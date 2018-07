Záchrana kluků v Thajsku: Tomasz Peszynski do toho zatáhl Putina. A vyzývá ,,lidi, lidi, zítra před sněmovnou červené trenky”

„Četl jsem na Facebooku někoho jiného, že celý svět sleduje Thajsko, jak tam zachraňují ty kluky z tý jeskyně... A že v Sýrii 13 mrtvých dětí, to je takový průměr, a nikoho to moc nevzrušuje. To je bohužel pravda,“ poznamenal ve svém příspěvku Peszynski.

„Jenže proč umírají děti v Sýrii? Díky politice... To mezinárodní politika umožňuje zabíjení dětí v Sýrii a trvá to tak dlouho a my jsme z toho tak otupělí, že už to ani neřešíme...,“ dodal dále Peszynski.

„A abych nebyl Miss America, co chce světový mír, tak tou mezinárodní politikou myslím Putina a Asada a samozřejmě svou vinu nese i Západ. Trump samozřejmě nemá zájem jít proti Putinovi. Ale zbaběle se zachoval i Obama a moje milovaná Evropa taky... Jenže z pohledu těch thajských kluků, oni za to nemohou, že svět kašle na Sýrii, takže budu rád, když bude zachráněnej aspoň někdo,“ uzavřel Peszynski s tím, že by lidé měli mít na paměti, že jsou děti, jimž nikdo nepomůže.

„Jo, tehle názor jsem už dnes četla. Ale myslím si, že není fér zlobit se či dávat do souvislostí, že někdo někoho zachraňuje a jinde jsme už otupěli. Každý má pomáhat tak, na co stačí. Tihle lidé zvládnou zachránit kluky v jeskyni... Není to takto jednoduché a není mezi tím rovnítko. Ty to v závěru správně dodáváš. Jen je smutné, že to jsme nuceni dávat do souvislostí,“ zareagovala pak v diskusi na Peszynského Renáta Černá.

Peszynski se pak na svém profilu vyjadřoval také k aktuálnímu politickému dění v Česku, kdy se pozastavoval nejen nad koncem ministryně spravedlnosti Taťány Malé a spekulacemi, že resort povede Andrej Babiš (ANO).

„Babiš kašle na stát, na jeho funkčnost, za roky, které strávil v politice, nepochopil, že vláda je servis, služba pro nás,“ zkritizoval pak například dnes premiéra. A vyzval rovněž k tomu, že zítra je nutné zapůsobit na svědomí poslanců. „Musí to být morální apel,“ nechal se slyšet. „Lidi, zítra ta schůze začíná už v devět a bude tam Zeman! Kdo má na zítra volno, tak by měl už ráno! A s červenými trenkami!“ vyzval ve svém posledním statusu.

autor: vef