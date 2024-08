Zablokovaný přístup? Válka Muska s brazilským soudcem. Miliardář udělal další krok

Nejvyšší soud v dubnu nařídil zablokování několika účtů na síti X a zdůvodnil to šířením dezinformací a nenávisti. X nejprve účty zablokovala , ale majitel služby Elon Musk krátce poté napsal, že blokování zruší.

Místo toho, aby Muskova sociální síť X požadavku brazilské justice zablokovat některé účty uživatelů vyhověla, raději preventivně uzavřela své kanceláře v Brazílii kvůli právním hrozbám ze strany soudce Alexandra de Moraese.

„Je to naprostá ostuda spravedlnosti,“ komentoval před dvěma týdny brazilskou justici Musk na své síti.

V pátek brazilský telekomunikační úřad oznámil, že pozastavuje přístup k sociální síti X Elona Muska v zemi, aby splnil příkaz soudce, který s miliardářem vede několikaměsíční spor.

Brazilský soud hrozil síti X zablokováním, pokud Musk nejmenuje nového zákonného zástupce. Ve čtvrtek platforma X dostala 24 hodin na to, aby doručila soudu jméno svého nového zákonného zástupce v zemi. Protože oblíbená sociální síť nedodržela soudem stanovenou lhůtu pro jmenování právního zástupce v Brazílii, došlo tak k pozastavení její činnosti.



Musk argumentoval tím, že se soudce Nejvyššího soudu Alexandre de Moraes snažil prosadit neoprávněnou cenzuru, zatímco soudce trval na tom, že sociální média potřebují regulaci nenávistných projevů, informovala agentura Reuters.

„Zavírají první zdroj pravdy v Brazílii,“ uvedl Musk v pátek ve svém příspěvku na X. Rozhodnutí soudce by mohlo způsobit, že platforma X ztratí jeden ze svých největších a nejžádanějších trhů.

V pátek pozdě večer byla síť X v Brazílii stále přístupná, ačkoli někteří Brazilci na jiných platformách psali, že jejich přístup k X byl již zablokován. Tři z hlavních telekomunikačních operátorů v zemi uvedli, že přístup začnou blokovat od půlnoci, jak uvedl místní zpravodajský server UOL.

Lidem, kterým byl účet na sociální síti X zablokován, Musk nyní radí, aby si koupili a používali VPN, který jim umožní změnit IP adresu na jinou zemi a budou se moci dostat na X i přes blokovaní. „Nyní by byl také vhodný čas stáhnout si VPN v případě, že budete zablokováni,“ radil Elon Musk.

