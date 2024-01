Zakázaná kniha. „První od roku 1989.“ Šlo o justiční mafii

reklama

Důvodem, proč Městský soud v Brně na začátku letošního roku potvrdil své dřívější předběžné opatření, se přitom stal příběh moravského podnikatele Pavla Buráně, jež se podle svých slov brání justiční mafii a snaží se dokázat nejen to, že byl unesen svým bývalým společníkem, ale i to, že se stal terčem vzájemně propojené skupiny státních zástupců a soudců.

„Městský soud v Brně vydal rozsudek, kdy bylo rozhodnuto tak, že řízení bylo zastaveno v rozsahu, v jakém se žalobci domáhali uložení povinnosti žalovanému, aby se zdržel vydání knihy Zločiny beze zbraní 2, a dále byla žalovanému uložena povinnost zdržet se distribuce této knihy,“ potvrdila redakci ParlamentníchListů.cz Petra Láničková, tisková mluvčí Městského soudu v Brně, která však pro tuto chvíli nemohla nijak komentovat to, o jaké argumenty soud opřel svůj verdikt. „Pokud jde o samotné odůvodnění rozhodnutí, toto zatím není k dispozici, neboť má soudce zákonnou lhůtu 30 dnů k jeho vyhotovení, proto vám momentálně nemohu sdělit cokoliv bližšího.“

S rozhodnutím soudu se však vydavatel knížky nehodlá smířit, proto připravuje odvolání. „Rozhodnutí soudu je důkazem, že v naší společnosti je cosi nezdravé a že naše kniha je právě proto potřebná. Cenzurou se nikdy nehájí pravda proti lži, ale vždy lež proti pravdě,“ reagoval vydavatel Martin Mareček na dotazy ParlamentníchListů.cz. „Pokud se ptáte na emoce, tak já i kolektiv autorů cítíme smutek, křivdu a bezpráví, ne však beznaděj,“ dodal s tím, že v tuto chvíli vydavatelství pracuje na vyčíslení škod.

„Podle nás to není správné, když k takovéto věci dojde kdekoliv na světě. Soud tímto svým rozhodnutím poukázal na fakt, že je něco takového u nás vůbec možné. Věříme, že dojde k nápravě a otevře se veřejná diskuse na tohle téma. Pokud by však nadřízený soud nenapravil rozhodnutí soudu nalézacího, mohlo by skutečně dojít k tomu, že by mohl tento případ posloužit jako precedens. Věříme však, že se tohle nemůže stát a věříme ve zdravý rozum,“ řekl Martin Mareček.

Rozhodnutí brněnského městského soudu komentoval také podnikatel Pavel Buráň. Právě kvůli tomu, jak autoři knížky popsali jeho mnoho let trvající soudní tahanice s bývalým společníkem Jaroslavem Novotným, nakonec soud zakázal distribuci knížky Zločiny beze zbraní 2. Vyhověl totiž žalobě právě manželů Novotných, kteří knižní zpracování mediálně propírané kauzy považovali za zásah do svého soukromí.

„Myslím si, že to pan soudce neměl dělat. Mohl by to být špatný precedens, který by naši společnost posunul do Německa někam mezi roky 1935 až 1945. Je to první normální zakázaná knížka od roku 1989. A když už, tak měl připustit dokazovaní, aby se ty důkazy mohly provést. Šmahem tu knihu zakázat po jeho dvouhodinovém monologu je víc než zvláštní. Vždyť soud opět nepřipustil žádné svědky vydavatele knihy, tedy žalované strany. To je poslední dobou, alespoň v kauzách, jež jsou spojeny nějakým způsobem s mým únosem, tudíž rodinou Novotných, u soudů bohužel pravidlem. Opřou se o argumenty obhájců Novotných, napíší si rozsudek hezky v klidu, žádné dokazování se pro jistotu nekoná a argumenty protistrany se nepřipustí,“ zlobí se podnikatel Pavel Buráň v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Podobně se na celou kauzu dívá také vydavatel Martin Mareček. „V případě Pavla Buráně se nejedná o kontroverzní postup justičních orgánů, ani o justiční omyl. Jde nepochybně o justiční zločin. Vrchní soud v Olomouci nezná obsah spisu, nejvyšší státní zástupce neplní svoje povinnosti v tom, že je nečinný a ministr spravedlnosti zcela podlehl rétorice soudu, které má být oponentem. V případě kauzy „Buráň“ jde bohužel o selhání celého systému a zákaz distribuce knihy je jen hořkou tečkou na závěr,“ je přesvědčený Mareček, který zároveň vůbec nerozumí tomu, proč by měla být knížka zakázaná jen kvůli popisu jedné mediálně známé kauzy.

„Případ únosu Pavla Buráně byl medializován již před vydáním naší knihy. Stačí si přečíst rozhodnutí zlínského soudu pana soudce Koudely. Ten mimo jiné přirovnává praktiky manželů Novotných k praktikám ‚Balkánské mafie‘,“ zdůraznil Mareček s tím, že např. i toto rozhodnutí si může každý přečíst v knize Zločiny beze zbraní 2c. Tu autoři vydali na protest proti původnímu předběžnému opatření soudu a zařadili do ní alespoň „cenzurovaný“ příběh únosu Pavla Buráně.

Redakce ParlamentníchListů.cz v této věci oslovila i další zainteresované osoby a vývoj kauzy bude i nadále pozorně sledovat. Již v minulosti jsme o předběžném opatření zakazujícím vydání knihy informovali zde.

Psali jsme: „Trumpa vysílat nebudeme!“ A teď trpí. Vyhrál a už brutálně jede dál A já to Fialovi řeknu... Rakušan v „okresním přeboru“. Video ze šatny baví národ a prudí koalici Oběti vakcíny. Na sítích museli mluvit v kódech. Teď popisují, co se kolem nich za covidu provádělo „Rakušan vnesl názor, že usmrtit nepřítele je hodno obdivu!“ Týden po střelbě „veřejná žaloba“. Nejen na ministra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama