Zákon o právu občanů na digitální služby se možná zpřesní, za veřejnou listinu by mohl být považován i e-mail

27.06.2019 21:50

Zákon o právu občanů na digitální služby se možná zpřesní mimo jiné tak, aby za veřejnou listinu byl považován i e-mail zaslaný úřadu. Norma by měla také zaručit, aby hlavně starší občané nebyli diskriminováni za to, že ve styku se státem nebudou využívat digitální komunikaci. Vyplývá to z úprav, které dnes zazněly při projednávání předlohy sněmovním ústavně právním výborem. Jeho členové se k rozhodování o úpravách vrátí po letní pauze počátkem září.