Zablokujeme to! Až do voleb. Řekl Fiala... V roce 2016

Než se Sněmovna dostane k projednávání a hlasování o pandemickém zákonu, asi to chvíli potrvá. Předseda SPD Tomio Okamura včera u pultíku vydržel 6 hodin a dokonce byl přerušen místopředsedou Sněmovny, který vyvolal hlasování, aby Sněmovna mohla zasedat i přes noc a přerušil tak jeho projev, což je v rozporu s jednacím řádem Sněmovny. Za to Tomio Okamura tvrdě zkritizoval premiéra Fialu, že se proti tomuto přerušení nevymezil.

K obstrukcím už se pár minut před půlnocí vyjádřil na sociálních sítích premiér Fiala. „Demokracie je diskuse. Ale diskusí není bezobsažný monolog. Zvlášť, když je jeho cílem jen zablokování demokratického rozhodování. Extremisté nás stojí spoustu peněz a blokují Parlament. Vydírat se nenecháme,“ vzkázal.

Demokracie je diskuse. Ale diskusí není bezobsažný monolog.



Zvlášť, když je jeho cílem jen zablokování demokratického rozhodování. Extremisté nás stojí spoustu peněz a blokují Parlament.



Vydírat se nenecháme. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 15, 2022

Ovšem slova premiéra Fialy z roku 2022 vyznívají podstatně jinak než slova předsedy opoziční ODS Fialy z roku 2016. Tehdy opozice obstruovala (dnes opět zrušenou) povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. A Petr Fiala se k těmto obstrukcím vyjadřoval pro Aktuálně.cz. Rozhovor si ODS pak vyvěsila na své stránky.

V tomto rozhovoru Fiala uvádí, že cítí podporu ze strany svých voličů pro obstrukce. Uznal, že parlamentní většina má právo prosadit své plány. Ovšem s výhradami. „Ale současně platí, že menšina má také svá práva, a na tom je založená demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny. A ta menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce,“ uvedl.

Už tehdy se navíc řešila otázka pohledu na obstrukce, protože je ČSSD použila proti ODS, když byla ve vládě. „Je přece jasné, že když jste ve vládě a někdo v opozici vám obstruuje, tak se vám to nelíbí. A když jste v opozici, tak to zase považujete za nutný nástroj. Já vždycky říkám: Podívejte, ODS bude letos mít 25 let existence, na kterou jsme hrdí, ale ta historie samozřejmě také obsahuje řadu chyb. My jsme ty chyby přiznali, my jsme za ně zaplatili, a co je důležité – my jsme se z nich poučili. Tato zkušenost nám umožňuje dělat věci dobře. Takže naše obstrukce jsou úplně jiné než obstrukce sociální demokracie, která zablokovala celou Sněmovnu, zatímco my blokujeme jeden zákon,“ rozlišoval Fiala „dobré“ a „špatné“ obstrukce.

Na otázku, jak dlouho hodlá obstruovat, pak Petr Fiala odpověděl: „Jak dlouho to ještě bude potřeba“ a „Klidně do konce volebního období“.

„Ty obstrukce se nedají dělat s jednou stranou, potřebujete dvě frakce ve Sněmovně, je třeba určitý počet přednostních práv. Když jsem předminulý týden slyšel Petra Gazdíka, místopředsedu Sněmovny za TOP 09 a Starosty, tak je otázka, jestli všichni vydrží. Za předpokladu, že všichni vydrží a že nás neznásilní vládní většina, tak jsme schopni to vydržet do voleb. Slibuji, že my neustoupíme,“ vzkázal Fiala v roce 2016.

Tyto obstrukce pak připomenul i komentátor LN Petr Kamberský s tím, že vydržely opozici 236 dní. „Dnešní premiér Fiala mluvil o ‚znásilnění jednacího řádu‘, senátoři dnešních vládních partají dávaly stížnost k Ústavnímu soudu a když Babiš nadhazoval, že by čas k projevům měl být úměrný počtu poslanců (jako to je třeba v Bundestagu), tak byl ze všech stran cejchován jako diktátor a nepřítel demokratické diskuse,“ upomínal.

„Okamurovo obstruování je nehorázné, parlamentní většina má právo – po vyslechnutí všech relevantních námitek opozice – si prosadit svou. Ale měřit všem stejným metrem? To chceme od novinářů a komentátorů příliš,“ rýpl si.

