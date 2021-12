Zakazovaná Peková: Flegrovi přeskočilo. Vědci se mu smějí. Covid? Velká hra a manipulace

Jedna mutace koronaviru střídá druhou, a i když se epidemická čísla o něco zlepšují, ve společnosti ubývá naděje, že covidové šílenství někdy skončí. Je zde snaha v lidech udržovat strach a virus je velmi silný nástroj, říká molekulární genetička Soňa Peková v youtubovém rozhovoru se spisovatelem Janem Mendělem a s psychoterapeutem Davidem Toegelem. Řadě odborníků není prý dáno sluchu, protože jdou proti hlavnímu proudu. Nad scénáři biologa Jaroslava Flegra kroutí hlavou: „Přeskočilo mu. Sklízel posměch vědců, teď je zván do televize.“ Zachrání nás jen to, že včas prozře dost lidí.

Úvodem Peková hovoří o médiích jako o hlavní hybné síle, která vyeskalovala celou epidemii do nepřiměřených výšin. „Když to v březnu 2020 vypuklo, nikdo netušil, co to bude. Postupem času se ale ukázalo, že kdyby to média nehnala až za hranu a nešroubovalo se to šílenství až někam do bezvědomí, tak by se po prvním jarním náporu vše uklidnilo,“ míní.

Sama tehdy na začátku prohlásila, že druhá vlna už nebude a že covid za půl roku zmizí; na řadu pak přišly snahy ji zdiskreditovat. Dnes Peková stále trvá na tom, že tvrdila pravdu, jen nemohla předem tušit, že zcela nepřirozenou cestou začnou přicházet další varianty viru: „Do dnešního dne nevím, kde se to vzalo. Skutečně, laboratorní data tomu tehdy vůbec nenasvědčovala. Ta vlna byla malá, bezpříznaková. Kdybychom nedělali PCR testy jako blázni a nebyl by kolem toho mediální poprask, úplně bychom ji minuli,“ připomíná.

Čelíme úchylnému sociálně-politicko-medicínskému experimentu

„Původně jsem si myslela, že jde o environmentální katastrofu a že virus unikl z laboratoře. Dnes už nikdo nepochybuje, že je to laboratorního původu, už se zná i ta cesta, ale přesto se o tom dnes už nikde nedočteme,“ pozastavuje se Peková. „Nakonec se ale ukázalo, že ve skutečnosti to není environmentální katastrofa, ale jakýsi úchylný sociálně-politicko-medicínský experiment,“ konstatuje.

Stejně jako byla zneužita molekulární biologie, aby se vytvořil virus, se zneužila i řada dalších vlivných oborů, především pak psychologie, k šíření strachu: „Ten, kdo to celé vymyslel, moc dobře věděl, že když se zaútočí na nejsilnější pud – pud sebezáchovy, získá páku jako hrom,“ pokračuje.

Cílem nyní je udržovat lidi co nejdéle ve strachu

Virus nebyl cíl – byl to nástroj, jak lidi cíleně zlomit: „Cílem bylo vystrašit lidi natolik, že ztratí svou sebeúctu, když budou masírováni čísly vytrženými z kontextu. Překrucovaly se zde a ohýbaly se informace a fakta,“ uvádí. Za tu dobu, co vyšla celá řada statistik, se podle Pekové jasně ukazuje, že politici si pohrávají s čísly: „Ta matematika je důležitá a na ni se tu, bohužel, zapomíná,“ podotýká.

„Vše to vedlo a vede neustále k tomu, aby se lidé udržovali ve strachu o život svůj či svých blízkých. Ještě se jim to celé dává za vinu, je to šikana a vydírání,“ označila to molekulární genetička za „psychologický fenomén“.

Má za to, že schopnost pochopit tu situaci, prozřít a vidět, že nám lžou, vůbec nesouvisí s úrovní inteligence. „Zkrátka ten pud sebezáchovy je tak silný, že to přebíjí vše. Dle mého je zde určitá skupinka lidí, kteří si uvědomují lež celého toho systému. Uvědomují si, jak ‚krásně‘ manipulovatelní lidé jsou.“

„Nejdříve jsme si měli myslet, že je tu virus z Wu-chanu, že se objevuje a mizí. Aby se lidé udrželi pak dále ve strachu, začali jsme viry sekvenovat, říkat, že každá vlna je geneticky něco jiného. Já jsem dostala anticenu Bludný balvan, že jsem si to dovolila říct, že jde o různé kmeny. Dnes už se to ale říká normálně. Lidi si měli myslet, že je to jeden virus, který se zvláštně objevuje, když se setmí, při úplňku... ale odhalili jsme, že to tak není.

Podobně nám to teď zase budou podsouvat, abychom neotupěli, protože ještě to není tam, kam to potřebují dostat. Takže teď tu budou různé viry, jako byla lambda, delta... budeme se dál bát, co udělá nyní omikron,“ dodává ironicky. „Celé to najednou otočili, radostně teď pojmenovávají ty vlny, aby lidi stresovali, co zase přijde. Je to lež systému,“ upozorňuje Peková.

Řada odborníků mlčí o faktech nebo šíří lži, protože čekají benefity

To ji přivádí k odpovědi na otázku, proč odborné názory založené na faktech ve veřejném prostoru téměř nezaznívají: „Velice se domnívám, že ti, co tlačí tyto lži a covidovou hrůzostrašnou mašinérii – tedy ‚covidofašismus‘ – že ti moc dobře vědí, co dělají. Mají za to přislíbenou nějakou odměnu, která jim připadala dostatečná na to, aby to udělali. Oni si musí uvědomovat, jak nehorázně zacházejí s lidskými životy, jak lidi ponižují a jak ničí ekonomiku. Je to barbarské,“ neumí si Peková jinak vysvětlit, že někteří odborníci zatajují pravdu.

