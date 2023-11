Zakladatel Pirátů naložil Bartošovi i Michálkovi. O něm prozradil nepěkné věci

reklama

Na pirátském fóru zase jednou přišla na přetřes osoba předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Aktivista Jiří Kadeřávek, jeden ze zakladatelů České pirátské strany, Michálka vyzval, aby se krotil a neangažoval se tak výrazně v chodu strany, když je i tak dost viditelným členem. Kadeřávek připomínal, že Michálek je osobností kontroverzní, čehož by si on sám měl být vědom.

„Jak jsem se již vyjádřil, Kuba je voják, buldozer. Zboří Babiše, zboří i Kalouska, zboří celý internet, rozesměje Věru Pohlovou a zboří i Piráty (nechtěně a se silnou touhou). Nevěříte? Někdo zde zmínil, že skupina starších členů touží ponechat stranu na 5 % preferencích. Rád bych připomněl, že to byla přesně ta skupina členů, která varovala před koalicí se STAN, díky které máme nyní poslaneckou sílu na úrovni 2 % a že kdyby tenkrát ansámbl okolo Jakuba a Ivana nevrtěl za každou cenu psem, tak jsme dnes v pohodě šéfovali poslaneckému klubu se 30 a více poslanci. Mj. tohle není epizodka v historii strany, ale zásadní rozcestník, maturita, která se neudělala (s nejlepšími úmysly),“ napsal Kadeřávek.

Podle zakladatele Pirátů by bylo lépe, kdyby strana skončila v opozici, protože demokraticky smýšlející občané, kterým je z vlády zle, by měli koho volit. Místo toho dnes Piráti sedí ve vládě ODS, kterou Kadeřávek vnímá toliko jako partaj, která slouží několika málo lidem k prosazení osobního prospěchu.

„Čert vem počet poslanců, čert vem preference, to jsou jen třešničky na dobře upečeném dortu. Piráti vznikli jako strana rebelů, proti tehdejší politické reprezentaci a nevyhovujícím represivním zákonům. A proto se také Pirátům vždy lépe dařilo v opozici. Uměli jsme demonstrace, jízlivou kritiku, zábavná videa zesměšňující politiku a svět okolo nás. A to vše vznikalo z kvasu uvnitř strany. A to všechno jsme dělali z opozice. A říkalo se tomu agenda settings a ostatní se nás báli a lidé nám fandili a dnes? Dnes se nám smějí. A mnozí z nás se tak bojí opozice (já vím, že je to o pozice, ale nesmíme si to přiznat, že jo), že si vlastně ani nedovedeme představit, že se takto dá politika dělat. Dá, ale na živobytí si pak holt musíme vydělat normálním žitím, prací, podnikáním, investováním a poznáváním a vysíláním toho, co trápí lidi, které chceme tak vehementně zastupovat – a zároveň tím nabíráme zkušenosti – jak elegantní,“ pokračoval Kadeřávek.

Konstatoval, že se Piráti nesmí proměnit v tradiční politickou stranu, jak by si to si přál Jakub Michálek.

„Jakube, vím, že chceš výsledky a jdeš za nimi jako buldozer. Když si byl obviněn z bossingu, zastal jsem se tě pro tvou akceschopnost a přínos. A proto nevěřím, že v tobě nehlodá ani malinký červíček pochybností, jestli náhodou ten tisícihlavý dav Pirátů neví nebo necítí o něco víc nebo o něco dále než ty. Nebo že druhými nemanipuluješ k dosažení svých cílů. Nebo že nepoužíváš argumentačních faulů (protože buldozer se neohlíží na květinku a konfirmační zkreslení je prevít). Nebo protože na těch našich základech a hypertrofované vnitřní demokracii přece jen něco může být (když už nás dostala tam, kde jsme). Nebo že nerozumíš systému vah a protivah moci – který ten návrh podkopává. Ale jsem si naprosto jist, že tě mrzí, že díky vlastnímu mizernému odhadu dnes nejsi spolu s dalšími 7 pirátskými ministry a premiérem relevantním členem vlády a že nemůžeš podstatně měnit tuto zemi. I mne to mrzí opravdu zásadně, prostě mohl si tam sedět místo Blažka. My teď totiž zemi neopravujeme, my kolaborujeme u její destrukce. Stavíme si naši vlastní šopu, která nikoho nezajímá, ale barák pod správou ODS se pomalu hroutí. Vidíme to všichni, zaměstnanci, studenti, lékaři, podnikatelé, vidí to i statistický úřad a jeho data, vidí to i voliči. No jo, nobody´s perfect, bohužel Piráti už po tomhle submisivním lísání se k moci nikdy nebudou stejní (a je vlastně otázka, jestli je stále o co stát),“ apeloval na Jakuba Michálka.

Průzkumy z jara i z léta tohoto roku ukazují, že roste nespokojenost voličů s vládou a to i mezi původními voliči současné vládní koalice.

Průzkum CVVM z přelomu srpna a září tohoto roku předložil konkrétní čísla. Vládě jako instituci zcela důvěřují jen 3 procenta občanů a částečně jí důvěřuje dalších 22 procent občanů. Vládě spíše nedůvěřuje 32 procent občanů a zcela jí nedůvěřuje celých 40 procent občanů.

Kadeřávek proto nakonec Piráty vyzval, aby opustili vládu.

„Pošlete prosím tuhle vládu k šípku, proč, to už jsem napsal výše a čím dříve tím lépe. A ty si stoupni do poslaneckých lavic a začni pranýřovat nešvary, kterých se tahle země ne a ne zbavit a kterých nositelem je ODS nebo KDU-ČSL nebo oligarcha Babiš. Byl jsi v tom bez konkurence. Uděláš tak pro Piráty a tuhle zemi 100x více než při snaze nás změnit zevnitř (když už se nedaří politika navenek). Osvoboď se od pout koalic a falešné loajality a biče preferencí. Ty musíš být loajální k občanům, k členům strany, ne k vlastním zájmů ani zájmům kolegů v poslaneckých lavicích. Jsi poslanec, tak vykonávej mandát a nech stranu pro její dobro i tvé vlastní prosím být, ať si poradí sama – naše ega nemusí být u všeho, aby byla spokojena,“ uzavřel Kadeřávek.



