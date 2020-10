Zalezte domů! Babiš to podcenil. Prezident lékařské komory má naléhavý vzkaz

Prezident České lékařské komory Milan Kubek vyzval všechny spoluobčany, aby dodržovali vládní opatření a pokud je to jen trochu možné, tak aby se uzavřeli do osobní karantény. Jestliže to společnost neudělá, podle Kubka nevyhnutelně zemřou tisíce lidí. Premiér Andrej Babiš by teď, podle Kubka, udělal nejlíp, kdyby raději vůbec nemluvil, protože když měl rozhodnout důležité věci, neřídil se názory specialistů, ale podle nálad na facebooku.

Jak jsme se dostali do situace, kdy v České republice přibylo za pátek přes 11 tisíc osob nově pozitivně diagnostikovaných na infekci koronavirem? Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek v rozhovoru pro Reflex.cz poznamenal, že na tom nesou vinu i politici. Politici, kteří dobře zvládli první jarní vlnu, vezli se na vlně úspěchu, ale když se začalo ukazovat, že není konec, tak ti samí politici dál chlácholili lidi, že není třeba strašit se covidem, protože dál chtěli jet na vlně onoho jarního úspěchu.

„Já osobně jsem si uvědomil to, že je malér v polovině srpna. Byl jsem na výletě v Bavorsku a viděl jsem, jak tam bez diskuse dodržují ta elementární protiepidemiologická opatření. Roušky ve všech vnitřních prostorách, omezený počet návštěvníků v obchodech, zapisování se v restauraci, u kterého sedím stolu a od kolika do kolika, aby bylo možné nějaké trasování,“ popisuje Kubek svou zkušenost z Německa.

V Česku se, podle jeho názoru, mělo šlápnout na brzdu 1. září a zavést přibližně stejná opatření, jako platí teď. „Bohužel se tak nestalo,“ posteskl si. „Mně i dnes vadí, když vidím, že některá základní opatření, jako je nošení roušek, jsou lidem prostě zatěžko,“ kroutil hlavou.

Na konci srpna tehdejší ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch přišel s některými protiepidemickými opatřeními, ale premiér Babiš jim vystavil stopku.

„Byl to pan premiér, který na základě rad, které posbíral někde na facebooku nebo na sociálních sítích, rozhodl, že se ta opatření zavádět nebudou. Tohle je jeho zodpovědnost. Tak jako mu patří dík za to, že na začátku března na sebe vzal odpovědnost a udělal ten lockdown, tak to jeho rozhodnutí z konce srpna bylo zcela špatné. Státník se nemůže rozhodovat podle průzkumů veřejného mínění," nešetřil Babiše Kubek.

Andrej Babiš ANO 2011

předseda vlády

Podle prezidenta ČLK hrozí, že v Česku zemřou lidé, kteří by zemřít nemuseli. Všechno jen proto, že české zdravotnictví se musí vyrovnat s náporem covidových pacientů. Tak bohužel mohou zemřít lidé, kterým se nedostane pomoci, až ji budou potřebovat. Na infarkt, na mrtvici, na následky autonehody. Tito lidé by zemřít nemuseli, kdyby politici v Česku v čele s premiérem Babišem nepodcenili koronavirovou epidemii.

Lidé by proto měli být přísnější sami na sebe a udělat všechno pro to, aby se epidemie ještě více nezhoršovala.

„Proto já říkám, že bychom na sebe měli být přísnější v dané chvíli a přijmout občanskou zodpovědnost, my nadáváme na vládu, že něco zanedbala, ale my nemusíme čekat na vládu, až zavede zákaz vycházení. Můžeme sami dobrovolně na ulici nosit roušky. Můžeme omezit své aktivity na cestu do práce, z práce, nejnutnější nákup a pak zalezu doma, nebudu chodit k nikomu na návštěvu. Maximálně se půjdu projít někam do přírody. To je to, co máme v rukou my sami. K tomu přece žádnou vládu nepotřebujeme,“ upozornil Kubek.

Jen tak prý napomůžeme i tomu, aby se nakazilo co nejméně zdravotníků, a že o nemocné pacienty se opravdu bude mít kdo starat.

Upozornil také, že koronavirus zabíjí i lidi hojně sportující, nejen obézní občany, ale také děti. Navíc vyléčení lidé mívají změny na srdci, na plicích i na dalších orgánech a dnes ještě není jasné, zda to jsou změny vratné, či nevratné.

Poté Kubek poděkoval medikům, kteří se rozhodli přiložit ruku k dílu, a požádal je, aby na sebe dávali pozor, protože „nemocný zdravotník už nikomu nepomůže“.

V rozhovoru znovu své spoluobčany žádá, aby nosili roušky, protože bez roušek bude situace jen horší. Novináři by proto, podle Kubka, měli zvažovat „komu dají prostor". Zda dají prostor např. exprezidentovi Václavu Klausovi, který sice odmítá nošení roušek, ale o těžce nemocné pacienty se pak starat nebude.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP

Z politiků by, podle Kubka, měli mluvit lidé, kteří dokážou udržet nervy na uzdě, což jsou ministr zdravotnictví Roman Prymula (nestr. za ANO) a ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Kubek důrazně odmítl myšlenku, že by bylo lepší nechat virus proletět společnosti. Kdyby se to stalo, umíraly by stovky lidí a v tu chvíli by se většina lidí bála, seděla by doma, a ekonomika by se tak či onak zastavila.

