Zachrání ČSSD Maláčová s Valachovou? Nebo Hašek? Souboj před jarním sjezdem začíná

Hašek byl navíc Okresní organizací Brno-venkov zvolen jedním z pěti set delegátů. Znamená to, že bude jedním z těch, kdo bude hlasovat o novém vedení. Jako bývalý statutární místopředseda má bezesporu ve straně vliv i kontakty a zapojit se tak může i do zákulisního vyjednávání, které se před hlasováním sjezdu obvykle koná.

Podle Haškových slov jde pomalu do tuhého a už není čas na hrátky kdo s kým a proti komu. „Soc. dem. potřebuje jasnou vizi programu a priorit pro voliče i vnitřní reformu pro svoje členy. Tak se budu dívat na kandidáty při volbě celého vedení,“ řekl Právu.

Jeho kandidatuře do širšího vedení strany předcházela prý výzva předsedy Jana Hamáčka, aby budoucnost řešili na standardních stranických fórech. A aby kandidoval na člena ÚVV ČSSD za okres Brno-venkov. Hašek v tajné volbě člena ÚVV získal devětatřicet ze třiačtyřiceti hlasů. Jestliže se mu podaří svou nominaci na sjezdu proměnit v mandát, stane se jedním ze 180 členů ÚVV.

Podle člena patformy Zachraňme ČSSD a bývalého senátora Zdeňka Škromacha se kritika vedení ČSSD nevyplatila a naopak platformě Zachraňme ČSSD pomohla. Byla to prý perfektní reklama a PR pro platformu jako diskusní skupinu. „Takový zájem, jaký se objevil na našich stránkách a na internetu, jsme dlouho nezaznamenali. Jde to do tisíců,“ sdělil Škromach.

Zmíněná platforma naléhá na to, aby si předsedu zvolili všichni členové ČSSD v přímé volbě a aby sociální demokracie přistoupila k přeregistraci všech členů. Oba návrhy ÚVV i grémium ČSSD odmítly. Předseda Jan Hamáček i místopředsedové Zimola, Onderka, Netolický a Foldyna mají podle Škromacha však zůstat. „Toto vedení by mělo podle mého názoru pokračovat i po sjezdu,“ uzavřel.

Server Blesk.cz přišel s dalšími dvěma jmény, která prý mají velký zájem proniknout do vedení. Jedná se o dvě dámy, z nichž jedna je ministryní a druhá, v současnosti poslankyně, se svým ministrováním v Sobotkově kabinetu podle mnohých nesmazatelně zapsala do dějin. O místa ve vedení se chtějí ucházet Jana Maláčová a Kateřina Valachová. První si prý udělala jméno zarputilosti, s níž prosazuje sociální agendu, druhá je zase výrazná v Poslanecké sněmovně.

