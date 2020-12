Zahradil popíchl Pavla Novotného. Takto to dopadlo

reklama

Úvodem se Zahradil vyjádřil k tomu, zda předseda ODS Petr Fiala bude sestavovat příští českou vládu. „Je to jedna z možností. Věřím, že ano,“ poznamenal Zahradil. „Politik musí dávat najevo určitou sebedůvěru, protože kdyby ji sám v sebe neměl, tak by mu asi ani nevěřili ti ostatní,“ dodal Zahradil k tomu, že Fiala si v sestavování vlády věří. „Všechno vsadil na trojkoalici, na spojenectví s lidovci a s topkou. Věří, že to ODS skutečně vynese do vlády a že ji to tam vynese v té seniorní pozici, tedy v pozici toho, kdo tu vládu bude sestavovat,“ dodal. „Nikdo přece nejde do voleb s tím, že říká: Víte, já asi budu druhý nebo třetí, to prostě nemá cenu, každý tam chodí s tím, že říká, že vyhraje,“ zmínil Zahradil.

A jak vlastně vnímá Zahradil současnou ODS? Podle něj utekla v letech 2013–2014 hrobníkovi z lopaty. „Podařilo se nám stranu zastabilizovat,“ dodává Zahradil, podle něhož je ODS nyní delší dobu ve stejné kondici kolem patnácti procent. Není sice příznivcem oné zmiňované trojkoalice, rozporovat a napadat to však nechce. „Nechci dávat ani nějaké hraběcí rady z pozice Bruselu nebo europoslance. Ale jsem dítě devadesátek. S Václavem Klausem jsme bojovali proti různým Uniím svobody a s takovými různými uskupeními. A toto je návrat do těch devadesátek, ale teď se s nimi objímáme… Je to legitimní strategie, ale už to není nic pro mě,“ řekl.

Samozřejmě že přišla řeč i na řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS), s nímž se Zahradil utíná. Ale příliš jej řešit nechtěl. „Zjevně v parlamentních volbách kandidovat nebude, přestože si donedávna myslel pravý opak,“ poznamenal Zahradil. ODS chce totiž jen kandidáty s čistým trestním rejstříkem, což Novotný nemá.

„Nemyslím si ale, že je to styl a cesta, kterou by ODS měla jít. Ale s cynismem, kterého jsem schopen, mohu potvrdit, že spory, které mám s panem Novotným, mi pomáhají v mém PR. A myslím si ostatně, že i Pavel Novotný to dělá proto, že zase využívá ty moje sociální bubliny, aby zase sobě zvýšil sledovanost, takže ono to má vlastně... Sice je to hádka, spor, ale efekt je oboustranně prospěšný z hlediska takzvaného PR, protože lidé to sledují,“ dodal.

Hovořilo se i o nepříjemnosti, které Zahradil čelil. Vlivný server Politico.eu se totiž zevrubně věnoval jeho údajnému angažmá ve prospěch čínského režimu. Podle Zahradila byl text tendenční a spekulativní s cílem nalézt senzaci tam, kde není.

Závěrem se Zahradil vyjádřil k Bruselu a Štrasburku, ale také k související koronavirové krizi. Od března se totiž pracuje na home office, čímž se podle Zahradila spousta věcí odhalila a obnažila. „Zbytečně se nebudou muset svolávat schůze, myslím. Oseká to úřední stavy. A mohlo by se zrušit to druhé sídlo ve Štrasburku, což vždycky zablokovala Francie - z prestižních důvodů Štrasburk chce mít. Ale myslím, že ke krájení dojde,“ uvedl Zahradil, jenž podle svých slov dlouhodobě tlačí na to, aby štrasburské sídlo bylo zrušeno. Zároveň dodal, že on sám je příznivcem očkování proti koronaviru, ale chce si dát píchnout pouze tu vakcínu, která by prošla evropským testovacím systémem.

