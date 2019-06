Zahradil: Nehrajme hru sudetských Němců. Nejsou to naši krajané!

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) odpověděl ParlamentnímListům.cz na otázku týkající se Bernda Posselta a faktu, že by rád pořádal sudetské sjezdy v České republice. Je to dobrý nápad? A jak Zahradil nahlíží na aktivity sudetských organizací v Česku, myšleno vzdělávací a kulturní projekty, které mají připomínat „naše bývalé krajany“?

„Sudetští Němci v Česku, to je uzavřená kapitola. Pan Posselt si vyrobil celou svou existenci na tom, že ji chce nechat neuzavřenou,“ poznamenal Zahradil ve své odpovědi.

Podle jeho slov mu na to stále někteří čeští politici naskakují. „Já jsem pro co nejlepší vztahy mezi ČR a Bavorskem. Sudetské Němce z toho ale vynechme. Ti si svoji cestu vybrali sami – před válkou, za války a jako důsledek toho i po válce. Naši krajané, ani bývalí, to už dávno nejsou. Nehrajme s nimi tuto jejich hru,“ uzavřel Zahradil.

autor: vef