„Tito lidé musí vědět, že když se to vše ‚podaří‘, že dostanou to, co je pro ně zajímavé. Připadá mi to ukrutné, obelhávaní lidí je v plném proudu. Jsou zde autority, které mají říkat, jak to je – přitom lidem do očí říkají lži, které jsou snadno vyvratitelné. Ti zmínění nezaslouží slitování, doufám, že až to celé skončí, tak odměny, které očekávají, budou úplně jiné, patří jim to.

Je zde mnoho elit vědeckých, odborných a společenských, které se nechaly stáhnout. Může to být i proto, že navzdory své nenulové inteligenci se nechaly vyděsit a že samy tomu uvěřily. Ale věřím, že celá řada z nich je chamtivá a pochopila, že z toho může něco mít. Vlády využívají toho, že naprostá většina lidí problematice nerozumí a nemohou studovat literaturu či další zdroje v cizím jazyce,“ konstatuje doktorka Peková.

Mnoho kolegů Pekové z vědeckých kruhů s ní plně souhlasí, avšak veřejně se nevyjadřují, mají celou řadu obav: „Protože jsou v rámci nějaké struktury a mají nadřízené. Mnoho lidí to vidí, co se děje, ale vědí, že pokud promluví, tak že dostanou sankci nebo vyhazov,“ vysvětluje, proč lidé, kteří biologii, imunologii či virologii rozumějí, mlčí.

Hlas mohou zvedat jen odborníci stojící mimo systém, ti lidem chrání zadky

„Všichni, co mluví nahlas, jsou ti, co jsou mimo systém. Například já mám svou laboratoř, nikdo mě z ní nevyhodí, můžu si tedy dělat, co chci. Takže ti, co v danou chvíli mluví, jsou ti, co právě mluvit mohou, jinak by jim hned někdo strčil roubík do pusy a nedal by jim granty. Hrdinství zde má své limity. A bohužel ti, kdo se ozvou, čelí celé té mašinerii také. Znevažují lidi, kteří se snaží chránit zadek ostatním lidem a kteří se snaží probouzet národ,“ říká lékařka.

Zmínila například, jak dopadl profesor Jan Pirk, který za to, že otevřel ústa, po více než pětadvaceti letech musel skončit jako přednosta kardiocentra IKEM: „To, že nemlčel, ho stálo místo. Úplně trapně ho vyhodili jeden rok před ukončením jeho funkčního období. K takové personě se takto zachovat, to bylo ohavné,“ pokračuje vědkyně.

„Já jen doufám, že to lidé pochopí. Lidem chrání zadek někdo, kdo je ‚mimo systém‘ a ne že tomu prý nerozumí – ale jsou to ti, co ještě mohou a mají stále tu odvahu svůj hlas zvednout!“ podotýká Peková s tím, že si uvědomuje, jak složité je vyznat se ve spletenci polopravd a lží. Na tom, jak je to marketingově zvládnuté, by si prý mohl kdekdo udělat docenturu.

V rámci strachu šířenému z médií ukazuje jmenovitě na evolučního biologa Jaroslava Flegra, který je znám pro své černé epidemické scénáře. Dále zmiňuje mikrobiologa Václava Hořejšího a biochemika Jana Konvalinku. „Tito se rozhodli, že budou neustále lidi držet ve stresu; a pokud jsou toto hlavní zdroje, které lidé neustále slyší a čtou, tak to lidem do hlavy skutečně udělá velkou díru. Tohle je velká hra, co se rozehrála,“ říká Peková.

Flegr často hovořil o „mrazácích s mrtvolami v ulicích“. Peková proto zmínila jeho vědecké přešlapy, pro které byl vědcům často pro smích. „Profesor Flegr je specifická postava, ve vědeckých kruzích se všichni známe. Historicky se věnuje výzkumu toxoplazmy, z nějakého důvodu se mu mnoho lidí na různých mikrobiologických konferencích posmívá pro jeho revoluční názory,“ říká Peková.

O to víc mu zřejmě nyní lichotí mediální zájem: „Je to pro něj asi lichotivé, být v televizi, kam ho neustále zvou. Asi mu to vyhovovalo, protože vědec normálně spíše žije v noře a málokdy se dostane na denní světlo. Úplně se utrhl ze řetězu, udělal z toho show. Stal se známým a asi mu přeskočilo. To s těmi mrazáky s mrtvými, jak říkal Flegr i Hamáček, to jsou vymyšlené hovadiny, takové lidi by za normálních okolností odřízli, aby neměli ve veřejném prostoru žádné místo,“ nechápe lékařka, že tohle média přiživují.

Budoucnost naší země je jen v rukou našich občanů

„Virus je nástroj ke společenské změně – s medicínou to má společného jen pramálo. Věřím, že to praskne, jen si přeji, aby po tom velkém krachu, který nastane, nevznikla společnost otrokářská, ale společnost inteligentních lidí s otevřenou myslí, kteří pochopili, o co jde. Lidí, kteří se nenechali zblbnout a nepodstoupili tuhle proceduru, i očkování, které má řadu vedlejších účinků, a v žádném případě to nelze považovat za vakcínu vedoucí k uzdravení.

I proto jsem tady, aby lidé pochopili, že situace je závažná, ale nikoliv ztracená. Musí se po krachu té lži vzedmout vlna všech těch, kteří to pochopí, protože seshora od vlád nelze už čekat nic dobrého,“ dodává molekulární genetička MUDr. Soňa Peková a povzbuzuje lidi, aby byli silní a vydrželi.

