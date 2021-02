Zákaz cestování mezi kraji, hrozí lidem Blatný. Prymula si ťuká na čelo

Vláda by v pondělí mohla rozhodnout o omezení pohybu mezi kraji. Další tvrdé omezení pohybu dnes nadnesl sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Zdali budou moci čeští občané vycestovat za hranici svého kraje, podle něj rozhodne to, jak se budou chovat o víkendu. „Pokud neuvidíme, že si lidé uvědomili, že určité věci není dobré dělat, tak je to určitě jedna z možností,“ hrozí Blatný občanům. Jeho předchůdce, epidemiolog Roman Prymula, je proti. „Je vidět, že ta opatření nejsou dodržována, takže nemá smysl vyhlašovat tři další,” kroutí hlavou.

reklama

Anketa Měl by být ministr Blatný odvolán? Ano 15% Ne 30% Je to úplně jedno 55% hlasovalo: 6855 lidí pro Rádio Impuls řekl, že bude o víkendu jednat s epidemiology a s dalšími odborníky ohledně toho, jak by se mělo dál postupovat. Zdali uzavře občany v rámci jejich krajů, má dle něho rozhodnout to, jak se budou chovat o víkendu. Rozhodnout má i situace na horách.



„Ve hře může být i omezení pohybu mezi kraji zejména s ohledem na to, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými kraji,“ pohrozil Blatný.



Pro Rádio Impuls dodal, že o možnosti omezit pohyb pouze na území kraje uvažuje se vší vážností. „Jestliže bychom se měli bavit o zpřísňování opatření, tak toto je jedno z těch, o kterých musíme uvažovat vážně,“ zdůraznil

. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by Blatný nebyl se situací o nadcházejícím víkendu spokojen, rozhodnout by se dle jeho slov mohlo již během pondělního jednání vlády. Zmínil též, že až třetinu potvrzených případů nakažlivější britské mutace koronaviru tvoří pendleři mezi ČR a Německem v krajích u hranic.



Podle názoru ministra nyní nemohou nemocnice přijímat pacienty s necovidovými problémy právě kvůli lidem, kteří aktuální vládní restrikce nedodržují. „Řada nemocnic je na hranici kapacity urgentní péče. Jsou kraje, kde zbývá pár míst na ARO. Pokud opravdu nezačneme dodržovat opatření, tak se může stát, že nemocnice nebudou moci přijímat lidi s infarktem nebo s mrtvicí,“ varoval.



Lidem tak dává jen dvě možnosti řešení situace, buďto budou pravidla dodržovat důsledněji, nebo pak vláda přistoupí ke zpřísnění opatření.

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

K jasnému ultimátu se připojila i hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. „Minimalizujme cestování mezi jednotlivými kraji, zejména pokud jde o příhraniční a horské regiony, které se ukazují z epidemiologického hlediska jako velmi rizikové,“ varovala občany.



U odborné veřejnosti se však názor na takovéto opatření nestřetává s pochopením. Imunolog Václav Hořejší pro Impuls ukázal na nesmyslnost takového možného omezení pohybu „Já nevím, proč by lidé neměli jezdit z jednoho kraje do druhého. V některých místech je hranice krajů vzdálená 2 kilometry, naopak v rámci daného regionu může cestovat 150 kilometrů. To mi nedává žádný velký smysl,” podivoval se.



Rovněž Blatného předchůdce Roman Prymula nevidí v aktuální situaci řešení v omezení pohybu jen v rámci kraje. „Je vidět, že ta opatření nejsou dodržována, takže nemá smysl vyhlašovat tři další,” vyjádřil se Prymula.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nesouhlasí již ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „K dalšímu ‚utažení‘ zákazu pohybu, jak navrhuje ministr Blatný. Nejdřív pojďme lidi motivovat, ať dodržují stávající opatření, než zpřísníme, Vnitro má připravené varianty. ČSSD navrhuje bonus pro lidi v karanténě a izolaci, aby zůstali doma a nešířili virus. Tady bych začal,“ vyjádřil se na twitteru.

K dalšímu “utažení” zákazu pohybu, jak navrhuje ministr Blatný. Nejdřív pojďme lidi motivovat, ať dodržují stávající opatření, než zpřísníme, @vnitro má připravené varianty. @CSSD navrhuje bonus pro lidi v karanténě a izolaci, aby zůstali doma a nešířili virus. Tady bych začal. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 5, 2021

A proti se staví i lídr opoziční OD Petr Fiala. „Případné omezení pohybu mezi kraji nemá žádnou logiku. Další zpřísňování bez jasného důvodu a bez opory v datech jen zvyšuje frustraci. Chraňme ohrožené skupiny, rychle očkujme, ale současně mysleme na budoucnost,“ dává jasně najevo. Co nejdříve by šéf občanských demokratů chtěl vrátit i děti do škol.

Případné omezení pohybu mezi kraji nemá žádnou logiku. Další zpřísňování bez jasného důvodu a bez opory v datech jen zvyšuje frustraci. Chraňme ohrožené skupiny, rychle očkujme, ale současně mysleme na budoucnost. V nějakém režimu je potřeba co nejdříve vrátit děti do škol. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 5, 2021

Psali jsme: Zásah do volebního zákona! Komentátor si dal dohromady fakta a má jasno. Na co se zapomíná u Rychetského? Komunisté nepodpoří vládu v prodloužení nouzového stavu. Babiš se to dozvěděl v Maďarsku. A reaguje Vládě vadí davy na horách? Tak to ještě ministr Blatný neviděl, co se děje v Riegrových sadech na Praze 2 Ministr Blatný: Domácí karanténa není trest, ale důležité opatření v prevenci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.