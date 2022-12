Žádná vana a doma mrznu. Šetříme, odhalila Hilšerova žena

reklama

Monika Hilšerová byl také dotazována, zda by se přestěhovali do Lumbeho vily u Pražského hradu, pokud by se Marek Hilšer stal prezidentem. „My jsme o tom ještě vůbec nepřemýšleli,“ podotkla. Co se týká zámku v Lánech, ten by se podle ní měl otevřít veřejnosti. „Určitě by se měl otevřít lidem.“

Svého manžela by prý ráda doprovázela na prezidentských zahraničních cestách. „Ano, co to jen půjde,“ sdělila s tím, že by však zároveň ráda pokračovala ve svém stávajícím zaměstnání. „To bych ráda pokračovala, dělám anestezioložku na Karlově náměstí na klinice KARIM, zároveň jezdím i se záchrannou službou, to mě také hodně baví,“ pravila.

Jako své poslání coby první dámy zmínila rozšíření paliativní péče. „To je určitě téma, které by mě zajímalo,“ dodala manželka uchazeče o Hrad Marka Hilšera.

Fotogalerie: - Prezidentští kandidáti na Národní

Souhlasí se všemi jeho politickými názory? „No, v zásadě asi ano,“ uvedla. Je pro uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry a určitě podporuje i adopci dětí stejnopohlavními páry. Jasno naopak nemá v otázce na uzákonění eutanázie: „Je to tak složitá otázka, složité téma, že je strašně těžké na to odpovědět,“ řekla Hilšerová.

V současné době českou společnost svírá energetická krize a narůstající inflace, v důsledku toho se snaží domácnosti šetřit a snižovat svou spotřebu energií. Hilšerová proto byla dotázána, zda se i u nich doma začalo už šetřit. „Ano, začali jsme šetřit. Manžel mi nedovoluje napouštět si vanu a snížili jsme teplotu, takže tam teď mrznu. No, nedá se nic dělat,“ pokrčila s úsměvem rameny manželka Marka Hilšera.

Psali jsme: Důchody: Pro Stanjuru je důležité, co si kdo zasloužil Babiš vede. Nerudová už skoro dohnala Pavla Senátor Hilšer: Peníze, prolité reklamou, demokracii nezlepší „Havel by nebyl prezident.“ Komentátor se pustil na tenký led

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.