Zakážou Leoši Marešovi pořad? Takto zesměšnil v přímém přenosu Fialu

„Ehm. Ehm. Dobrý den,“ přivítal se s Marešem hlasem premiéra Fialy, načež potvrdil, že „je nemocen“: „Já jsem nemocen. Ano,“ – „A co se stalo? Copak vám je?“ dotazoval se na to Mareš.



„Ale není to nic vážného. Podívejte se – tady… Tady na penisu se mi udělal takovej Bartoš. Tak snad to nebude nic vážného. Uvidíme,“ zaznělo hlasem Fialy od Hezuckého, načež již Mareš nedokázal zadržovat smích.

Právě slova o tom, že nejde o nic vážného, použil i sám premiér. Zda se jeho potíže týkají pánského ústrojí, však nikterak nespecifikoval. „Vážení přátelé, velmi mě to mrzí, ale z důvodu nemoci bohužel musím zrušit zítřejší program v Moravskoslezském kraji a na Zlínsku. Není to nic vážného, je toho teď všude plno, tak se to nevyhnulo ani mně. Věřím, že budu co nejdříve naplno zpátky v práci,“ uvedl premiér bez dalších podrobností.

Vážení přátelé, velmi mě to mrzí, ale z důvodu nemoci bohužel musím zrušit zítřejší program v Moravskoslezském kraji a na Zlínsku. Není to nic vážného, je toho teď všude plno, tak se to nevyhnulo ani mně. Věřím, že budu co nejdříve naplno zpátky v práci. — Petr Fiala (@P_Fiala) September 8, 2024

Slova o potížích spojených s Bartošem – byť na zcela jiných místech – pak nejsou zcela nepodložená, jelikož není jisté, zdali se premiér zítra zúčastní koaličního jednání o státním rozpočtu. Tam by Fialovi mohl hrozit nepříjemný střet se šéfem Pirátů a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, neboť jeho strana považuje návrh státního rozpočtu na příští rok za nepřijatelný a rád by jej navýšil o dalších 7 miliard... a to v době, kdy Fialova vláda čelí fiasku s digitalizací stavebního řízení, jež je rovněž v Bartošově gesci.

Dle reakcí na instagramu, Fialovy trampoty „s Bartošem na penisu“ od Hezuckého a Mareše pobavily nemálo posluchačů. Zazněly však obavy, zdali není premiérova choroba nakažlivá... či aby náhodou danou relaci, v níž dochází často k imitacím politiků, po tomto vysílání „nezakázali“.





