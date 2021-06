Zachrání nás lesby. Džamila Stehlíková za více dětí. Umělým oplodněním

reklama

V pořadu 360 stupňů Michala Půra na CNN Prima News se objevily členka Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva Džamila Stehlíková a předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. Tématem byly děti pro lesbické páry. „Úřad vlády finančně podpořil vydání příručky, která radí lesbickým párům, jak si pořídit dítě. Podle kritiků to ale má háček. Dokument prý nabádá k obcházení zákonů,“ uvedl téma moderátor.

„Platná legislativa je v tomto ohledu nedostatečná, na páry dvou žen, které žijí ve stabilním svazku, nijak nemyslí. Služby kliniky asistované reprodukce jsou v současné době určeny pouze párům tvořeným mužem a ženou. Ti však nemusí být oficiálně sezdaní. Tato skutečnost vede v praxi k tomu, že služeb klinik využívají k početí jak single ženy, tak lesby i další ženské páry, které samy či ve stejnopohlavním páru o asistovanou reprodukci požádat nemohou,“ zní text z příručky Ona a ona plánují rodinu.

Jochová zprvu pověděla, že příruček jako je tato, je v poslední době plno. „Tahle příručka není výjimkou. Výjimečná je tím, že dostala grant z Úřadu vlády. Úřad vlády je úřad, který zastupuje výkonnou moc. Tedy nemá co k činění do zákonodárství a měl by dodržovat platné zákony České republiky. Platným zákonem České republiky je zákon o speciálních zdravotních službách, tento zákon vlastně říká, že asistovaná reprodukce je pro muže a ženu, pro neplodný pár a vlastně tahle příručka nabádá k tomu, aby obcházely ty dvě lesby zákon a vlastně při té asistované reprodukci uváděli fiktivního otce,“ upozornila Jochová. Je tedy prý nehorázné, že Úřad vlády nabádá k obcházení zákona.

Stehlíková však kroutila hlavou. Nejdříve poupravila informaci o tom, že nejde o Úřad vlády, ale o Komisi pro rovné příležitosti mužů a žen. „Zákon, který umožňuje ženám léčbu, to znamená otěhotnět, porodit dítě, každá žena je přirozeně stavěna a schopna mít dítě, vlastně podmiňoval to právo ženy, ten přístup k lékařské péči souhlasem muže, což odporuje podstatě toho, že je poskytována jedinci. Žena je způsobilá, není to dítě, sama se rozhodnout o svém zdraví, o svém těle, o té své léčbě. Proto z tohoto hlediska vlastně vyšla i ta příručka, která osvětluje situaci, že jen v případě, pokud lesbický pár uvede otce, vznikají mu povinnosti. Tam vzniká při podpisu informovaného souhlasu domněnka otcovství, která znamená, že ten muž má povinnosti, v případě krize musí živit to dítě a taky se může přihlásit,“ upozornila Stehlíková.

Kdyby byla mužem, tak si prý rozmyslí to se někam podepsat a neví o tom, že by docházelo k takovému obcházení zákona. Dodává však, že zákon je protiústavní. „Zamezuje jedinci přístup k lékařské péči na základě kritéria chráněném zákonem, což je pohlaví, ale pochopitelně my občané musíme zákony dodržovat,“ doplnila.

Půr se následně zeptal Jochové, zda tedy není čas změnit zákon, aby i lesbický pár si mohl pořídit dítě na reprodukční klinice. „Je čas změnit ten zákon, ale úplně jinak, než myslí paní doktorka. Paní doktorka tady vynechává jednu podstatnou věc, a to rozhodovat se o svém těle je sice hezké, ale vy zapomínáte na to, že tím spojením muže a ženy vzniká nový člověk a že to dítě má taky v českých zákonech i mezinárodních svá práva,“ uvedla Jochová, když jí skočila do řeči Stehlíková s tím, že jde například o právo na život, kterému chce Jochová údajně zamezit. Stehlíková pověděla, že Česko pomalu vymírá. „No tyhle páry to nezachrání,“ odpověděla Jochová. „Zachrání!“ trvala si na svém členka vládního výboru. „Já chci říct, že dítě má právo na otce a matku, znáte Mezinárodní úmluvu o právech dítěte, která toto říká a být jimi vychováváno?“ zeptala se šéfka Aliance pro rodinu. Rodič je dle ní stále otec a matka.

Dle Džamily Stehlíkové ovšem není pravda to, co Jochová tvrdí. Byla u zrodu tohoto zákona, který vznikal za vlády Mirka Topolánka. „Diskutovali jsme s legislativci, co je asistovaná reprodukce. Jsou to metody a postupy za účelem umělého oplodnění ženy, jestliže je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem. Ten zákon je staven pro to, aby samotná žena nebo žena v páru mohla otěhotnět, porodit zdravé, živé dítě,“ vyprávěla Stehlíková, zatímco se jí Jochová téměř vysmívala. „Pochopitelně pak vznikl lidovecký přílepek, kdy v nějakém paragrafu šest vznikla podmínka, že musí přijít muž a žena. Není to léčba neplodných párů. Neplodné páry se neléčí na klinikách asistované reprodukce. Kliniky asistované reprodukce jsou kliniky pro ženy, které chtějí porodit zdravé dítě. Jezdí sem půlka Evropy, protože my jsme jedni z nejlepších v Evropě, ale čeští mládenci darují sperma, ale české ženy nemají k tomu přístup, protože tam je lidovecký přílepek, že samotná žena na to nárok nemá,“ vysvětlila Stehlíková.

Dle Jochové je strašné, že jsme jako Česká republika takovouhle zemí, kam jezdí půlka Evropy právě pro tyto služby. Stehlíková reagovala. „Je to strašný? Žena chce být matkou, proč bráníte ženám v mateřství?“ nechápala. „Já si myslím, že uspokojovat potřeby dospělých, jako že mateřství je určitá potřeba dospělých je samozřejmě hezké, ale to dítě, vy pořád neodpovídáte na to, jestli znáte tu Úmluvu o právech dítěte a víte o tom, že tam je toto ustanovení,“ říkala Jochová. Stehlíková ovšem trvala na tom, že Česko tuto úmluvu nepodepsalo. Dle Jochové to nepotvrdily pouze dvě země a Česko mezi těmito dvěma zeměmi nebylo.

„Touha po tom budovat rodinu je tak univerzálně lidská, nachází se muži, kteří nesou tu právní zodpovědnost, dokonce gayové, kdo se podílí na výchově, když podepisují ten informační souhlas, že zatím žádná žena se neodvážila, nicméně ten zákon je evidentně protiústavní a je na čase ho změnit,“ myslí si. Chystají i podání žaloby k Ústavnímu soudu.

Jochová si rozhodně nemyslí, že homosexuální páry zachrání českou demografii. „Naši demografii zachrání podpora vícečetných rodin, protože existují výzkumy, že lidé si přejí mít více dětí, než v reálu mají. A víte, proč je nemají? Protože jim chybí ekonomické podmínky. Chybí jim startovací byty, chybí jim ekonomická podpora, když se narodí do rodiny třetí dítě, víte, jaké jsou to náklady? Víte, kolik stojí výchova jednoho dítěte?“ ptala se na závěr předsedkyně Aliance pro rodinu. Stehlíková však neodpověděla, pouze pověděla, že se nevylučuje podpora pro rodiče s dětmi pro lesbické páry.

