Zákaz, zákaz, zákaz, zákaz... Ekonom Pikora sleduje prodlužující se seznam toho, co nesmíme. A pokládá zásadní otázku

Ekonom Vladimír Pikora má za to, že opět žijeme ve složité době, kdy máme zakázaných věcí pomalu víc než věcí povolených a vlády jednotlivých zemí se ještě předhánějí v tom, co všechno by zakázaly. Jednou prý možná zakážou myslet.

V komentáři pro Reflex.cz ekonom Vladimír Pikora napsal, že nebezpečně narůstá seznam zakazovaných věcí. Napřed bylo zakázáno kouřit v hospodách, a když lidem bydlícím nad hospodami začal vadit kouř hostů, kteří z podniku vycházeli ven, tak ve Švédsku zakázali i kouření před hospodami.

Pikora by prý rád věděl, kde tohle skončí. Co všechno bude zakázáno, než si většina lidí uvědomí, že po této cestě lze dojít i do pekel.

„Projel jsem si nadpisy článků vydaných v posledním měsíci, kde je slovo zákaz. I vypadlo na mě, že se uvažuje o zákazu cirkusů na městských pozemcích, o zákazu sjezdu z dálnice v Alpách, o zákazu napouštění bazénů, o zákazu prodeje igelitových tašek, o zákazu vjezdu koloběžek, o zákazu prodeje o víkendu. A asi o milionu zákazů dalších. Některé zákazy jsou vskutku libové. Jako třeba zákaz nosit vodu na koupaliště. Doufám, že autor měl na mysli zákaz nošení vody k pití do areálu, nikoliv zákaz nošení vody do bazénu a dříví do lesa. Anebo zákaz vjezdu výletních lodí do Benátek. Brzo čekám, že zakážou hostům chodit do hospody, hospodský má totiž pak moc práce a je přepracovaný. A jednoho dne… přijde zákaz myslet,“ uzavřel svůj komentář varovně.

autor: mp