Asia Times si položil otázku, proč se 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi nedaří uzavřít mír v ruské agresi na Ukrajině, i když ještě v předvolební kampani sliboval, že válku ukončí za 24 hodin. Na vině je podle serveru Asia Times Rusko. Kremelský vládce Vladimir Putin sice na jedné straně naznačuje, že je ochoten k míru dospět, ale na straně druhé klade různé podmínky, které cestu k míru brzdí. A ruská armáda mezitím dál vraždí ukrajinské civilisty. Jako např. na Květnou neděli v ukrajinském městě Sumy, kde byl ruskou raketou zasažen i autobus plný lidí, tak situaci hodnotí Asia Times.

Ale Trump prý může světu ukázat, že už se nechce válkou zabývat a od snahy ji ukončit může přejít rovnou k normalizaci vztahů s Ruskou federací. „Trump možná brzy upustí od pokusů o vyjednávání a přejde rovnou k obnovení normálních vztahů s Ruskem,“ napsal doslova server Asia Times, z něhož citoval i Jan Zahradil.

„Evropa tuto realitu stále nechápe a není ani připravena, ani ochotna ji přijmout. Ale čas se krátí,“ doplnil k tématu někdejší europoslanec.

“Trump may soon abandon attempts to reach negotiated settlement and go straight to re-establishing normal relations with Russia.”

