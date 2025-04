Začaly to solární elektrárny. Padl odhad, kdo způsobil historický blackout

Podle REE došlo k prvnímu výpadku ve 12.33 místního času, kdy síť zaznamenala „událost podobnou ztrátě výroby“ na jihovýchodě země. Síť se sice během okamžiku stabilizovala, ale o 1,5 vteřiny později přišel druhý šok. Následovala přerušená dodávka mezi Španělskem a Francií a masivní výpadek obnovitelných zdrojů, který způsobil totální kolaps sítě.

„V nejhorším okamžiku klesla výroba elektřiny na Pyrenejském poloostrově na nulu,“ uvedl operátor s tím, že dřívější údaje o 10 GW byly chybné.

Portugalský správce elektrické sítě REN již v pondělí uvedl, že nemá žádné informace o tom, že by za výpadkem byl kybernetický útok. Naopak zazněla teorie, že k výpadku vedla vysoká oscilace v elektrickém vedení, která se ze Španělska přenesla do Portugalska. Tuto teorii cituje i deník Guardian s dalšími detaily, tedy že se jedná o vzácný jev, který vzniká kvůli teplotním rozdílům ve španělském vnitrozemí.

S touto teorií nesouhlasí energetická konzultantka Kathryn Porterová. Podle ní není jasné, co výpadek způsobilo. Ale teorii o oscilaci nevěří. Míní, že za výpadkem může být selhání sítě, ale nevylučuje ani kyberútok.

Upozorňuje, že na Pyrenejském poloostrově měla síť malou setrvačnost, zejména okolo doby oběda. A k tomuto selhání došlo právě v této době. Nízká setrvačnost podle ní vede k tomu, že se událost rozšířila. „Není pravděpodobné, že za událost mohou obnovitelné zdroje, ale jsou pravděpodobným důvodem, proč se tak rozšířila, což ukazuje, jaké je riziko sítě s malou setrvačností,“ uvedla.

Komentátor Bloombergu a odborník na energetiku Javier Blas na sociální síti X citoval vyjádření REE:

„Španělský operátor uvedl, že je ‚velmi pravděpodobné‘ (‚muy posible‘), že první událost způsobily solární elektrárny. Zároveň však přiznal, že nemá dostatek dat, aby to mohl tvrdit s jistotou.“

Spanish grid operator added that it was “very likely” (“muy posible”) that the 1st event was solar generation. But also said it was lacking data to say it conclusively. https://t.co/5DVQQhMYIy