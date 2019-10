Žádné politické projevy! Zaorálek o státním pohřbu Karla Gotta

Úvodem Zaorálek promluvil o Gottovi jako o osobnosti. „Jeho osobnost mně připadá, to, jak on říká, že si cenil těch lidských setkání, toho, že lidi drží pohromadě. On tu práci svou dělal tak, že toužil po tom, aby dával lidi dohromady. A mně připadá, že v tom socialistickém období se poměrně těžko hledala identita, v té poměrně zvláštní atmosféře. A vlastně, když ji nedávala politika, tak vlastně Karel Gott vyplňoval i tento prostor, na němž se vlastně ta společnost sjednocovala. On spojoval generace, on vlastně procházel desetiletími, a zvláště to, co říkáte, že nakonec i po tom listopadu 89 on nějak spojoval tu minulost s tou současností. To, že se tohle mu povedlo, to je mimořádné, a v tom byl naprosto výjimečný,“ poznamenal Zaorálek.

Vláda včera schválila, že Karel Gott, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina, bude mít státní pohřeb. „Taková debata kolem toho nebyla. Protože u nás, jak asi víte, my nemáme nějak definováno přesně, co znamená státní pohřeb, takže vlastně ten státní pohřeb spíš nabývá podoby podle toho, o koho se jedná. Jiný byl v případě Věry Čáslavské, nebo Pavla Dostála, Václava Havla... Stát chce tady dát najevo, že je připraven organizačně, prostředky se podílet na přípravě, obřadu a pohřbu. Takže to je to, co se v této chvíli nabídlo ze strany vlády rodině, že my jsme připraveni. A teď bude záležet na tom, co bude to, co rodina zvolí, protože ta volba místa a volba toho, co to má být, vlastně tento typ pohřbu, státního pohřbu, to záleží skutečně především na rodině,“ dodal Zaorálek.

„Já, když jsem se dneska setkal se zástupci rodiny, tak jsem vlastně řekl, co můžeme udělat. Ale to, jestli si řekne rodina, s církví se dohodne, že to bude Chrám svatého Víta, to prostě musí být řečeno definitivně z jejich strany. Je možné, že to bylo i přání Karla Gotta. Ale to je přesně to, co musí říci ta rodina. Tohle není na nás. My jsme potom připraveni udělat to, co je třeba,“ poznamenal Zaorálek. „Já bych řekl jednu věc, která mi taky připadá zřejmá, je, když se mluví o státním pohřbu, tak to vypadá, jak kdyby to mělo být něco politického, ale já si myslím, že ten pojem, že by to měla být apolitická událost. Že by to nemělo být... žádné politické projevy. V tom je, řekněme, specifikum toho pohřbu. Takže já to beru, že to bude, a odhaduji, že to bude spíš pohřeb, který bude patřit církvi, a rodina si určí to třeba, kdo tam vystoupí. Ale jsem přesvědčen, že to nebude politická věc," uzavřel Zaorálek s tím, že Gott si rozhodně zaslouží, aby mu stát tyto pocty nabídl. PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



