznělo podezření z umělého původu viru, reagoval doporučením kontaktovat FBI. „Proč on sám tedy FBI nekontaktoval?“ ptají se proto tvůrci dokumentu.

Následně však 31. ledna indičtí vědci přicházejí s dalším podezřením, jelikož objevili, že SARS-CoV-2 obsahuje části, které jsou „podezřele podobné HIV“. Právě tehdy měl Fauci náhle spustit „e-mailovou smršť“, v rámci níž obesílal členy americké vlády i vědce s žádostmi o názor na původ koronaviru.



Hned následující den probíhala telekonference, na niž byl přizván i proslulý britský profesor Jeremy Farrar, s nímž měl Fauci komunikovat především. Naopak Redfield, tehdejší ředitel CDC, tedy organizace, která řeší pandemické stavy, k jednání vůbec přizván nebyl.



A již 3. února proběhla druhá telekonference. Cíl? Boj proti covidovým dezinformacím. Právě po ní „zmizela z internetu“ i indická studie, poukazující na možnou podobnost spike proteinu u SARS-CoV-2 a HIV. Naopak účastníci telekonference měli začít publikovat desítky článků, které tvrdily, že koronavirus nepochází z laboratoře a například Farrar v té své tvrdil, že kdo to rozporuje, „je konspirátor“.

Když pak dochází v dubnu na konferenci v Bílém domě, které se Fauci účastní, a padá otázka na původ covidu-19, odkazuje se na studii, která pocházela od účastníků telekonference. A přestože se jedná o lidi, s nimiž o původu koronaviru dlouze debatoval, před kamerami tvrdí, že se nemůže rozpomenout, kdo jsou její autoři.



Proč se Američané podíleli na financování výzkumu virů, které mají potenciál vyvolat pandemii? V dokumentu se oslovení vědci shodují, že odpověď na tuto otázku může být jednoduchá – Spojené státy měly poskytovat nejvyspělejší technologie světa Číňanům proto, aby měly přístup k informacím, co se ve wuchanské laboratoři děje.



Redfield se zmiňuje, že k nestandardní situaci ve Wu-chanu podle jeho informací došlo již v září, kdy měli být na místě první nakažení dělníci.

Zajímavou spojitostí má být dle tvůrců dokumentu též to, že se následně ve městě v říjnu odehrály armádní světové hry a místa, odkud pocházely nejpočetnější týmy, se následně staly zároveň prvními velkými ohnisky nákazy po světě.



Vyšetřování WHO pod taktovkou „starých známých“



Známá jména pak padají i nadále. Když došlo na vyšetřování šíření covidu-19 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), byl jako vyšetřovatel z USA vyslán Peter Daszak, výzkumník, který se účastnil telekonferencí s Faucim, řadu let spolupracoval se Shi Zhengliovou z Wuchanského virologického institutu a 19. února 2020 byl jedním ze spoluautorů dopisu, zveřejněném v prestižním časopisu The Lancet, v němž se uvádělo, že tvrzení, že covid-19 nemá přirozený původ je „konspirační teorie“, a na nějž se Fauci následně odkazoval i veřejně.

Daszak, jenž si posléze pochvaloval do médií spolupráci s čínskou stranou a lidé, kteří věděli o jeho minulosti, zůstali v šoku: „Můj bývalý šéf, který dirigoval financování výzkumu ve Wuchanském virologickém institutu, který by mohl být místem, odkud tato nemoc pochází, tam nyní vyšetřuje původ onemocnění. Nemohl jsem tomu uvěřit,“ hodnotí epidemiolog Andrew Huff misi svého bývalého nadřízeného zprostředkovanou WHO.



Některé názory se nehodily



S opačnými názory některých vědců pak bylo „zameteno“ pomocí cenzury, což později potvrdily i dokumenty, zveřejněné Elonem Muskem po převzetí Twitteru. Na cenzuře se měl podílet i sám Fauci a při své výpovědi u žaloby, která se tím zabývala, opakoval na položené otázky zejména jedno spojení: „Nevzpomínám si. Nevzpomínám si. Opravdu si nevzpomínám.“



Krátce po odchodu Anthonyho Fauciho z vedení NIAID se vše změnilo i v náhledu na „dezinformace“ ohledně původu koronaviru. Zveřejněné zprávy amerických institucí včetně FBI totiž naznačovaly, že je covid-19 „nejspíše laboratorního původu“.

Mnoho epidemiologů i zástupci Moderny a Pfizeru mělo dle dokumentu docházet do budovy americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a epidemiolog Ralph Baric, spolupracující v minulosti rovněž s wuchanskou laboratoří, na otázku CIA o své spolupráci se zpravodajskými službami odpovídá při svědectví kladně, načež přepis přechází do začerněné pasáže. Právě to by mohlo dle dokumentu jasně naznačovat, že Američané využívají spolupráci s čínskou stranou, aby měli pod kontrolou, co tamní laboratoře provádějí s nebezpečnými viry.



Přestože následné slyšení v Kongresu neshledalo na jednání Fauciho a jeho spolupracovníků nic špatného, mnoho vědců, kteří se rozhodli vyjádřit pro dokument, jsou opačného názoru. Americký molekulární biolog Richard Ebright je přesvědčen, že právě skupina lidí napojená na Fauciho dobře věděla, co se ve Wu-chanu děje. „Pravděpodobně tito jedinci způsobili pandemii, která zabila 20 milionů lidí,“ míní.



Redfield pak dodává, že je zaráží především přístup k opačným názorům během pandemie. „Máme právo dělat chyby, ale mrzí mě, když je neuznáme, abychom je již znovu v budoucnu neopakovali,“ řekl a jasno má i ekonom Jeffrey Sachs. „Fauci to věděl a opakovaně lhal,“ dodal v dokumentu k hlavní tváři boje Ameriky s koronavirovou pandemií, která má být pro spoustu tamních lidí i nadále stále „nedotknutelná“.

