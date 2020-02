Zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Několik tisíc Slováků se ale složilo na vlastní. Zde jsou výsledky

Předvolební průzkum, který na Slovensku neměl vyjít, je na světě, zaplatilo jej na 9 000 lidí. A co z něj vyplývá? Opoziční slovenské hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) krátce před nadcházejícími parlamentními volbami na Slovensku dotahuje na Smer expremiéra Roberta Fica, píše iROZHLAS.cz.

Parlamentní volby se na Slovensku konají 29. února, v období dvou týdnů před volbami a v den voleb do uzavření hlasovacích místností však platí v zemi zákaz zveřejňování výsledků předvolebních sondáží.

Ale nepovedlo se, z výsledků společného průzkumu dvou zavedených agentur, který si společně objednalo přes 9 000 lidí, vyplývá, že preference OĽaNO, které se silně vymezuje vůči Smeru, v nejnovějším průzkumu dosáhly 16,4 procenta. Směr by získal 17,2 procenta hlasů rozhodnutých voličů. Do Národní rady by se dostalo celkově osm stran, hnutí a koalic.

Na třetím místě skončila krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko s podporou 10,4 procenta. Čtvrtá příčka připadla koalici neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu (9,1 procenta), která loni vyhrála na Slovensku volby do Evropského parlamentu.

Sondáž, kterou uskutečnily agentury AKO a Focus mezi dvěma tisíci respondentů v období od 13. do 18. února, potvrdila, že současná tříčlenná koalice by většinu ve sněmovně nezískala. Zbylé dvě vládní strany – Most-Híd a Slovenská národní strana – skončily v průzkumu pod hranicí pěti procent, jejíž zdolání ve volbách je pro strany podmínkou vstupu do parlamentu.

Již loni občanská iniciativa 50dni.sk vyhlásila veřejnou sbírku na financování dvou průzkumů, jejichž uskutečnění není během moratoria zakázáno. Přes 9 200 dárců, kteří se zapojili do kampaně, získalo nárok na obdržení výsledků obou průzkumů z dílny agentur AKO a Focus. Výsledky druhé sondáže by měly být známé příští týden, a to tři dny před volbami.

Pokuty za zveřejnění výsledků sondáží na Slovensku v období moratoria hrozí podle zákona například tamním médiím, politickým stranám a dalším právnických osobám založeným podle slovenského práva, nikoli ale samotným obyvatelům.

