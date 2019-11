Žádné politické provokace na Kosovo. Policie chystá na fotbal do Plzně speciální opatření

Pořadatelé fotbalového utkání, policie i tajné služby prý mají obavy, že se 14. listopadu v Plzni „něco semele“. „Sledujeme rizika spjatá s možným zneužitím zápasu k manifestaci vlastních politických cílů,“ sdělil deníku zdroj ze zpravodajské komunity. Z průběhu utkání má obavy i Fotbalová asociace ČR, která připustila, že chystá několik bezpečnostní opatření, ale z pochopitelných důvodů je nechtěla konkretizovat.

Jedno z opatření říká, že čeští fanoušci si mohou lístek koupit jen proti občance. A na stadion si mohou vzít jen českou vlajku. Transparenty nebudou povoleny. Policie bude v den utkání od brzkého rána monitorovat silnice do Plzně.

„Chtěl bych požádat všechny české fanoušky, aby se zdrželi ve spojitosti s Kosovem jakýchkoliv, ale zejména politických narážek, projevů a gest, ať už ve formě slovní, nebo v písemné či grafické formě na transparentech nebo nápisech na oblečení. Jsem přesvědčen, že to poslední, co by kdokoliv chtěl, je bodový postih vůči českému národnímu týmu, který by v konečném důsledku mohl znamenat třeba i nepostup na EURO 2020,“ apeluje předseda FAČR Martin Malík.

Již před zápasem v Kosovu, který se hrál v září, se podle tamní policie někteří čeští fanoušci pokusili spáchat „provokaci“ s vlajkou sousedního Srbska, které Kosovo neuznává. Zadržení Češi ale tvrdí, že na fotbal do Prištiny vůbec nemířili a žádnou provokaci nechystali.

Český zločin v Kosovu? Ostuda slovutného média. Pravda je úplně jiná

Do debaty se posléze zapojili i politici. Zatímco Václav Klaus mladší tvrdil, že jsme žádný mezinárodní zápas nehráli, protože žádný stát Kosovo neexistuje, Karel Schwarzenberg se zaskvěl výrokem „Kdo nás porazil minulý týden ve fotbale? Kosovo. Už to znamená, že ten stát existuje a nemůžeme tvrdit, že to tak není. Je to naprostý nesmysl“.

