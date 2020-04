Žádný výhružný dopis jsem neobjednával. Kancléř Mynář se vyjádřil ke kauze Deníku N, kvůli které chtěli jeho ženu stavět ke zdi

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček zveřejnil na Facebooku stanovisko Vratislava Mynáře k reportáži Deníku N. „S Jaroslavem Kuberou jsme měli nadstandardní, nebojím se říct přátelské vztahy. Mohl jsem mu říkat věci otevřeně a nepotřeboval jsem ‚objednávat výhrůžné dopisy‘. Je mi líto, že po jeho předčasném úmrtí je vedená podobně nechutná diskuse. Jsem si jist, že v případě, že by dopis byl určen jemu a považoval by ho za výhrůžný, okamžitě by reagoval a veřejnost ihned seznámil se svým stanoviskem tak, jak přímočaře fakta popisoval celý svůj život,“ uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, jehož manželce začaly kvůli reportáži chodit sprosté vzkazy.

Jiří Ovčáček na Facebooku zveřejnil stanovisko Vratislava Mynáře, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (KPR). Mynář popřel, že by si měl objednat výhrůžný dopis pro zesnulého bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu.

„Kategoricky odmítám, že si Kancelář prezidenta republiky (KPR) měla mým prostřednictvím objednat tzv. výhrůžný dopis čínské ambasády bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Je to naprostá lež. Žádný výhrůžný dopis Jaroslavu Kuberovi ve skutečnosti ani neexistuje. Dokument, který média takto prezentují, není ani oficiálním dopisem, není podepsán a rozhodně není adresován panu Jaroslavu Kuberovi,“ napsal.

Čína prostřednictvím svého velvyslanectví upozorňovala údajně Kuberu, že na případnou cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan bude pohlíženo jako na hrubé porušení vzájemných smluv a dohod a za narušení své územní celistvosti. Prý se takového porušení bilaterálních dohod nedopouští žádný jiný členský stát Evropské unie.

„O tomto postoji podle mých informací minimálně dvakrát jednal velvyslanec ČLR v Praze i přímo s předsedou Senátu panem Jaroslavem Kuberou (na oslavě založení 70. výročí ČLR nebo na oslavě čínského lunárního roku) a tento názor mu sdělil přímo a osobně. S blížícím se termínem připravované cesty velvyslanectví ČLR formulovalo pozici své země i písemně do tzv. non-paper (tj. stanoviska), ve kterém české straně dává na vědomí svoji reakci v případě, že cesta bude realizována.

Toto stanovisko se stalo vzhledem k jeho závažnosti nedílnou součástí dokumentů připravovaných KPR k tématu česko-čínských vztahů pro jednání prezidenta Miloše Zemana a nejvyšších ústavních činitelů, ať již 15. ledna 2020 (i za účasti pana Jaroslava Kubery) nebo 11. března 2020,“ uvedl Ovčáček vyjádření Mynáře.

Vratislav Mynář měl mít s Jaroslavem Kuberou přátelské vztahy, a tedy mohl vše říkat otevřeně. Nepotřeboval si prý objednávat výhrůžné dopisy. „Je mi líto, že po jeho předčasném úmrtí je vedená podobně nechutná diskuse. Jsem si jist, že v případě, že by dopis byl určen jemu a považoval by ho za výhrůžný, okamžitě by reagoval a veřejnost ihned seznámil se svým stanoviskem tak, jak přímočaře fakta popisoval celý svůj život. Je mi líto, že novináři z Deníku N zneužívají památky tohoto výjimečného člověka a podsouvají mu něco, co nikdy neřekl, a nic nenasvědčuje ani tomu, že by si to myslel. Logika naopak napovídá, že si myslel pravý opak,“ uvedl dále.

Článek Deníku N měl informovat, že do kauzy měla být zapojena Bezpečnostní a informační služba, jejíž ředitel měl při uzavřeném setkání se senátory předat zjištění BIS. Mynář však upozornil na to, že BIS ani její ředitel nemají k něčemu podobnému jakékoliv oprávnění, a pokud by tomu tak bylo, tak by šlo o porušení zákona.

„Lživý příběh o iniciativě KPR a vyhrožování Jaroslavu Kuberovi nese znaky pečlivě připravené dezinformační kampaně. Je vědomě rozpoutána v situaci, kdy lidé oceňují dodávky zdravotnického materiálu z Číny na ochranu životů v ČR.

Ať už se Deník N a jmenovitě jeho redaktor Jakub Zelenka snaží účelově vymýšlenými lžemi zvýšit svou čtenost nebo mají pro své jednání jiné motivy, je to sprosté a špinavé.

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,“ zakončil Ovčáček vyjádření Mynáře.

Kvůli reportáži Deníku N měly chodit manželce Mynáře sprosté a výhrůžné vzkazy. Postava nazývající se na Facebooku Ervín Bubís a nemající žádnou profilovou fotografii nazvala ve zprávě manžela Mynářové „váš neprověřený hradní zloděj“. Ten prý má drzost jezdit si do Číny a pak nedodržovat karanténu (v čemž si jej Bubís patrně spletl s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým, který byl v době nařízené karantény viděn v pražské restauraci).

A pan Bubís si představoval dále: „Jaký to musí být pocit domlouvat kšefty v Číně a pakovat si kapsu na lidském neštěstí, které tu díky lidem, jako je váš manžel, je!“ Zaspekuloval si, jakou pěknou „vilu a lukrativní pozemek“ za to hradní kancléř dostane. A litoval české firmy, které umějí respirátory vyrábět také, ale byly hozeny přes palubu, protože tu máme „čínské šmejdi“.

Tím vším se Ervín Bubís rozohnil tak, že „vážené paní“ vzkázal: „Běž někam, ty čubko.“ A doplnil to přáním, aby její manžel jednou stál „u zdi spolu s dalšími, co zradili tenhle stát“.

Jiný uživatel to shrnul ještě lapidárněji; podle něj by v případě, že tato informace o „doslova protinárodních sviňárnách“ je pravdivá, zasloužil by si Mynář „návštěvu jako Litviněnko“. Představa otravy poloniem po vzoru přeběhlého ruského zpravodajce jej neuspokojila dostatečně, tak si ještě ulevil – „šmejd odpornej“ – a přidal několik zezelenalých smajlíků.

Další byl podobně stručný: „Paní Mynářová, vyřiďte tomu svému trpaslíkovi, že tohle už posral.“

Nejvybranější „fb hrdiny“ zveřejnila Mynářová na svém Facebooku s výzvou: „Seberte odvahu a obraťte se na manžela – odhaduji, že sebevědomých vyjádření ubude.“ Ostatním doporučila, aby neztráceli zdravý úsudek a nevěřili anonymním zdrojům.

