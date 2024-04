Zakázat celému světu, nařídila komisařka Muskovi. Aby nebylo vidět, jak muslim vraždil

Poté, co byl biskup Mar Mari Emmanuel napaden ve svém kostele v Sydney, se video pořízené z přímého přenosu rychle rozšířilo na síti X. Australští úředníci a politici z obou stran politického spektra okamžitě vyzvali k odstranění záběrů, nicméně Elon Musk to odmítl s tím, že síť X je platformou se svobodou projevu a nebude cenzurovat obsah, který není nezákonný.

Australská „komisařka pro elektronickou bezpečnost“ Julie Inman-Grantová nařídila společnostem X i Meta odstranit záběry s pobodáním na základě zákona o online bezpečnosti z roku 2021, který zmocňuje oddělení pro elektronickou bezpečnost požadovat odstranění takzvaného materiálu třídy 1.

V pondělí proto australský federální soud nařídil společnosti X, aby zablokovala všem uživatelům prohlížení záběrů. Platforma příkazu v Austrálii dočasně vyhověla, ale chce se bránit soudní cestou, protože jde podle ní o nezákonný zásah do svobody projevu. Ohradila se také proti požadavkům australských politiků, aby bylo video blokováno po celém světě, jak informuje server abc.net.au.

„To, co se děje v Austrálii, je strašlivým útokem na svobodnou společnost. Příspěvky, které veřejně komentovaly nedávný útok na křesťanského biskupa, nijak neporušily pravidla společnosti X týkající se násilných projevů. Společnost X se domnívá, že příkaz komisařky pro elektronickou bezpečnost nebyl v rámci australského práva, a tomuto příkazu jsme se podřídili jen do doby, než bude podána žaloba,“ píše tým X pro legální záležitosti.

„Společnost X dokonce obdržela od komisařky požadavek, aby společnost X tyto příspěvky globálně nezveřejnila, jinak jí bude uložena denní pokuta ve výši 785 000 australských dolarů,“ upozorňuje legální tým X s tím, že australský komisař pro elektronickou bezpečnost nemá pravomoc diktovat, jaký obsah mohou uživatelé společnosti X celosvětově vidět.

„Ačkoli společnost X respektuje právo země na prosazování svých zákonů v rámci své jurisdikce, tento nezákonný a nebezpečný přístup důrazně napadneme u soudu. Globální příkazy k odebrání obsahu jsou v rozporu se samotnými zásadami svobodného a otevřeného internetu a ohrožují svobodu projevu na celém světě,“ dodává legální tým společnosti X.

