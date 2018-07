Zacpou Eriku Bestovi ústa? Jde o okolí Bohuslava Sobotky. Věc je vážná

Erik Best jde před soud. Kvůli krátkému článku ho tam žene Sobotkův blízký přítel, vlivný právník a lobbista Radek Pokorný. Věc se týká Bestova tvrzení o Pokorného vlivu na výběr provozovatele mýta v Česku. Jak sám politický analytik uvádí, pikantní je, že slova z jeho článku se do puntíku naplnila. Vše bylo oznámeno v pondělí v tiskové zprávě „Podaří se Pokornému Besta umlčet?“

„Radek Pokorný, známý pražský advokát, lobbista a blízký přítel expremiéra Sobotky, se společně s jím řízenou advokátní kanceláří soudními žalobami domáhá stažení úvahy o Pokorném a Rafajovi, publikované 26. října 2017 v české a anglické verzi bulletinu Final Word z internetových stránek www.fsfinalword.cz,“ uvádí v tiskové zprávě agentura, která Besta mediálně zastupuje.

Sobotkův přítel Pokorný, o kterém se v době minulé vlády hovořilo jako o nejmocnějším zákulisním hráči, žaluje jak Erika Besta samotného, tak jeho vydavatelství. Kromě stažení textu a zákazu jeho jakéhokoli šíření se domáhá dvousettisícové částky. Peníze žádá od novináře i jeho společnosti, celkem tedy 400 tisíc korun.

„Předmětem sporu jsou zejména Bestem prezentované názory zaznívající neoficiálně ohledně možného vlivu Pokorného na výsledek výběrového řízení na výběr mýta ve prospěch jeho současného provozovatele společnosti Kapsch. Ve svých podáních k soudu však Pokorný i jeho advokátní kancelář opomněli uvést, že scénář avizovaný Bestem ve sporné úvaze se do slova a do písmene naplnil. Tendr na výběr mýtného pro další období byl ze strany ÚOHS zrušen a pracovník, který jej připravil, již na ÚOHS nepracuje,“ sdělují Bestovi zástupci.

Pokorný i jeho advokátní kancelář se prý současně domáhali nařízení předběžných opatření, kterými by došlo k zákazu publikace a dalšího šíření rozporovaného textu až do vydání konečného rozhodnutí soudu v této věci. „Zatímco v jednom případě odvolací soud takový návrh zcela kategoricky odmítl, ve druhém případě mu vyhověl. Stanovisko k důvodnosti samotné žaloby tím však nezaujal,“ stojí v tiskové zprávě.

První soudní jednání v této kauze se má konat už tuto středu 1. srpna 2018 od 10 hodin u Městského soudu na Praze 2 ve Slezské ulici. Samotné řízení soudu bude evidentně nadmíru zajímavé, neboť Bestův advokát hodlá jako svědky předvolat Karla Feixe, což je jednatel společnosti Kapsch, expremiéra Bohuslava Sobotku, expremiéra Jiřího Paroubka, ministra dopravy Dana Ťoka, exministra průmyslu Jana Mládka a šéfa antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petra Rafaje.

„Z právního úhlu pohledu se zjevně jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova s ne dosti opodstatněným poukazem na ochranu osobnosti žalujících,“ uvedl Ivan Houfek, Bestův advokát. „Pořád se hovoří o absolutní přetíženosti českých soudů, a přitom se známý advokát, a dokonce i jeho advokátní kancelář, pouští do žabomyšího sporu kvůli nikterak dehonestujícímu vyjádření v českém internetovém prostoru. Pikantní na obou žalobách je také skutečnost, že sám Pokorný napadený text šíří na vlastním facebookovém profilu,“ dodal.

Podle Houfka se Best jako autor svým tvrzením v napadeném článku nedopustil ničeho, co by Pokorný jako veřejně činná a známá osoba nemohl snášet, aniž by reagoval neopodstatněnou žalobou.

Co přesně v krátkém komentáři, kvůli kterému advokát Pokorný už měsíce běhá po soudech, stálo? Na webu Bestova vydavatelství fsfinalword.cz ho sice kvůli nařízení soudu už nenajdeme, lze ho však dohledat na řadě jiných serverů. Původní odkaz na serveru Erika Besta místo článku pouze říká: Text byl odstraněn na příkaz Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 7.

Jenže poté, co poprvé soud nařídil Bestovi článek smazat, citoval z něj kupříkladu deník MF Dnes a celý ho lze dohledat také ZDE.

Erik Best v textu, který je předmětem sporu, psal, že v pražských byznysových kruzích se ví, že pokud potřebujete, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl určitým způsobem, musíte si na to najmout právníka Radka Pokorného.

„Obzvlášť to platí v případech, kdy jde o záležitost z oblasti stavebnictví, telekomunikací a nyní už také systému výběru mýtného. Pokorný má nadstandardní vztahy s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem, což vysvětluje, jak mohl být člověk s tak nízkými profesními kvalifikacemi vůbec jmenován, a to opakovaně, do funkce, která je zcela zásadní pro fungování právního státu. Pokorného si teď najal Kapsch, aby u Rafaje zařídil zrušení tendru na výběr mýtného. Antimonopolní úřad pomáhal s vypsáním tendru, teď ale Rafaj nařizuje svým podřízeným, aby prohlásili, že je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Řekněme si na rovinu, co se tady děje – Pokorný a Rafaj by se takovým jednáním dopustili trestného činu,“ psal v zakázaném komentáři Erik Best.

Ten v pondělí v rámci svého pravidelného textu Final Word vydal zprávu „Žalují nás“. Best uvádí, že za téměř osmnáctiletou historii jeho krátkých každodenních komentářů je to vůbec poprvé, co bude postaven před soud.

„Právník Radek Pokorný tvrdí, že jsme poškodili jeho dobrou pověst, když jsme jej spojovali s jednou ze společností v tendru na výběr mýtného. Soudy na jeho popud vydaly dvě předběžná opatření, z nichž jedno stále platí a na jejichž základě jsme museli odstranit Final Word z 26. října 2017. V jednom z procesů požaduje Pokorný odškodnění ve výši 400 000 Kč. První veřejné slyšení v rámci sporu se koná ve středu od 10 hodin u Městského soudu v Praze 2 (Slezská 9). Není úplnou náhodou, že Pokorný jde k soudu jen týden poté, co svědčil před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD. Lze sledovat efekt sněhové koule. Lidé, kteří věřili, že se svět nikdy nezmění, jsou teď vlečeni změtí událostí. Proto se na soud těšíme. Vůbec poprvé se bude před soudem otevřeně mluvit o zákulisních praktikách posledních 15 let,“ konstatoval Best. Prvním svědkem u soudu by měl být expremiér Sobotka.

A souvilost mezi Pokorným, Sobotkou, nynějším soudem a tím, že vše probíhá v době, kdy zasedá sněmovní vyšetřovací komise k OKD? Nemusí to být složité. Sobotka byl v době privatizace OKD ministrem financí, s Pokorným se již tehdy velmi dobře znal. Evropská komise žádala po Ministerstvu financí analýzu celé transakce, protože jí přišla podivná. Ministerstvo analýzu nechalo zpracovat u Radka Pokorného. A Pokorný v té době pracoval pro Zdeňka Bakalu.

Pokud jde o aktuální spor, Erik Best se podivil i nad tím, že sám sice svůj původní text nesmí šířit, ale Pokorný ho sdílí na svém facebookovém i twitterovém profilu.

autor: Radim Panenka