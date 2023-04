Základna USA, to je váš tajný sen... Přestaňte lhát a bude lépe, vyzval Vondra Konečnou

reklama

Vláda tento týden schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci (DCA), jež má usnadnit případný pobyt ozbrojených sil USA na území České republiky. Smlouva, která mimo jiné předem osvobozuje americké vojáky pobývající na českém území od placení tuzemských daní a vyjímá je z jurisdikce českých trestních soudů, vzbuzuje ve veřejném prostoru vášně.

Mnozí považují sjednání dohody za jakýsi předstupeň k vybudování americké vojenské základny v Česku. Kritické hlasy v této souvislosti varují před ohrožením naší suverenity i hrozbou zapojení České republiky do válečných konfliktů daleko za našimi hranicemi. Někteří odpůrci této smlouvy dokonce text DCA přirovnávají k nechvalně proslulému zvacímu dopisu, v němž českoslovenští konzervativní komunisté v čele s Vasilem Biľakem požádali Sovětský svaz o vojenskou intervenci do Československa během pražského jara. Nyní mají dohodu podepsat ministři obrany obou zemí, tedy Jana Černochová (ODS) a její americký protějšek Lloyd Austin. Aby smlouva nabyla účinnosti, musí následně být ratifikována oběma komorami Parlamentu ČR, načež ji dostane k podpisu prezident ČR.

Vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy (ODS) se nikterak netají tím, že hodlá kontroverzní smlouvu protlačit schvalovacím procesem co nejrychleji. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se nechala slyšet, že chce ratifikaci stihnout do léta. Opoziční hnutí SPD se staví proti. Stanovisko poslaneckého klubu ANO zatím není jisté; hnutí prý věc probere.

Mezi ostré kritiky DCA patří také europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Ta se v pořadu 360° na CNN Prima News střetla v debatě se zastánci této dohody, jmenovitě se svým kolegou z Evropského parlamentu Alexandrem Vondrou (ODS). „Slovo základna v obranné smlouvě napsané není, ale je to její předstupeň. Určujete tam, jak se tady vojáci budou chovat, že nebudeme mít kontrolu nad tím, co se bude v zařízeních dít, co se v nich bude uskladňovat a co vyvážet z České republiky. Nebude to nic, nad čím by měla vláda kontrolu. To znamená, že smlouva je pro mě omezením suverenity České republiky,“ uvedla Konečná a připomněla, že dohoda je na 10 let nevypověditelná.

„Shodneme se, že ve smlouvě není napsáno, že tady vznikne základna, ale vzhledem k tomu, že Alexandr Vondra už před několika lety prohlásil, že je to jeho tajný sen, aby tady vznikla – tak ve chvíli, kdy se vláda usnese na tom, že ji povolí, tak mají americké bezpečnostní síly a armáda k dispozici vlastně úplně všechno,“ podotýká europoslankyně, načež dodává, že tato dohoda je „daleko závažnější než byla smlouva o radaru.“

Europoslanec Vondra, který v minulosti působil v ministerských funkcích na resortech obrany a zahraničních věcí, se s kritikou své kolegyně nehodlal smířit. „Kateřina Konečná by měla konečně přestat lhát. Není pravda, že vláda nad tím nebude mít kontrolu. Navíc, není to žádné naplňování mých dávných snů. Je to standardní smlouva. Kateřina Konečná přestane lhát českému národu a bude lépe,“ reagoval Vondra, kterého diplomatická depeše americké ambasády v Praze z roku 2009, odhalená serverem WikiLeaks, označila za „největšího spojence Spojených států na české politické scéně.“

Do debaty se následně vložil také někdejší ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). „Od paní Konečné to jsou spíše ideologicky motivová vyjádření. Oprostěme se od těchto debat a pojďme lidem vysvětlit, proč je taková smlouva důležitá. Jsem pro to, aby Česko mělo spojeneckou smlouvu s USA. Bavme se o detailech. Rozhodně to není o tom, že by se tady zítra měla stavět americká základna. Doufám, že se opozice bude chovat konstruktivně a bude kritizovat věcně,“ prohlásil.

Podpis obranné smlouvy s USA podporuje také další exministr zahraničí Cyril Svoboda, který v ní podle svých slov spatřuje smlouvu mezi dvěma spojenci, nikoliv zvací dopis. „Smlouva je spojenecká, správná a má být podepsána. Nebude se vyjednávat nějaká nová, proto je důležité jednat s opozicí a získat její podporu, aby se eliminovaly bouře, které chce možná někdo organizovat nebo rozněcovat v ulicích – že je to něco jako zvací dopis. To v žádném případě, to je úplně mimo. Je to smlouva mezi spojenci, a to je v pořádku. Každá mezinárodní smlouva znamená, že něco možná získáváme na úkor toho, že se také možná k něčemu málu zavážeme. To je vyvážený vztah a ke smlouvám patří,“ myslí si bývalý šéf Černínského paláce, avšak připouští, že se vnitropoliticky může jednat o „citlivé téma“.

